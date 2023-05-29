Вночі на Хмельниччині пролунали вибухи, - ОВА
У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.
Про це повідомили у військовій адміністрації Хмельницької області, передає Цензор.НЕТ.
"В області пролунали звуки вибухів. Не знімайте роботу сил ППО та до завершення тривоги залишайтеся в укриттях!" – йдеться в повідомленні.
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