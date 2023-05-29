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Вночі на Хмельниччині пролунали вибухи, - ОВА

вибух

У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.

Про це повідомили у військовій адміністрації Хмельницької області, передає Цензор.НЕТ.

"В області пролунали звуки вибухів. Не знімайте роботу сил ППО та до завершення тривоги залишайтеся в укриттях!" – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та низці областей вночі 29 травня оголошували повітряну тривогу

Автор: 

вибух (4443) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+10
Вибухи почались близько третьеї ночі і закінчились в 4.40..Були і "шахеди",і ракети..Летіло все з боку ********,щоб вини виздихали разом з ******** кацапськими..
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29.05.2023 07:29
+1
бєлий русскій асфальт...
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29.05.2023 07:59
+1
Ні,в Старконі...
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29.05.2023 09:01
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Вибухи почались близько третьеї ночі і закінчились в 4.40..Були і "шахеди",і ракети..Летіло все з боку ********,щоб вини виздихали разом з ******** кацапськими..
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29.05.2023 07:29 Відповісти
Це бува не в Кам"янці?
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29.05.2023 07:59 Відповісти
ти чий?
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29.05.2023 08:39 Відповісти
Як це ЧИЙ?
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29.05.2023 08:43 Відповісти
Ні,в Старконі...
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29.05.2023 09:01 Відповісти
ну от нахвіщо то писати ... то було над моїм Поділлям і то було над моєю Україною ....
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29.05.2023 09:37 Відповісти
І то було в мене над головою...Свинособаки не цікавляться дописами на цензорі,в них є надійні джерела і в ОП,і в МО...Второпав?
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29.05.2023 09:58 Відповісти
тобі дуже цікаво де саме щось прилетіло?
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29.05.2023 10:19 Відповісти
Дуже. Там живе моя рідня.
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29.05.2023 10:25 Відповісти
ти так переживаєш за свою рідню, шо не можеш просто подзвонити до них і запитати, тобі краще тут в коментарях когось питати? ))
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29.05.2023 11:39 Відповісти
бєлий русскій асфальт...
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29.05.2023 07:59 Відповісти
 
 