Вночі на Хмельниччині пролунали вибухи, - ОВА

У Хмельницькій області вночі 29 травня пролунали вибухи.

Про це повідомили у військовій адміністрації Хмельницької області, передає Цензор.НЕТ.

"В області пролунали звуки вибухів. Не знімайте роботу сил ППО та до завершення тривоги залишайтеся в укриттях!" – йдеться в повідомленні.

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