На Вінниччині Сили оборони відпрацьовували ворожі повітряні цілі, - ОВА

Вночі у Вінницькій області українські захисники відпрацьовували ворожі повітряні цілі.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог знову атакує! Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі", - йдеться в повідомленні.

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