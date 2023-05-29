На Вінниччині Сили оборони відпрацьовували ворожі повітряні цілі, - ОВА
Вночі у Вінницькій області українські захисники відпрацьовували ворожі повітряні цілі.
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог знову атакує! Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі", - йдеться в повідомленні.
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