Уламками дрона пошкоджено портову інфраструктуру в Одесі, - ОК "Південь"

Під час нічної масованої атаки вночі 29 травня постраждала портова інфраструктура в Одесі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Що стосується конкретно нічної атаки, в нашому напрямку були спрямовані дрони-камікадзе. Частину з них було знищено. Над Миколаївщиною, Херсонщиною, Одещиною працювала ППО.

На жаль, внаслідок повітряного бою є уламки, пожежа спалахнула в портовій інфраструктурі. Пожежа ліквідована, наслідки уточнюються.

Портова інфраструктура саме Одеси постраждала цього разу", - повідомила Гуменюк.

Своєю чергою голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив: "За даними військових, є влучання саме уламків після збиття дрона-камікадзе в деякі об’єкти портової інфраструктури. Наслідки цієї нічної атаки ще уточнюються".

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