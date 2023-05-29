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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 207 030 осіб (+430 за добу), 3801 танк, 3435 артсистем, 7467 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 207 030 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 207030 (+430) осіб ліквідовано,

танків - 3801 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7467 (+11) од,

артилерійських систем - 3435 (+10) од,

РСЗВ - 575 (+1) од,

засоби ППО - 331 (+2) од,

літаків - 313 (+0) од,

гелікоптерів - 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3054 (+61),

крилаті ракети - 1056 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6207 (+15) од,

спеціальна техніка - 453 (+2).

Також читайте: Росіяни дедалі більше занепокоєні втратами на війні, - NYT

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 207 030 осіб (+430 за добу), 3801 танк, 3435 артсистем, 7467 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17291) Генштаб ЗС (6537) ліквідація (3899) знищення (7190)


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Топ коментарі
+17
Дякуємо, Воїни!
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29.05.2023 08:38
+14
Йшов 3384 день москальсько-української війни. 45 одиниць техніки (броня, арта і логістика, дуже добре що знищуються постійно спецтехніка та ППО) та 430 чумардосів. Боротьба за небо продовжується, 61 БПЛА, і це не враховуючи ранковий наліт. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 207 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...
P.s. Здохло чумардосів вже більше, ніж в деяких регіонах московії
Єврейська автономна область - 147 000
Магаданська область - 134 000
Чукотський автономний округ - 47 000
Ненецький автономний округ - 41 000
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29.05.2023 08:54
+12
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29.05.2023 09:27
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Дякуємо, Воїни!
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29.05.2023 08:38 Відповісти
Йшов 3384 день москальсько-української війни. 45 одиниць техніки (броня, арта і логістика, дуже добре що знищуються постійно спецтехніка та ППО) та 430 чумардосів. Боротьба за небо продовжується, 61 БПЛА, і це не враховуючи ранковий наліт. Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

P.s. 207 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...
P.s. Здохло чумардосів вже більше, ніж в деяких регіонах московії
Єврейська автономна область - 147 000
Магаданська область - 134 000
Чукотський автономний округ - 47 000
Ненецький автономний округ - 41 000
показати весь коментар
29.05.2023 08:54 Відповісти
207 тис. це тільки вбиті.
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29.05.2023 14:18 Відповісти
Так і є. Вбитих 207 тисяч. Як ведеться статистика, і що саме туди входить, військові пояснювали ще рік тому, а дурні щойно прокинулися.
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29.05.2023 16:48 Відповісти
А Ви великий аналітик? Західні рахувальники рахують, наприклад техніку, по доказам відео, які викладають в інтернеті. А якщо не виклали?
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29.05.2023 21:04 Відповісти
Нi не великий аналiтик. Мова не про технiку, а про живу силу. Cпец служби рахують не тiльки по вiдео доказам, є багато джерел iнформацiї про втрати живої сили. До речi про вiдео, бiльшiсть втрат фiксують на вiдео та фото (я про тенiку), 21 сторiччя як не як.
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29.05.2023 21:22 Відповісти
Та раді Бога. Довіряєте комусь, то довіряйте далі. Але хамства не треба. Ви рівня моєї освіти не знаєте, то не треба вважати інших дурнями.
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29.05.2023 21:49 Відповісти
Де я Вам особисто хамив? Ви так само не знаєте рiвня моєї освiти. Я вважав i буду вважати дурнями тих, хто сприймає iнформацiю без осмислення, навiть якщо це наш ГШ (то шо це нашi не означає що 100% правильнi/вiрнi) або будь хто iнший. Cьогоднi не витримав читаючи дурницi спiввiтчизникiв, тому зайшов i написав про це, маю на це право.
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29.05.2023 22:05 Відповісти
Маєте доступ до більш актуальної інформації? С задоволенням прийму і проаналізую. На даний час я опираюсь на дані нашого генштабу і схильний йому довіряти. А вказує він ці втрати в графі ЛІКВІДОВАНО ОСОБОВОГО СКЛАДУ. Якщо опиратись на Вашу думку, то наприклад останній поранений корабель Іван Хурс теж повинен був би бути в статистиці. Ну таке інше ...
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29.05.2023 14:24 Відповісти
Так маю, дані розвідки США, ВБ, Норвегії і тд. Вони у відкритому доступі, можете самі почитати. У нас в ГШ написано загальні втрати - прочитайте у вікіпедії що таке загальні втрати у війні. Дивуюсь скільки наївних та відверто тупих людей у нас.
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29.05.2023 14:31 Відповісти
В заголовку статті слово загальні означає разом по ОС та техниці. В кожній графі розписано конкретно чого. Графа з ОС називається ліквідовано, а в назві статистики є слово орієнтовні.
Тобто ця статистика не претендує на 100% вірність але на основі даних з багатьох джерел повинна давати загальну картину. Джерелами служать як данні об'єктивного контроля, сводки з підрозділів, так і данні розвідки, з інформаційних ресурсів та т.і. В іноземних джерелах як правило наводяться тільки підтвердженні фото-відеофіксацією данні, відповідно данні дуже занижені. Якщо у вас є офіційне роз'яснення нашого генштабу, що вони вказують в окремих графах, то чекаю посилання. Затівати довгу предметну дискусію з людиною, яко сьогодні зареєструвалась на сайті і відразу починає ображати опонентів не маю бажання. Готовий підтримувати предметну бесіду, але не з хамами.
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29.05.2023 14:53 Відповісти
Я предметно і коротко відповів Вам. Яка різниця коли я зареєструвався? Ви знову підтвердили мої слова про Ваш не високий інтеллект, не ображайтесь. Дам ще одну підказку. Іноді в новинах подають інфу про втрати супротивника по напрямках за день, при цьому вони пишуть роздільно про поранених та вбитих оккупантах. Потім складіть ці цифри і порівняйте з загальним зведенням ГШ ща той самий день, Ви здивуєтесь, вони співпадуть.
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29.05.2023 15:19 Відповісти
Відповім вашими словами, не ображайтесь, но ви хам, а я з хамами не спілкуюсь ...
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29.05.2023 15:40 Відповісти
Тут Ви праві, щодо хамства.
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29.05.2023 15:58 Відповісти
Шановний, це американці рахують трупи, чи наші воїни?
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29.05.2023 17:02 Відповісти
Ваше питання не має змісту, перефразуйте його або задайте інше, що саме Вас цікавить? Як рахують трупи? Чи звідки беруть дані про втрати американська, британська та будь яка інша розвідка?
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29.05.2023 17:14 Відповісти
Я думаю, що наші подають дані, які бачили на власні очі. А як там рахують розвідки, то їх справа. Може вони вагнерівців чи лднрівців за російських військових не вважають.
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30.05.2023 22:48 Відповісти
Псков уже тиждень ☝️☝️☝️.
Треба щось нове!
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29.05.2023 08:57 Відповісти
Скоро буде )
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29.05.2023 14:18 Відповісти
Псков - 205
Химки - 207
Бійськ - 210
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29.05.2023 09:07 Відповісти
Ви наводити дані з української вікіпедії, але там данні станом на 2013 рік. За 10 років на московії багато чого змінилось. Згідно москальської вікіпедії станом на 2023 рік:
Химки - 257 000
Бійськ - 182 000

Ось так цікаво мігрували орки за останні 10 років ))

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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29.05.2023 14:32 Відповісти
БПЛА перевалило за 3 тис. Слава ЗСУ !!!
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29.05.2023 09:18 Відповісти
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29.05.2023 09:27 Відповісти
 
 