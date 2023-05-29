Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 207 030 осіб (+430 за добу), 3801 танк, 3435 артсистем, 7467 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 29 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 207 030 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 207030 (+430) осіб ліквідовано,
танків - 3801 (+4) од,
бойових броньованих машин - 7467 (+11) од,
артилерійських систем - 3435 (+10) од,
РСЗВ - 575 (+1) од,
засоби ППО - 331 (+2) од,
літаків - 313 (+0) од,
гелікоптерів - 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3054 (+61),
крилаті ракети - 1056 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 6207 (+15) од,
спеціальна техніка - 453 (+2).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
P.s. 207 000!!! це більше ніж таке місто, як Псков ...
P.s. Здохло чумардосів вже більше, ніж в деяких регіонах московії
Єврейська автономна область - 147 000
Магаданська область - 134 000
Чукотський автономний округ - 47 000
Ненецький автономний округ - 41 000
Тобто ця статистика не претендує на 100% вірність але на основі даних з багатьох джерел повинна давати загальну картину. Джерелами служать як данні об'єктивного контроля, сводки з підрозділів, так і данні розвідки, з інформаційних ресурсів та т.і. В іноземних джерелах як правило наводяться тільки підтвердженні фото-відеофіксацією данні, відповідно данні дуже занижені. Якщо у вас є офіційне роз'яснення нашого генштабу, що вони вказують в окремих графах, то чекаю посилання. Затівати довгу предметну дискусію з людиною, яко сьогодні зареєструвалась на сайті і відразу починає ображати опонентів не маю бажання. Готовий підтримувати предметну бесіду, але не з хамами.
Треба щось нове!
Химки - 207
Бійськ - 210
Химки - 257 000
Бійськ - 182 000
Ось так цікаво мігрували орки за останні 10 років ))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9