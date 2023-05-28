Росіяни дедалі більше занепокоєні втратами на війні, - NYT

Рівень підтримки війни у російському суспільстві залишається високим, однак це може змінитися, якщо стурбованість великою кількістю втрат збережеться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише New York Times, посилаючись на дослідження компанії FilterLabs AI.

Громадська думка в Росії щодо війни проти України ставала дедалі більш негативною протягом останніх місяців, коли точилися бої на сході України.

FilterLabs AI, яка використовує, як джерело, повідомлення у телеграмі, пости у соціальних мережах та дискусії на формумах, щоб відстежувати громадську думку росіян щодо різних питань, виявила, що ставлення до військових втрат стало більш негативним у порівнянні з кінцем лютого.

Видання зазначає, що на початку війни підтримка Путіна також дещо впала через втрати на короткий час, але пізніше вона повернулася на той самий рівень. Однак зараз ситуація виглядає інакше.

Дивіться: Снайпери 79 ОДШБр показали фрагмент ліквідації окупантів. ВIДЕО

"Кремлівські медіа публікують матеріали, у яких дають більш оптимістичний погляд на втрати, однак, схоже, ця пропаганда має обмежений вплив на громадську думку", - пише видання.

Американські посадовці, імена яких не називаються, стверджують, що хоча росіяни були в курсі втрат, це не знижувало підтримку війни. Однак один з посадовців припускає, що втрати останніх місяців можуть мати інакший ефект.

"Втім, якщо занепокоєння через втрати збережеться, підтримка війни, ймовірно, впаде. Попри зусилля російської пропаганди, реальний масштаб втрат залишається одним із найбільш вразливих місць Кремля", - резюмує видання.

Читайте також: За два тижні встановлено понад тисячу імен вбитих в Україні окупантів, - російська служба ВВС

Нагадаємо, станом на ранок 28 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 206 600 осіб.