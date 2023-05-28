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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росіяни дедалі більше занепокоєні втратами на війні, - NYT

ворог,кацап,русня,орк

Рівень підтримки війни у російському суспільстві залишається високим, однак це може змінитися, якщо стурбованість великою кількістю втрат збережеться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише New York Times, посилаючись на дослідження компанії FilterLabs AI.

Громадська думка в Росії щодо війни проти України ставала дедалі більш негативною протягом останніх місяців, коли точилися бої на сході України. 

FilterLabs AI, яка використовує, як джерело, повідомлення у телеграмі, пости у соціальних мережах та дискусії на формумах, щоб відстежувати громадську думку росіян щодо різних питань, виявила, що ставлення до військових втрат стало більш негативним у порівнянні з кінцем лютого. 

Видання зазначає, що на початку війни підтримка Путіна також дещо впала через втрати на короткий час, але пізніше вона повернулася на той самий рівень. Однак зараз ситуація виглядає інакше.

Дивіться: Снайпери 79 ОДШБр показали фрагмент ліквідації окупантів. ВIДЕО

"Кремлівські медіа публікують матеріали, у яких дають більш оптимістичний погляд на втрати, однак, схоже, ця пропаганда має обмежений вплив на громадську думку", - пише видання. 

Американські посадовці, імена яких не називаються, стверджують, що хоча росіяни були в курсі втрат, це не знижувало підтримку війни. Однак один з посадовців припускає, що втрати останніх місяців можуть мати інакший ефект. 

"Втім, якщо занепокоєння через втрати збережеться, підтримка війни, ймовірно, впаде. Попри зусилля російської пропаганди, реальний масштаб втрат залишається одним із найбільш вразливих місць Кремля", - резюмує видання.

Читайте також: За два тижні встановлено понад тисячу імен вбитих в Україні окупантів, - російська служба ВВС

Нагадаємо, станом на ранок 28 травня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 206 600 осіб.

ліквідація (3899) пропаганда (2799) росія (65035)


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Топ коментарі
+29
А нам насрати на кацапів.
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28.05.2023 21:16
+28
їм насрати на втрати
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28.05.2023 21:12
+13
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28.05.2023 21:29
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їм насрати на втрати
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28.05.2023 21:12 Відповісти
А нам насрати на кацапів.
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28.05.2023 21:16 Відповісти
І на кацапівця теж.
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28.05.2023 21:22 Відповісти
И?
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28.05.2023 23:24 Відповісти
іх цікавить де смародерені пралки і чому білу ладу не дають
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28.05.2023 21:55 Відповісти
ні
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28.05.2023 22:16 Відповісти
Не надо беспокоиться. Таков план.
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28.05.2023 21:15 Відповісти
Які потєрі? Потєрьнєт!!! Шо хтось на шконарь хоче заторохтіть за діскрєдітацию армії?
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28.05.2023 21:15 Відповісти
кацап- он поц , ему лишь бы размеры , колличество , обьемы , и насрать им на результат и смысл ..............дебилы лишнехромосомные , **** с них взять.
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28.05.2023 21:15 Відповісти
Один з посадовців припускає, що втрати останніх місяців можуть мати…. якийсь ефект.
«Припускає» )) є та ***** все рівно. В них «прозрение» буде після нашої перемоги. А до того будуть лізти далі убивати, грабувати, гвалтувати….
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28.05.2023 21:16 Відповісти
Вони незадоволені тільки тим, що їм ніхто не везе пралки, міксери, золоті ланцюжки та вже відкриті баночки з Нутелой. Бо там, де зараз дохне їх свінота, "все украдено до нас". Ті самки та личинки мріють, щоб папка повоював знов десь у багатому селі, надіслав жирну посилочку, а сам сдох. Але мрії марні - папка сдох, а нутели не буде...
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29.05.2023 09:36 Відповісти
ще є що красти…. Тягнуть все. Батьківський дім обнесли тричі
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29.05.2023 11:06 Відповісти
Так шо, бартер - мужа/сына на мешок картошки - уже не катит? А как хотят? Беличьими шкурками?
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28.05.2023 21:17 Відповісти
Навіть якщо там залишиться кілька ватосамиць та два-три скалічених Ваньки, вони все одно підтримуватимуть війну поти України.
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28.05.2023 21:21 Відповісти
Тревожно. Очень тревожно. Скабеєва.
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28.05.2023 21:22 Відповісти
Клава вже трошки гріється?🥳🥃🍷
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28.05.2023 21:46 Відповісти
Рашковани починають про шось здогадуватись -- іх ше треба гарно вибити -- шоб вони поняли шо Украіна ім не по зубах .
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28.05.2023 21:22 Відповісти
СВО ІДЄТ "ПА ПЛАНУ " ... план має назву :: р у S н є = п і Z д а
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28.05.2023 21:25 Відповісти
Крєпко мастурбовані чи ще не дуже?
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28.05.2023 21:27 Відповісти
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28.05.2023 21:27 Відповісти
Це тільки початок..
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28.05.2023 21:29 Відповісти
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28.05.2023 21:29 Відповісти
скільки б втрат не понесли зерги інкубатор зерлінгів не перестане вилуплювати.
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28.05.2023 21:32 Відповісти
Топ-50 компаний по пожертвования на армию...
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28.05.2023 21:50 Відповісти
Mate academy - це звичайні курси з програмування і вони задонатили 8 млн грн!
****, а долларовий мультимільйонер - Zeленський, разом із своїми компаніями, на війну не дав і копійки із своїх грошей. Жлобом був, жлобом і здохне. Тварина.
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28.05.2023 22:00 Відповісти
Жлоб не винен,що він жлоб,винні ті жлобищо віддали за нього свій голос,і отримали взамін оце чучело.
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28.05.2023 22:07 Відповісти
Эти 206600 есть убитыми , и умножить на 1.5 ....это ранеными . 40% из них будут инвалиды до конца жизни . И за что , за влажные задумки недо -императора.
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28.05.2023 22:15 Відповісти
дали б далекобійні ракети то Україна зберегла б тренд рашистів про занепокоєння втратами
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28.05.2023 22:42 Відповісти
На Заході проживає більше мільйона московитів. Вони живуть в Німеччині, Італії, Іспанії, Італії, живуть скрізь. Цього року 7 травня в багатьох містах Європи пройшов "Бессмертний полк". Але жодного разу не зафіксовано випадку, щоб московити виступили проти авторитаризму Путіна, за демократію і против війни. Жодного !!!
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28.05.2023 22:51 Відповісти
Дядя, шо ты несешь - По состоянию на 2021 год, по оценкам ООН, за границей проживает более 10 миллионов выходцев из России; это третий по величине показатель в мире после Индии и Мексики.
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28.05.2023 23:34 Відповісти
Ты еще скажи, шо население кацапии 140 млн. и козломордия занимает одну шестую часть мира, билят.
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28.05.2023 23:37 Відповісти
У человекообразных другое , свинособачье отношение к жизни : ,,у меня погиб , пусть у соседей погибгет, пусть у всех погибнут. В Украине хорошо , тепло , есть фрукты , кирпичные дома с отоплением , туалетами и водой - их нужно всех убить , ограбить и жить в их квартирах и домах. Варвары всегда будут за войну. Их нужно всех кастрировать и оградить от мира в лагерях в тундре , давая безграничное количество еды- боярышника и махорки....
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29.05.2023 07:39 Відповісти
Иногда наши хакеры взламывают русское радио / телевидение и крутят всякий контент анти-русский, от нашего гимна до обращений Зеленского . . . Это не стоит делать - это не даст результата, потому что на выступление врага в мозгу блок включается.

Надо, если уже взламывают, давать свежие сводки Генштаба ВСУ (те которые каждое утро здесь на Цензоре, табличку эту), чтобы вся россия видела 206+ тыс. убитых солдат, 3800+ уничтоженных танков, 300+ сбитых самолётов . . . Это было бы намного эффектнее, чем речь Зеленского на русском языке на тему "астанавитесь"
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29.05.2023 14:17 Відповісти
 
 