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Новини Відео Війна
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Снайпери 79 ОДШБр показали фрагмент ліквідації окупантів. ВIДЕО

Десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади продовжують виконання бойових завдань на Донбасі.

На відео снайпери 79-ї бригади розповідають про три бойових епізоди, внаслідок чого ворог поніс втрати і змушений був відмовитися від своїх агресивних намірів. Свої слова вони підкріплюють відеофіксацію цієї бойової роботи, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз нашим снайперам дуже допомагає аеророзвідка за допомогою якої можна вчасно виявити висування противника і зайняти вигідну вогневу позицію. Інше для нас - вже справа техніки", - прокоментував дії своїх підлеглих командир роти снайперів 79-ї бригади.

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Автор: 

ліквідація (3920) Донецька область (8459) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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МОЛОДЦІ , ХЛОПЦІ ,
молимось за Вас 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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28.05.2023 13:57 Відповісти
Тьохнув постріл - москаля немає.
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28.05.2023 13:57 Відповісти
Приємно дивитись, коли поганого кацапа одним шмяком перетворюють в хорошого кацапа
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28.05.2023 13:57 Відповісти
Нехай береже Вас Господь Бог !!! Знищуйте ту рашистську нечисть, не жалійте !!!
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28.05.2023 14:29 Відповісти
Последняя мысль кацапа: "Нихуя себе - посмотрел в окошко!".
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28.05.2023 15:54 Відповісти
може краще показати ліквідацію суді що хлопця збив
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28.05.2023 20:20 Відповісти
зніми покажи, чи тільки в інтернетах хєрой?
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29.05.2023 07:44 Відповісти
От шо значить добра західна зброя в руках профі. Гарного полювання.
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29.05.2023 01:41 Відповісти
 
 