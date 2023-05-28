Снайпери 79 ОДШБр показали фрагмент ліквідації окупантів. ВIДЕО

Десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади продовжують виконання бойових завдань на Донбасі.

На відео снайпери 79-ї бригади розповідають про три бойових епізоди, внаслідок чого ворог поніс втрати і змушений був відмовитися від своїх агресивних намірів. Свої слова вони підкріплюють відеофіксацію цієї бойової роботи, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз нашим снайперам дуже допомагає аеророзвідка за допомогою якої можна вчасно виявити висування противника і зайняти вигідну вогневу позицію. Інше для нас - вже справа техніки", - прокоментував дії своїх підлеглих командир роти снайперів 79-ї бригади.

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