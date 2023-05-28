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Воїни 10 ОГШБр Едельвейс" зачищають позиції російських загарбників. ВIДЕО

Бійці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр "Едельвейс" зачищають позиції окупантів.

Відеозапис успішної роботи бійців опублікував командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині бійці 15-ї бригади артрозвідки виявили та знищили чотири ворожі гармати. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209)


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Топ коментарі
+22
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28.05.2023 12:51
+15
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.05.2023 12:26
+15
В орків явно алергія на Едельвейс...
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28.05.2023 12:28
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.05.2023 12:26 Відповісти
Свята Справа..
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28.05.2023 12:28 Відповісти
В орків явно алергія на Едельвейс...
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28.05.2023 12:28 Відповісти
принаймні у путіна. Майже всі каапи взагалі не знають, що то таке
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28.05.2023 12:48 Відповісти
Повзе так, наче не переживає за денацифікацію!
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28.05.2023 12:38 Відповісти
Угу..Или путена разлюбил.
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28.05.2023 12:53 Відповісти
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28.05.2023 12:51 Відповісти
Це пряме порушення Женевської конвенціїї, може бути позов до МКС а воно нам треба?
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28.05.2023 14:37 Відповісти
Факт застосування подібного... впливу на свідомість піддослідного ще потрібно довести. А це - непроста задача. Я сказав би, на грані неможливого.
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29.05.2023 01:42 Відповісти
ми не звіри
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28.05.2023 13:03 Відповісти
А то у кацапа скрєпа за ним тягнулась?
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28.05.2023 13:04 Відповісти
😁
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28.05.2023 14:40 Відповісти
Ви направду Добрий.
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29.05.2023 01:38 Відповісти
Куди, падлюка, поповз?!!! Там теща бурячки посіяла! Після вас, кляті орки, по усієї Україні тільки соняшники сходять.
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28.05.2023 13:07 Відповісти
Еще один Мересьев!
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28.05.2023 13:11 Відповісти
Там 2 в одном: из амбразурьі вьіползает маресьево-матросов. А мож то попутавший рантьі гастелло...
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28.05.2023 18:50 Відповісти
Йому ще повезло - ще повзає! Від "братана" взагалі одні штани залишилися - он за ногою тягнуться!
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28.05.2023 13:30 Відповісти
Надеемся, шо кацапу вистачить сечі Відповзти недалечко та худко зконати в пекельних борошнах.
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28.05.2023 18:43 Відповісти
Кста, а шо сльішно от панянки-вояжерки?
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28.05.2023 18:45 Відповісти
...на превелику радість лихих парфумів.
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29.05.2023 01:37 Відповісти
свинособак кудись поліз
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29.05.2023 09:35 Відповісти
 
 