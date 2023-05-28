Воїни 10 ОГШБр Едельвейс" зачищають позиції російських загарбників. ВIДЕО

Бійці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр "Едельвейс" зачищають позиції окупантів.

Відеозапис успішної роботи бійців опублікував командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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