Воїни 10 ОГШБр Едельвейс" зачищають позиції російських загарбників. ВIДЕО
Бійці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр "Едельвейс" зачищають позиції окупантів.
Відеозапис успішної роботи бійців опублікував командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
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