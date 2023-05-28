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На Херсонщині бійці 15-ї бригади артрозвідки виявили та знищили чотири ворожі гармати. ВIДЕО

На Херсонському напрямку працює аеророзвідка та артилерія 15-ї бригади артилерійської розвідки ЗСУ. Точним ударом українським бійцям вдалося знищити чотири російські причіпні гармати 2А36 "Гиацинт-Б".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опубліковано в офіційному ютуб-каналі військової частини А1108.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе знищив російський бронеавтомобіль разом з окупантами. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) 15 окрема бригада артрозвідки (9) Херсонська область (5756)


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Топ коментарі
+13
О-о-о! Молодці! При четвертому влучанні поклали просто по боєкомплекту біля гармати Кацапи порушили вимоги розташування складу б/к (за кілометр від позиції) і розмістили його поряд з гарматою А так як "артилерійські дворики" вони вже рік як не облаштовують (як писав мені один "ікспьорд з артилерії")- то між гарматою та складом обвалування відсутнє Тому осколки від вибуху вдарили по всій позиції безперешкодно - посікли і саму гармату і вісім "рил" розрахунку з нею
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28.05.2023 11:43
+6
А Ви думаєте - чого у нас останнім часом такі показники по впольованій кацапській артилерії? Аеророзвідка та "контрбатарейщики" недарма "хліб їдять"!
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28.05.2023 12:15
+4
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28.05.2023 11:41
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28.05.2023 11:41 Відповісти
О-о-о! Молодці! При четвертому влучанні поклали просто по боєкомплекту біля гармати Кацапи порушили вимоги розташування складу б/к (за кілометр від позиції) і розмістили його поряд з гарматою А так як "артилерійські дворики" вони вже рік як не облаштовують (як писав мені один "ікспьорд з артилерії")- то між гарматою та складом обвалування відсутнє Тому осколки від вибуху вдарили по всій позиції безперешкодно - посікли і саму гармату і вісім "рил" розрахунку з нею
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28.05.2023 11:43 Відповісти
Причіпні гармати ? Так це мішені
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28.05.2023 12:07 Відповісти
А Ви думаєте - чого у нас останнім часом такі показники по впольованій кацапській артилерії? Аеророзвідка та "контрбатарейщики" недарма "хліб їдять"!
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28.05.2023 12:15 Відповісти
Я з задоволенням читаю Вас і читала ваш допис про ці гармати. Бережіть себе і залишайтесь живими.
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28.05.2023 17:19 Відповісти
У нас поки що тиша Будинки (більше року тому побиті ракетами і снарядами) потроху відбудовують Люди вже взялися за відновлення приватного сектору Тут же "поміч" від держави лише на словах Стараються самі своїми силами викручуваться А "приватників" на околицях сильно побили Їздили на кладовище, так бачили передмістя
У нас зараз лише прикордоння товчуть з Росії та гримлять вибухи в районах переправ через Десну (збирають нерозірвані ********** і підривають) Ну і час від часу "шахеди" збивають Летять не до нас, а на Київ
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28.05.2023 17:34 Відповісти
Таке враження, що в цьому випадку кацапи маскуванням взагалі собі голову не морочили.
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28.05.2023 12:56 Відповісти
Таке враження що в окупаційних військах командують два "російськомовні космополіти" на пізвище "Айдапох" та "Данунах"!
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28.05.2023 12:59 Відповісти
Оце скоро будут "диванные войска" ... пішов собі, в "военторг".. дрончика собі купив і починаєш полювання на алєня..
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28.05.2023 11:51 Відповісти
Пора и среди артиллеристов вводить должность "снайпер".
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28.05.2023 11:57 Відповісти
Колись в РСЧА були такі відзнаки "відмінника стрільби": і снайпер, і мінометник, і артилерист, і кулеметник, і торпедист, і так далі Затверджені були в 1942-му
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29.05.2023 04:17 Відповісти
Що дивує - зелені засіяні поля. Війна війною, а аграрії працюють.
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28.05.2023 14:36 Відповісти
 
 