На Херсонщині бійці 15-ї бригади артрозвідки виявили та знищили чотири ворожі гармати. ВIДЕО
На Херсонському напрямку працює аеророзвідка та артилерія 15-ї бригади артилерійської розвідки ЗСУ. Точним ударом українським бійцям вдалося знищити чотири російські причіпні гармати 2А36 "Гиацинт-Б".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опубліковано в офіційному ютуб-каналі військової частини А1108.
Топ коментарі
+13 Яр Холодний
показати весь коментар28.05.2023 11:43
+6 Яр Холодний
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+4 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар28.05.2023 11:41
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У нас зараз лише прикордоння товчуть з Росії та гримлять вибухи в районах переправ через Десну (збирають нерозірвані ********** і підривають) Ну і час від часу "шахеди" збивають Летять не до нас, а на Київ