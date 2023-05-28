На Херсонщині бійці 15-ї бригади артрозвідки виявили та знищили чотири ворожі гармати. ВIДЕО

На Херсонському напрямку працює аеророзвідка та артилерія 15-ї бригади артилерійської розвідки ЗСУ. Точним ударом українським бійцям вдалося знищити чотири російські причіпні гармати 2А36 "Гиацинт-Б".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки опубліковано в офіційному ютуб-каналі військової частини А1108.

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