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Дрон-камікадзе знищив російський бронеавтомобіль разом з окупантами. ВIДЕО

Оператори українського дрона вкотре успішно атакували російську техніку. ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий бронеавтомобіль разом з двома окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

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Автор: 

ліквідація (3920) дрони (4699)


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Топ коментарі
+41
Детство кончится когда-то -
Ведь оно не навсегда.
Брошу в орков я гранату,
Разлетятся кто куда...
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28.05.2023 11:08
+38
Приємне і позитивне відео!
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28.05.2023 11:06
+22
Кари, московітам ***** в Україні, страшної кари!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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28.05.2023 11:08
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Приємне і позитивне відео!
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28.05.2023 11:06 Відповісти
Кари, московітам ***** в Україні, страшної кари!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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28.05.2023 11:08 Відповісти
Детство кончится когда-то -
Ведь оно не навсегда.
Брошу в орков я гранату,
Разлетятся кто куда...
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28.05.2023 11:08 Відповісти
Одін вправо, одін влєво
Одін ввєрх лєті-лєті!
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28.05.2023 11:11 Відповісти
взмывая выше ели
не ведая преград
е@аные соседи
летят летят летят...
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28.05.2023 11:16 Відповісти
З миру по куплету і ціла поема.
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28.05.2023 11:22 Відповісти
"расплескалась синева"
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28.05.2023 11:12 Відповісти
Повезло КОЗЛОРОГИМ, на концерт КОБЗОНА на шару попали.
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28.05.2023 11:17 Відповісти
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28.05.2023 11:22 Відповісти
МАНЬКИ на ********** уже забыли ВАНЕК, они теперь мечтают о КОНЦАХ от узкоглазых, желтозадых китайских ЖЕНИХОВ.
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28.05.2023 11:51 Відповісти
Да там в основном не концы, а кончики.
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28.05.2023 12:43 Відповісти
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28.05.2023 12:45 Відповісти
Всадники без головы...
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28.05.2023 11:45 Відповісти
Весело кацапи розлетілися по дорозі
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28.05.2023 11:47 Відповісти
Гарні ящики на броні зверху лежать! Надіюся - то везли **********, а не просто ящиками з піском від дронів прикрилися
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28.05.2023 11:47 Відповісти
Дрон камікадзе пав смертю хоробрих у боротьбі з кацапами
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28.05.2023 12:22 Відповісти
Їхня залізяка так гарчить під час руху, що почути цього дрона у" мальчиков на броне" не було ніякого шансу. Респект нашим літунам.
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28.05.2023 17:53 Відповісти
Про спостереження за повітряним простором кацапам, мабуть, ніхто не казав Якщо їх там було двоє, то цілком можна було водію керувать машиною, а командиру спостерігать за повітряною обстановкою, висунувшись з башти Але у них навіть люк верхній, здається, був закритий Наче по полю на рибалку їхали - а не "по війні"
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29.05.2023 05:56 Відповісти
 
 