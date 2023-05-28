Дрон-камікадзе знищив російський бронеавтомобіль разом з окупантами. ВIДЕО

Оператори українського дрона вкотре успішно атакували російську техніку. ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий бронеавтомобіль разом з двома окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.

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