Дрон-камікадзе знищив російський бронеавтомобіль разом з окупантами. ВIДЕО
Оператори українського дрона вкотре успішно атакували російську техніку. ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожий бронеавтомобіль разом з двома окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки БПЛА опублікували у соцмережі.
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