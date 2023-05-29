Окупанти не припиняють атакувати Білогорівку з авіації та артилерії, - ОВА

Артилерійських обстрілів протягом 28 травня зазнали Невське та Білогорівка на Луганщині.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж останніх місяців росіяни наприкінці тижня дещо зменшують активність піхоти. Але це аж ніяк не позначається на роботі їхньої авіації та артилерії. Попри відсутність наступальних дій, росіяни продовжують відкривати вогонь по наших селах та позиціях Збройних Сил. Застосовують авіацію – завдані удари по Білогорівці. Українські захисники дають на це гідну відповідь і мужньо тримають оборону", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Невському на Луганщині залишається найбільша кількість людей серед усіх визволених сіл, - ОВА