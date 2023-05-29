Вночі та зранку окупанти тричі обстріляли прикордоння Сумщини, - ОК "Північ"

Вночі та зранку російські військові з артилерії та міномета обстрілювали прикордоння Сумської області.

Про це повідомили в ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

Вночі, з 00:50 до 01:25, рашисти обстріляли Середину-Буду, зафіксовано 16 приходів. Також по Середині-Буді зранку били з мінометів.

Зі ствольної артилерії окупанти обстріляли Катеринівку, зафіксовано 3 удари.

Про поранених серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ввечері 28 травня росіяни 4 рази обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"