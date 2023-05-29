Вночі та зранку окупанти тричі обстріляли прикордоння Сумщини, - ОК "Північ"
Вночі та зранку російські військові з артилерії та міномета обстрілювали прикордоння Сумської області.
Про це повідомили в ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
Вночі, з 00:50 до 01:25, рашисти обстріляли Середину-Буду, зафіксовано 16 приходів. Також по Середині-Буді зранку били з мінометів.
Зі ствольної артилерії окупанти обстріляли Катеринівку, зафіксовано 3 удари.
Про поранених серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль