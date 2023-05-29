У більшості областей оголошували повітряну тривогу: У Києві лунали вибухи (оновлено)
У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про вибухи в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У КМВА заявили, що працює ППО.
Мер Віталій Кличко повідомив, що вибухи лунають у центральних районах.
Станом на 12:23 оголошено про відбій повітряної тривоги.
Топ коментарі
+21 Goga Gruzin
показати весь коментар29.05.2023 11:27
+21 Виктор Ле #550890
показати весь коментар29.05.2023 11:30
+17 FT FT
показати весь коментар29.05.2023 11:29
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Коли будуть звільнятися (а це колись та станеться) хай їдуть на московщину по житло та пенсії!!!
але пальці поламати теж було б ефективно...
На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.
Виведено з ладу 5 літальних апаратів.
Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.
Дані щодо постраждалих уточнюються.
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Скоро всё будет - праздники заканчиваются.
Может быть это и есть необычная такая реакция на это событие.
Тож щоб "заманити ворога" треба було покласти понад 100 тис. цивільних у Маріуполі та віддати йому 20% країни.
"Чудовий" план. Жюков та сталін нервово палять в коридорі.
щось у Пуйла трапилося дуже неприємне, знавісніло вкрай, раз шпурляє своє лайно на Київ з такою інтенсивністю
Коли звір загнаний в вугол,він стає дуже агресивним....обстріли від безнадьоги.