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У більшості областей оголошували повітряну тривогу: У Києві лунали вибухи (оновлено)

київ,лівий

У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про вибухи в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У КМВА заявили, що працює ППО.

Мер Віталій Кличко повідомив, що вибухи лунають у центральних районах.

Станом на 12:23 оголошено про відбій повітряної тривоги.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Сумської області. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19441) обстріл (28357)


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Топ коментарі
+21
Кацапи зовсім знахабніли. І, доки не буде кожного разу адекватної відповіді, це буде продовжуватись безкінечно. Бо, як кажуть самі ж кацапи, "безнаказанность порождает вседозволенность"...
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29.05.2023 11:27
+21
Поки не почнем по Москві відповідати все так і буде.
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29.05.2023 11:30
+17
Походу кинджалы сбивали над Киевом. Видимо росийские нацисты надеялись что после ночной атаки наше ППО не успело перезарядиться. Как там насчет лишьбынебылаескалации?
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29.05.2023 11:29
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Громковато для ППО
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29.05.2023 11:21 Відповісти
Приблизно десять підряд вибухів. Сумнівно, що така кількість ракет вдарила. ІМХО - ППО.
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29.05.2023 11:23 Відповісти
Да, громко, но это наше ПВО. Рядом со мной залп был. Не буду говорить где и сколько, но действительно очень громко. Я сначала даже подумал, что это прилёт, а не вылет.
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29.05.2023 11:37 Відповісти
Жесть..
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29.05.2023 11:21 Відповісти
Лісовий масив - десь вдалині глухі вибухи. Мабуть працює ППО.
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29.05.2023 11:22 Відповісти
Дуже голосно
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29.05.2023 11:23 Відповісти
Ще не придумали тихенької вибухівки.
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29.05.2023 11:25 Відповісти
Держитесь там ...
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29.05.2023 11:23 Відповісти
Потрібно щоб ВР прийняла Закон про видалення усієї інформації про покидьків які наводять ракети з баз даних пенсійного фонду, налогової, та БТІ!!!

Коли будуть звільнятися (а це колись та станеться) хай їдуть на московщину по житло та пенсії!!!
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29.05.2023 11:24 Відповісти
🙏
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29.05.2023 11:25 Відповісти
Наші захисники найкращі
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29.05.2023 11:25 Відповісти
Слабенькі вибухи , порівняно з тими ,що були в 3-30 сьогодні вночі в Києві.
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29.05.2023 11:26 Відповісти
може то уламки, коли сбивають, є уламки...
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29.05.2023 11:31 Відповісти
видали коментар, не будь навідником! район можна казати, більш точно ні!
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29.05.2023 11:34 Відповісти
Скажу максимально грубо, треба закрити їбальники та поламати пальці тим дебілам, які пишуть про роботу ППО, навіть приблизне розташування такого писаки, яке він сам розкриває, може бути використане ворогом.
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29.05.2023 12:05 Відповісти
треба кожному тиснутин на кнопку СПАМ. кілька разів - і коментар зникне.
але пальці поламати теж було б ефективно...
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29.05.2023 12:21 Відповісти
я нажав на спам зразу
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29.05.2023 12:24 Відповісти
Кацапи зовсім знахабніли. І, доки не буде кожного разу адекватної відповіді, це буде продовжуватись безкінечно. Бо, як кажуть самі ж кацапи, "безнаказанность порождает вседозволенность"...
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29.05.2023 11:27 Відповісти
Про это и было известно..Но техники особо и нет, как и не было
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29.05.2023 11:33 Відповісти
В Києві бухає дуже гучно 😕
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29.05.2023 11:27 Відповісти
Правий берег теж було чути.І зв'язок упав,не можу до багатьох додзвонитись
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29.05.2023 11:31 Відповісти
на що Вам впливає що чує Кличко?
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29.05.2023 11:31 Відповісти
что несёшь, горемычный?
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29.05.2023 11:31 Відповісти
А Клічко має чути вибухи на лівому березі коли він в центрі??? Бо шо то за мер якщо він цього не чує, так???
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29.05.2023 11:33 Відповісти
Оновлено об 11:33: в Оболонському районі - падіння уламків ракети на проїжджу частину. Усі служби прямують на місце, додав Кличко
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29.05.2023 11:38 Відповісти
Походу кинджалы сбивали над Киевом. Видимо росийские нацисты надеялись что после ночной атаки наше ППО не успело перезарядиться. Как там насчет лишьбынебылаескалации?
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29.05.2023 11:29 Відповісти
ві нєпонялі, єто другоє. в глазах відєн мір...
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29.05.2023 11:37 Відповісти
❗️ Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них - військовий.
На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.
Виведено з ладу 5 літальних апаратів.
Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги.

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Наші новини тут👇
https://t.me/khmelnytskaODA
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29.05.2023 11:30 Відповісти
****** Ти тут таке пишеш????
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29.05.2023 11:55 Відповісти
це не він. це Хмельницька ОДА.
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29.05.2023 12:22 Відповісти
А над Москвой тревоги нет ? Никакая дамба не дымит ?
Скоро всё будет - праздники заканчиваются.
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29.05.2023 11:30 Відповісти
Поки не почнем по Москві відповідати все так і буде.
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29.05.2023 11:30 Відповісти
неможнабопутіннападе
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29.05.2023 11:33 Відповісти
якшо почнемо відповідати - буде так само. ВЖЕ почали. і толку?
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29.05.2023 12:24 Відповісти
Куди ми выдповіли? ФСБ дрон над кремлем не рахується. А от коли кацапи будуть гинути в будинках, сидіти без електрики боятися спуститися в метро, то зразу прийде розуміння.
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29.05.2023 12:38 Відповісти
Треба відповідь та час... Козломорди почнуть панікувати, розхитувати, напружувати свою дійсність. Паніка у орди нам буде наруку. Страх буде збільшуватись, це буде відчуватись і в окопах і в економиці і в їх соціумі. І від наших відповідів, страх у рашистів буде тільки зростати. Тому вважаю наша відповідь дуже потрібна
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29.05.2023 13:15 Відповісти
якщо не маєш власних ракет - треба сидіти та слухати, як гупає у твоїй столиці, а ти не маєш змоги, хоч якось відповісти..., хоч міст той грьобаний зруйнувати...
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29.05.2023 11:33 Відповісти
Міст вже можна було зруйнувати не 1 раз.., навіть, якщо і було "ніззя"..
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29.05.2023 11:35 Відповісти
Вибухівку можна і в сумках на москву привезти, але поки що такого бажання не видно на жаль.
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29.05.2023 12:43 Відповісти
В Телеграмм каналах стали появляться сообщения, что подбитый корабль "Иван Х..."все таки затонул. Всего было 2 таких сообщения.
Может быть это и есть необычная такая реакция на это событие.
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29.05.2023 11:34 Відповісти
Павлушко з інформнапалму сказав що нажаль ні, це фейк.
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29.05.2023 11:37 Відповісти
то есть, предполагалось, что рашисты будут сидеть и просто ждать к/наст., о котором уже полгода пишут все, кому не лень?
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29.05.2023 11:38 Відповісти
А що, кидання ракетами по багатоповерхівках в тилу якось допоможе зупинити контрнаступ?
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29.05.2023 11:50 Відповісти
У хворих головах орків, мабуть)
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29.05.2023 12:18 Відповісти
Де оці лаптеногі, які кажуть, що з Київа ППО треба забрати?
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29.05.2023 11:36 Відповісти
не слухайте дурнів - прилітає всім
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29.05.2023 11:39 Відповісти
Та всі вони тут - іншу муйню пишуть.
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29.05.2023 11:47 Відповісти
Это будет бесконечно, пока не вынести их стратегическую авиацию, хз как это сделать, думаю ВСУ над этим думают уже давно, но это игра в одни ворота, тупо.
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29.05.2023 11:36 Відповісти
пройшов рівно рік як в травні 2022го видатний провидець всіх часів та народів, ветеринар Данілов заявив що кацапи вистріляли більше 90% ракетного арсеналу та не здатні його поновити
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29.05.2023 11:37 Відповісти
Можливо їм іранці вже почали ракети постачати...
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29.05.2023 11:39 Відповісти
Спостерігайте мовчки!
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29.05.2023 11:43 Відповісти
Тримайте емоції під контролем, а рот і руки - на замку. Радійте мовчки.
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29.05.2023 12:13 Відповісти
Эти ****** за год наладили, видать массовый выпуск своих ракет и наращивают производство, надеюсь наше руководство планирует Гром2 начать в товарных кол-вах выпускать? Пару раз ****** по Москве и думаю - разговор будет другой.
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29.05.2023 11:38 Відповісти
Падкажіть будь ласка Ви яку війскову академію закінчували? Чи талоновитій людині це не потрібно?
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29.05.2023 11:43 Відповісти
Диванную, как и все здесь.
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29.05.2023 11:44 Відповісти
А нагадайте яку військову академію закінчував Верховний Головнокомандувач ЗСУ? Чи талановитій людині під час війни ( з 20.02.2014) це непотрібно ?
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29.05.2023 11:52 Відповісти
Судячи з коментарю ти навіть школу не закінчив, максимум ПТУ для розумово відсталих.
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29.05.2023 11:54 Відповісти
а як Верховний Головнокомандувач ЗСУ готувався до війни, що жоден напрямок удару (про які було відомо заздалегідь) не бум хоча б мінімільно прикритий? То може справа не в академіях?
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29.05.2023 12:03 Відповісти
Ги, те саме чую від 73%
Тож щоб "заманити ворога" треба було покласти понад 100 тис. цивільних у Маріуполі та віддати йому 20% країни.
"Чудовий" план. Жюков та сталін нервово палять в коридорі.
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29.05.2023 12:10 Відповісти
Виробництво зброї це не стільки військова справа, скільки інженерна справа. Це про виробництво і його фінансування
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29.05.2023 12:19 Відповісти
Та вони і виробництво шахедів, ланцетів налагодили. А наші клоуни тільки просять і гроші на асфальт виділяють(знову).
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29.05.2023 11:48 Відповісти
"мопеди" вони з Ірану тягают Каспійським морем. Виробництво їм у Сіріі розмотали ізраільскі повітряні сили. Війна з Талібаном, до речі, якусь кількість цих "мопедів" перетягне на себе.
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29.05.2023 12:00 Відповісти
також вони промислово виготовляють Ланцети, Орлани та інші.
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29.05.2023 12:04 Відповісти
Україна так само виготовляє PD-1, PD-2, "Лелека", "Фурія", "Валькірія" та інші.
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29.05.2023 12:31 Відповісти
никакой войны там нет
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29.05.2023 15:29 Відповісти
опосередковано, схоже, що прилетіли ракети, оскільки між початком тривоги і вибухами минули лічені хвилини,
щось у Пуйла трапилося дуже неприємне, знавісніло вкрай, раз шпурляє своє лайно на Київ з такою інтенсивністю
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29.05.2023 11:38 Відповісти
ракети. біля мене пролетіло принаймні дві. судячи по звуку - дуже швидкі
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29.05.2023 11:46 Відповісти
свистят?
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29.05.2023 12:27 Відповісти
Так,і бульбофюреру поплохело після аудієнціїї з кремлівською крисою.
Коли звір загнаний в вугол,він стає дуже агресивним....обстріли від безнадьоги.
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29.05.2023 11:48 Відповісти
про "загнаний у вугол" чуємо вже півтора роки.
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29.05.2023 12:05 Відповісти
и главное непонятна цель обстрелов. Раньше стреляли по энергетике, а сейчас - хз куда...
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29.05.2023 15:30 Відповісти
Ну рашиський чорт вирішив залякати зламати .ні **** скоро буде твій кінець як і всій рашиській кліці , але тут ворог помітив слабкість ніхто не відповідає ,та і так званий контр наступ все відкладаєтся ,ось тому і бісятся.
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29.05.2023 11:40 Відповісти
Обстріли будуть тривати доти доки на 1 ракету по Києву не полетить 10 на Маскву та Пітер у відповідь!
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29.05.2023 11:41 Відповісти
Обстріли триватимуть доти,поки не будуть знищені засоби доставки.А стрільба по пітєру-мацкві не допоможе,це кацапстан.«Дєди тєрпєлі і ми потєрпім»
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29.05.2023 12:05 Відповісти
Іван Х...не затонув,на жаль-стоіть вже у бухті Севастополя з креном на правий борт
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29.05.2023 11:42 Відповісти
Очень громко в самом центре. Причём и поштучно, и вроде как "очередь" взрывов????
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29.05.2023 11:43 Відповісти
ПРО
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29.05.2023 11:56 Відповісти
Уйобі Буданову - привіт!
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29.05.2023 11:43 Відповісти
ну шо там пропагандони , "ракети скінчились" ?
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29.05.2023 11:45 Відповісти
казали, що до осені обстрілів не буде..-навіть не смішно
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29.05.2023 13:02 Відповісти
Ау, телемарафон! Це так має виглядати наш контранаступ? Чи почекаєм ще, щоб земля замерзла? Хто вже зараз наживається на війні?
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29.05.2023 11:49 Відповісти
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29.05.2023 11:53 Відповісти
"Обе стороны" - це хто?
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29.05.2023 12:15 Відповісти
Де той довбаний ігнат,казав,що бомбитимуть раз у місяць,бо немає чим,поки зроблять.
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29.05.2023 12:01 Відповісти
на марафоне тот игнат!
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29.05.2023 12:17 Відповісти
Де ти тут побачив про якийсь діїї захисників? Тут про те, що Київ ******** ракетами
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29.05.2023 12:21 Відповісти
 
 