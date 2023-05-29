У більшості областей оголошували повітряну тривогу: У Києві лунали вибухи (оновлено)

У низці областей України оголошено повітряну тривогу. Повідомляють про вибухи в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У КМВА заявили, що працює ППО.

Мер Віталій Кличко повідомив, що вибухи лунають у центральних районах.

Станом на 12:23 оголошено про відбій повітряної тривоги.

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