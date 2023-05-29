Наслідки ворожих обстрілів Сумської області. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог відкривав вогонь по прикордонних громадах Сумської області. Загалом нараховано 64 ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумської області.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, 14 приватних домоволодінь, шкільний стадіон, 1 автомобіль та лінії електропередач", - йдеться в повідомленні.

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