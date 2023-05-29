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Загроза ракетного удару по Київщині. Працює ППО, - ОВА

ракета,ракети

Загроза ракетного удару по території Київщини. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київщина! Ракетна атака! Сили ППО вже працюють", - йдеться у повідомленні.

"Не знімайте роботу ППО та не викладайте в мережу. Не ігноруйте повітряну тривогу. Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила "двох стін", - додають у ОВА. 

Як повідомлялося, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Читайте: У Києві лунають вибухи під час повітряної тривоги

Автор: 

Київська область (4011) ракети (4020)


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Топ коментарі
+19
Час кінчати кримський міст.
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29.05.2023 11:25
+12
логика і кацапи-слова антогоністи
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29.05.2023 11:31
+11
Слава українським ПВО
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29.05.2023 11:28
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Час кінчати кримський міст.
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29.05.2023 11:25 Відповісти
Хто не дає , давай , валяй його ((
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29.05.2023 12:07 Відповісти
Слава українським ПВО
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29.05.2023 11:28 Відповісти
Який сенс придуркам бомбити Київ,коли всі цілі знищуються?Де логіка?Дебіли!
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29.05.2023 11:28 Відповісти
логика і кацапи-слова антогоністи
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29.05.2023 11:31 Відповісти
Обстріли заради обстрілів. У кацапів від цього оргазм.
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29.05.2023 11:32 Відповісти
Знищуються не цілі, а ракети, в тому числі петріоти. Може петріоти вони хочуть знищити?
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29.05.2023 11:34 Відповісти
Истощение ПВО. Как боезапаса, так и техники, которой нужно тех.обслуживание.
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29.05.2023 11:45 Відповісти
схоже, шо в кремлі якась типу істерика...
наче хтось комусь має довести, шо вони таки можуть... влупити по Києву...
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29.05.2023 11:56 Відповісти
Сенс у тому що в результаті того що без малого не всю ППО націлили зелений бункер захищати , решта території прикрита дірявим решетом (( над Києвом все збили , а прилетіло по Хмельницькому сьогодні , учора по Житомиру , про східні міста взагалі сумно говорити бо там все долітає (( Питаєш де логіка ? Свою ввімкни - що важливіше для перемоги - цілі будинки на печерських пагорбах , чи військові склади , заводи і об"єкти ? (( Так що свої коментарі про дебілізм кацапів залиш собі , бо судячи з виділеного тексту сам не далеко від них відійшов ((
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29.05.2023 12:16 Відповісти
А пішов ти на хрен
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29.05.2023 12:27 Відповісти
Я на ньому , тільки ноги звісив , а ти , чмошник тупий , сходи у вагіну щоб культурно !
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29.05.2023 12:31 Відповісти
Дебіл з відмороженими мізками
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29.05.2023 12:44 Відповісти
Приємно познайомитися вперше бачу таку відвертість у характеристиці самого себе Але не дуже нервуй з цього приводу , таких як ти нині он більшість у ВР і нічого , вже четвертий рік вас ідіотів терпимо , дасть Бог , якось переживем
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29.05.2023 13:03 Відповісти
То тими ракетами, які закінчились ще у січні кацапи пуляють? 🤔
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29.05.2023 11:33 Відповісти
То напевне тобі подякувати треба, що дозволяєш хоч через раз гавкнути. Мій пост якось стосується військових? Чи мене захищають ті, які надивившись тєлжмарафєту пишуть про закінчення кацапських ракет? Просто захищаєш братів по ботофермі?
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29.05.2023 11:56 Відповісти
Ні, ті скінчились. Зараз пуляють тими ракетами шо кучма с тімошенко віддівали кацапам за газ, на якому вони робили собі до кішень миллиарди долярів.
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29.05.2023 11:38 Відповісти
Навпаки. Новими. Там є дата за 2022 і даже за січень-лютий 2023.
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29.05.2023 11:44 Відповісти
Ну, значит ті вже відпуляли по нам, або відпуляють іншим разом.
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29.05.2023 12:07 Відповісти
При кучмі тимошеко була ніхто і нічого не вирішувала.
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29.05.2023 11:52 Відповісти
Газова прінцеса вона була при кучмі.
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29.05.2023 12:06 Відповісти
Речник: Ракети, що були вироблені до початку війни, майже закінчились. Цих ракет залишилось на 2-3 залпа по сотні. Але вони виробляють 70-80 в місяць. А ще в них 4000 балістичних ракет від с-300/400.

Як читає нормальна людина: В них до 300 ракет і ще 70-80 кожного місяця виробляють, а балістики безліміт.

Як читає дегенерат: Ракети скінчились.
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29.05.2023 11:40 Відповісти
взял себе в архивы, отличный коммент.
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29.05.2023 12:09 Відповісти
Балістичні ракети С 300 С 400 - ракети зенітні а не балістичні.
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29.05.2023 12:11 Відповісти
Якщо вони використовуються як земля-повітря. Коли вони використовуються *в режимі* земля-земля, то ракета йде по балістичній траекторії - отже балістична.
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29.05.2023 12:12 Відповісти
католична трійця. гундяй особисто замовив обстріл.
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29.05.2023 11:33 Відповісти
За потоком слів про інтеграцію в НАТО керівництво України свідомо працює на гальмування і припинення цієї інтеграції, розкрадаючи кошти бюджету і запускаючи тіньові схеми використання допомоги. В один прекрасний момент ми почуємо від них - "Ми просили, але нам не дали і потрібно ''дагавариватся о мире''
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29.05.2023 11:36 Відповісти
Думаю, що дуже кацапам хочеться Петріот роз@ уячити 😠
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29.05.2023 11:38 Відповісти
Їм подобається об Петріот розх"ячуватись.
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29.05.2023 11:46 Відповісти
Невже таки якесь падло зкацаплене, захоче викласти роботу ППО, після 1,5 року ПРОХЯНЬ та ЗАСТЕРЕЖЕНЬ такого не робити🇺🇦❤️⚔️🪖💯😡😠🫡‼️🇺🇦❤️
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29.05.2023 11:51 Відповісти
І викладає , і не одне , бо кацапського лайна в Україні вистачає , як і придурків ((
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29.05.2023 12:23 Відповісти
 
 