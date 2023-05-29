Загроза ракетного удару по Київщині. Працює ППО, - ОВА
Загроза ракетного удару по території Київщини. Працюють сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"Київщина! Ракетна атака! Сили ППО вже працюють", - йдеться у повідомленні.
"Не знімайте роботу ППО та не викладайте в мережу. Не ігноруйте повітряну тривогу. Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила "двох стін", - додають у ОВА.
Як повідомлялося, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Топ коментарі
+19 Микола Мазуренко #551183
показати весь коментар29.05.2023 11:25
+12 Pawlo Filonenko
показати весь коментар29.05.2023 11:31
+11 ігорь москаленко
показати весь коментар29.05.2023 11:28
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наче хтось комусь має довести, шо вони таки можуть... влупити по Києву...
Як читає нормальна людина: В них до 300 ракет і ще 70-80 кожного місяця виробляють, а балістики безліміт.
Як читає дегенерат: Ракети скінчились.