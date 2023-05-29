Загроза ракетного удару по Київщині. Працює ППО, - ОВА

Загроза ракетного удару по території Київщини. Працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київщина! Ракетна атака! Сили ППО вже працюють", - йдеться у повідомленні.

"Не знімайте роботу ППО та не викладайте в мережу. Не ігноруйте повітряну тривогу. Подбайте про власну безпеку – перебувайте в укриттях або дотримуйтеся правила "двох стін", - додають у ОВА.

Як повідомлялося, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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