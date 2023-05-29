На Чернігівщині працює ППО, - ОК "Північ"
У Чернігівській області оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.
"На Чернігівщині працює ППО!
Зберігайте спокій та знаходьтеся в укриттях до відбою тривоги", - йдеться в повідомленні.
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Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар29.05.2023 11:50 Відповісти Мені подобається 3
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