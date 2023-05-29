На Чернігівщині працює ППО, - ОК "Північ"

У Чернігівській області оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"На Чернігівщині працює ППО!



Зберігайте спокій та знаходьтеся в укриттях до відбою тривоги", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза ракетного удару по Київщині. Працює ППО, - ОВА