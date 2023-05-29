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На Чернігівщині працює ППО, - ОК "Північ"

ппо

У Чернігівській області оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"На Чернігівщині працює ППО!

Зберігайте спокій та знаходьтеся в укриттях до відбою тривоги", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загроза ракетного удару по Київщині. Працює ППО, - ОВА

Автор: 

ППО (3169) Чернігівщина (1584)


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29.05.2023 11:50 Відповісти
 
 