Через падіння уламку ракети у Києві затримується рух низки тролейбусів, - КМДА
У Києві після обстрілу затримується рух тролейбусів через падіння уламку російської ракети.
Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.
"Затримується рух тролейбусів №№ 25, 27, 29, 30, 31 проспектом Степана Бандери – проспектом Оболонським. Поліція перекрила проїжджу частину через падіння уламку. На місці працюють також відповідальні служби міста", - йдеться в повідомленні.
Також у КМДА додали, що затримується рух тролейбусів № 38 вулицею Бойчука у напрямку ст. м. "Видубичі".
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https://defence-line.org/2023/05/kogda-vojna-ne-ta-chast-1/ Когда война - не та (Часть 1)
https://defence-line.org/2023/05/kogda-vojna-ne-ta-chast-2/ Когда война - не та (Часть 2)
https://defence-line.org/2023/05/kogda-vojna-ne-ta-chast-3/ Когда война - не та (Часть 3)