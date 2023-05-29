Через падіння уламку ракети у Києві затримується рух низки тролейбусів, - КМДА

У Києві після обстрілу затримується рух тролейбусів через падіння уламку російської ракети.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Затримується рух тролейбусів №№ 25, 27, 29, 30, 31 проспектом Степана Бандери – проспектом Оболонським. Поліція перекрила проїжджу частину через падіння уламку. На місці працюють також відповідальні служби міста", - йдеться в повідомленні.

Також у КМДА додали, що затримується рух тролейбусів № 38 вулицею Бойчука у напрямку ст. м. "Видубичі".

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