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Новини Війна
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Через падіння уламку ракети у Києві затримується рух низки тролейбусів, - КМДА

київ

У Києві після обстрілу затримується рух тролейбусів через падіння уламку російської ракети.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Затримується рух тролейбусів №№ 25, 27, 29, 30, 31 проспектом Степана Бандери – проспектом Оболонським. Поліція перекрила проїжджу частину через падіння уламку. На місці працюють також відповідальні служби міста", - йдеться в повідомленні.

Також у КМДА додали, що затримується рух тролейбусів № 38 вулицею Бойчука у напрямку ст. м. "Видубичі". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попередньо, ворог випустив по Києву близько 10 ракет "Іскандер", - Ігнат про денну атаку

Автор: 

Київ (19441) транспорт (1391) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+10
Понеділок видався неспокійним для окупантів у Запорізькій області. Близько півгодини тому по розташуваннях орків прилетів полум'яний привіт від ЗСУ.
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29.05.2023 13:33
+6
Будьте ви прокляті , кончені московіти 😠
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29.05.2023 13:21
+5
На тебе,дебіла,чекають.
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29.05.2023 13:31
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Будьте ви прокляті , кончені московіти 😠
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29.05.2023 13:21 Відповісти
На тебе,дебіла,чекають.
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29.05.2023 13:31 Відповісти
Поясніть сенс ударів по мацкві. Зможете?
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29.05.2023 13:31 Відповісти
Не переживай, ольгінцю, все буде, і буде швидше, ніж думаєш.
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29.05.2023 13:33 Відповісти
Понеділок видався неспокійним для окупантів у Запорізькій області. Близько півгодини тому по розташуваннях орків прилетів полум'яний привіт від ЗСУ.
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29.05.2023 13:33 Відповісти
Змінилась тактика? Ракетних ударів. Дзуськи. Всім. Хто так думає. Розрахунок простий і ... дешевий. Дві доби тримали ППО у напрузі. Зробили вигляд. Відбій. ППО нарешті отримало перепочинок. І тут .... БАЦ. Неочікувано. "Застанєм врасплох !" Ось і вся тактика. Загальна для всіх армій. Не чекайте від кацапів чогось нового. Вони працюють по "трафарету".
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29.05.2023 13:39 Відповісти
Ми достойно прийняли подарунки московітів , а наразі готуємось
дати пристойну відпавідь 😠
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29.05.2023 13:41 Відповісти
Попалась гарна картинка у Анти-колорадоса:

https://defence-line.org/2023/05/kogda-vojna-ne-ta-chast-1/ Когда война - не та (Часть 1)
https://defence-line.org/2023/05/kogda-vojna-ne-ta-chast-2/ Когда война - не та (Часть 2)
https://defence-line.org/2023/05/kogda-vojna-ne-ta-chast-3/ Когда война - не та (Часть 3)
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29.05.2023 13:46 Відповісти
 
 