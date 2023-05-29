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Новини Війна
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Попередньо, ворог випустив по Києву близько 10 ракет "Іскандер", - Ігнат про денну атаку

іскандер

По Києву в понеділок вдень було випущено до 10 ракет "Іскандер".

Про це повідомив у понеділок в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пізніше дамо точну інформацію. Попередньо - близько 10 ракет", - сказав він.

Раніше Ігнат повідомив, що під час атаки на Київ ракети летіли по балістичній траєкторії, попередньо, це були "Іскандери". За даними КМВА, влучань по об’єктах Києва не допущено.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків.

Пізніше у КМВА уточнили, що у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2-поверхової будівлі. Пожежу ЛОКАЛІЗОВАНО.

Також читайте: У Деснянському районі Києва вибухи, працювала ППО. Госпіталізовано пораненого у Подільському районі, - Кличко

Автор: 

Київ (19441) обстріл (28357) ракети (4020) Ігнат Юрій (788) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+14
як тільки ти припиниш словесний понос, злізеш з дивана та візьмеш до рук зброю і даси атвєтку, так відразу вона й буде.
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29.05.2023 13:20
+13
Якась ненормальна істерика. Контрнаступ так перелякав, чи постачання Ф16, що вони поносять ракетами, як востаннє?
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29.05.2023 13:14
+10
орки як останній день живуть!
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29.05.2023 13:11
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орки як останній день живуть!
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29.05.2023 13:11 Відповісти
Якась ненормальна істерика. Контрнаступ так перелякав, чи постачання Ф16, що вони поносять ракетами, як востаннє?
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29.05.2023 13:14 Відповісти
Очікування смерті для орків, гірше самої смерті, але з наступом затягувати не варто, бо потрохи повибивають надані запаси...
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29.05.2023 13:27 Відповісти
в них ще не настала пауза впевненності, що "наступу не буде" і, відповідно, розслаблення
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29.05.2023 13:32 Відповісти
А может ларчик открывается и.... у них ракет на ещё много "останніх днів". И могут позволить.
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29.05.2023 13:19 Відповісти
то пуляли б по 400-500 ракєт... але стріляють десятком - тому що це все, що встигають виробити
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29.05.2023 13:21 Відповісти
Кинджали взагалі на вагу золота, в них їх обмежена кількість. Іскандерів хз скільки? Це ж, по суті, одна й та сама ракета, тільки трохи змінена? Виготовити їх не просто.
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29.05.2023 13:24 Відповісти
вже була інфа, що останні уламки ракєт з так званної россії, марковані 2023 роком випуска
що виготовляють - тим і стріляють! потрібно нищити промисловий потенціал московії! хз, коли це дійде до наших військово-політичного керівництва... але ж дійде колись, я сподіваюсь
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29.05.2023 13:27 Відповісти
Це різні види ракет. Крилаті ракети виготовляються до 80 за місяць, та ще й в схронах є з часів Совку. Балістичні (кинджал) дуже дорогі у виготовленні, якщо не помиляюся, 1-2 на рік. Іскандери (якими били по Київу) - аналоги кінджалів, але хз скільки їх і кацапів. Тож балістикою вони пуляють рідко і тільки в крайньому випадку, а крилатими, нажаль, можуть висиратися дуже часто. І так буде, поки ми не почнемо знищувати або виробництво ракет, або ракетоносії. Поки що в цьому напрямку за рік, крім вже мемної атаки на Енгельс Стрижем, абсолютно нічого не зроблено. Або союзники тримають за руки, не дозволяючи бити по паРаші, або наша влада саботує.
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29.05.2023 13:33 Відповісти
Основний союзник (США) тримає за руки.
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29.05.2023 13:39 Відповісти
Вони зараз випускаються 1-2 на рік, бо санкції їм таки хвіст прикрутили. За весь час їх виготовлено 80, якщо вірити Ігнату.
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29.05.2023 14:22 Відповісти
Це питайте у Ігната з Рєзніковим - щодо кількості ракет - їх інформація.
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29.05.2023 14:29 Відповісти
это не от наших зависит. Нам не дают ракеты такой дальности...
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29.05.2023 15:09 Відповісти
що означає "залежить не від наших"? куди, ***, йдуть мільярди бюджетних коштів?
якого біса не розро***ється ракетна программа на другому році повномасштабної війни?
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29.05.2023 15:18 Відповісти
разрабатывать негде судя по всему. Все обстреливается. Есть надежды, что создадут производство за пределами Украины, но это тоже не от нас зависит...
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29.05.2023 15:34 Відповісти
&реново,что мои нервы тратились😄,а хорошо,10ракет не три копейки стоят:курочка по зернышку клюёт,а весь двор в .....
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29.05.2023 13:11 Відповісти
Так то воно так , але трішечки не так , бо ракети ППО теж не копійчані , та й запаси їх виснажуються... тут з ранку з'явилась новина , що до бульбостану прибув потяг з С400 , може мокши вирішили їх використовувати як ,,земля-земля" , бо то , що летіло(Оболонь) , летіло низько і дуже швидко , швидше ніж "класичні" крилаті ракети(їх за час війни теж бачив).
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29.05.2023 13:21 Відповісти
Над Днепром ночью 5 таких ракет летело, быстро и низко, очень похож на звук истребителя. На след день такой же ракетой (одной) долбанули по поликлинике, при том, что воздушной тревоги не было. Подлые такие ракеты...
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29.05.2023 13:28 Відповісти
І ще , те , що сьогодні летіло , не мало характерного свисту двигуна звичайної крилатої ракети , що вказує на твердопаливний двигун ...
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29.05.2023 13:29 Відповісти
Хотя и раньше похожее было (что без воздушной тревоги), но только не было слышно зука, видимо не над нами летела, но долбанула рядом (по мосту). Возможно такой же ракетой долбанули по жилой многоэтажке - и тоже не было сирены...
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29.05.2023 13:30 Відповісти
Вирішили, значить, змусити нас вистріляти всі ракети для "Петріотів". Мабуть скоро "Кинджалами" вдарять, коли оцінять запаси наших протиракет як недостатні.
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29.05.2023 13:14 Відповісти
Лишенько, зрада!
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29.05.2023 13:18 Відповісти
Ой, і не кажіть... Купа диванних спеців. Куди там ЗСУ до них...
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29.05.2023 13:29 Відповісти
думаєте США передали умовні 100 ракет і усьо ?)) думаю з европейських баз НАТО йде постійне постачання по мірі використання.
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29.05.2023 13:19 Відповісти
Я не хочу думати, я хочу бачити кроки держави у розбудові власної ППО, власного виробництва.
На невкрадені гроші це можна зробити.
Поки що не бачу.
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29.05.2023 13:21 Відповісти
а навіщо шидам робити своє, у них з 19 року було інше завдання і воно не змінилось з початком повномаштабної...
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29.05.2023 13:26 Відповісти
З 1991.
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29.05.2023 13:27 Відповісти
це Ви зараз так гарно плюнули в обличчя пастору....хоча какая разніца так ?
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29.05.2023 13:31 Відповісти
Як бачите, недостатньо. Якби не крали, можна було б і більше зробити. Виробництва снарядів і набоїв - немає. Скільки БК було втрачено в Балаклії та Ічні? Жодних сховищ за роки не було побудовано, русня просто скинула запальнички з БПЛА.
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29.05.2023 13:34 Відповісти
розробки та будівництво не робляться в один момент, те що кацапи готувались до війни і підривали наші склади ще за часів Юща це факт, але і те що країна готувалась до війни до виборів па пріколу теж факт. Далі хтось бачив мир в очку *****......
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29.05.2023 13:38 Відповісти
Саме час виправляти становище. От тільки не бачу ознак. Хоч би ПТРК "Стугна" десь почали робити за кордоном, а так тільки про 125 і 155 мм розповідали.
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29.05.2023 13:40 Відповісти
може десь і ********** хоча б ракети до стугн, це вам зараз ніхто притомний не розповість
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29.05.2023 13:43 Відповісти
Про снаряди ж розповіли.
Немає в цьому шкоди. Так, робимо, ось вони. Де і скільки - таємниця. Зате буде розуміння, що тепер не залишимось без ПТ-засобів у довготривалій перспективі.
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29.05.2023 13:47 Відповісти
А дороги за що Воно буде будувати? Ви в своєму розумі таке йому пропонуєте? Що ж там вкрасти можно?
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29.05.2023 14:24 Відповісти
Явний розрахунок на "Все не зіб'ють!".
Сподіваюсь, ніхто не ляпне де і скільки стоїть того, що може збивати балістику.
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29.05.2023 13:15 Відповісти
Ярмак вже повідомив і Подоляк скоро розкаже у телемарафоні.
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29.05.2023 13:17 Відповісти
як тільки ти припиниш словесний понос, злізеш з дивана та візьмеш до рук зброю і даси атвєтку, так відразу вона й буде.
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29.05.2023 13:20 Відповісти
Скоро, Йване, охолонь троха))
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29.05.2023 13:20 Відповісти
Не покоя *********. Надо же, 140 000 000 ********* и на одной, загаженной ими же территории.
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29.05.2023 13:17 Відповісти
що там скажуть іксперди на скільки кацапоатак залишилось піськандерів...
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29.05.2023 13:17 Відповісти
Речник: Ракети, що були вироблені до початку війни, майже закінчились. Цих ракет залишилось на 2-3 залпа по сотні. Але вони виробляють 70-80 в місяць. А ще в них 4000 балістичних ракет від с-300/400.

Як читає нормальна людина: В них до 300 ракет і ще 70-80 кожного місяця виробляють, а балістики безліміт.

Як читає дегенерат: Ракети скінчились.
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29.05.2023 14:06 Відповісти
о дебілко на роботі який прикриває дурнів від влади які кричать про 2-3 атаки....і всьо.(тільки от яка різниця 2 масовані атаки на місяць чи раз через день по десятку другому невідомо)
кацапам ніхто не заважає виробляти нові і модернізовувати-знімати із зберігання старі совкові, тому мантри ікспердів на ************* що ось ось і у кацпів закінчаться ракети та шахіди(які вони вже певно самі виробляють судячи з щоденних атак) розраховані виключно на ідіотів.
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29.05.2023 15:17 Відповісти
о, у вас одна методичка с Женя-Женя. Вы один и тот же бот или просто столы рядом и по одной методичке шпарите?
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30.05.2023 12:45 Відповісти
Слухайте Обдристовича. Він з Ізраїлю усе бачить і знає.
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29.05.2023 13:19 Відповісти
в тебе памʼять відшибло? забув (чи не знав) як так звані русскіє закидували Україну по 400-500 ракєт на початку повномасштабної війни! і що зараз?
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29.05.2023 13:24 Відповісти
важко перекладати твоє нарєчіє! реально, блювати тягне!
якщо хочешь, щоб тобі відповідали люди - спілкуйся людською мовою!
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29.05.2023 13:30 Відповісти
ти ба, яка завзята русішеншвайне! хто володіє собачою, перекладіть, що воно хоче?
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29.05.2023 13:36 Відповісти
наче каже, що малорос, але через "врождённое слабоумие" не може це зрозуміти.
наче так, але це не точно.
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29.05.2023 14:28 Відповісти
То був спринт, хотіли швидко. Не вийшло, перейшли на марафонський темп. Що скажете, якщо такі обстріли триватимуть рік за роком?
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29.05.2023 13:26 Відповісти
так і буде, якщо до наших не дійде, що треба нищити у відповідь промисловий потенціал так званої россії
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29.05.2023 13:29 Відповісти
Справа у малому: немає чим нищити.
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29.05.2023 13:31 Відповісти
отож, півтора роки коту під хвіст!
вже б найтупіші взяли б і тупо скопіювали б шахєд, а ці, *****, щось майстерять, тіки не те що треба
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29.05.2023 13:34 Відповісти
При цьому русня вже застосовує рої FVP дронів власного виробництва.
Всі знають, що треба робити, але не роблять. Хто ж лікар?
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29.05.2023 13:36 Відповісти
Бо в МО бабло пилять. Навіщо їм шахеди клепати - дешеві, на яких відкати неможливі? А ці шахеди можна було б в гаражах збирати, буквально з гівна і палок, і спамити ними паРашу, поки не завиє.
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29.05.2023 13:45 Відповісти
там просто рускоізичную щелепу заклинило і віддає в пальці над клавою.
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29.05.2023 13:27 Відповісти
Це істерика бункерного ліліпута. Думаю, був наказ "роз@бати Київ за любу ціну".
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29.05.2023 13:31 Відповісти
Три місяці тому ракет залишалось на 2-3 залпи. Буданов, ау.
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29.05.2023 13:33 Відповісти
И где д вас так много умных взялось с регистрацией май 2023?
И все - спецы по ракетным вооружениям!
Молодая смена в Ольгино заехала?
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29.05.2023 13:38 Відповісти
они сменили спецов по ковиду
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29.05.2023 15:13 Відповісти
Как минимум 2 ракеты были не баллистические - они развернулись с запада на юг над Вышгородом. 5 пролетели с запада на восток в направлении левого берега, ещё 2 прошли над городом, итого да, около 10.
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29.05.2023 13:49 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

-окрема тема .Розкажіть пересічним,коли,ВЧЕРГОВЕ ,Буданов скаже ,що за 2-3місяці кацапи вийдуть, ЗНОВ,на НОЛЬ запасів по ракетах.Чи то, пан Чмут тепер перебрав на себе цю,,естафетну паличку"про ,ракетний голод"?Не раджу Вам цього робити.
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29.05.2023 14:18 Відповісти
 
 