Попередньо, ворог випустив по Києву близько 10 ракет "Іскандер", - Ігнат про денну атаку

По Києву в понеділок вдень було випущено до 10 ракет "Іскандер".

Про це повідомив у понеділок в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Пізніше дамо точну інформацію. Попередньо - близько 10 ракет", - сказав він.

Раніше Ігнат повідомив, що під час атаки на Київ ракети летіли по балістичній траєкторії, попередньо, це були "Іскандери". За даними КМВА, влучань по об’єктах Києва не допущено.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків.

Пізніше у КМВА уточнили, що у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2-поверхової будівлі. Пожежу ЛОКАЛІЗОВАНО.

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