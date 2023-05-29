Попередньо, ворог випустив по Києву близько 10 ракет "Іскандер", - Ігнат про денну атаку
По Києву в понеділок вдень було випущено до 10 ракет "Іскандер".
Про це повідомив у понеділок в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Пізніше дамо точну інформацію. Попередньо - близько 10 ракет", - сказав він.
Раніше Ігнат повідомив, що під час атаки на Київ ракети летіли по балістичній траєкторії, попередньо, це були "Іскандери". За даними КМВА, влучань по об’єктах Києва не допущено.
Раніше повідомлялося, що у Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків.
Пізніше у КМВА уточнили, що у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2-поверхової будівлі. Пожежу ЛОКАЛІЗОВАНО.
Топ коментарі
+14 cimbitep
показати весь коментар29.05.2023 13:20
+13 Светлана Круп
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+10 Михайло Сергієнко #551872
показати весь коментар29.05.2023 13:11
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що виготовляють - тим і стріляють! потрібно нищити промисловий потенціал московії! хз, коли це дійде до наших військово-політичного керівництва... але ж дійде колись, я сподіваюсь
якого біса не розро***ється ракетна программа на другому році повномасштабної війни?
На невкрадені гроші це можна зробити.
Поки що не бачу.
Немає в цьому шкоди. Так, робимо, ось вони. Де і скільки - таємниця. Зате буде розуміння, що тепер не залишимось без ПТ-засобів у довготривалій перспективі.
Сподіваюсь, ніхто не ляпне де і скільки стоїть того, що може збивати балістику.
Як читає нормальна людина: В них до 300 ракет і ще 70-80 кожного місяця виробляють, а балістики безліміт.
Як читає дегенерат: Ракети скінчились.
кацапам ніхто не заважає виробляти нові і модернізовувати-знімати із зберігання старі совкові, тому мантри ікспердів на ************* що ось ось і у кацпів закінчаться ракети та шахіди(які вони вже певно самі виробляють судячи з щоденних атак) розраховані виключно на ідіотів.
якщо хочешь, щоб тобі відповідали люди - спілкуйся людською мовою!
наче так, але це не точно.
вже б найтупіші взяли б і тупо скопіювали б шахєд, а ці, *****, щось майстерять, тіки не те що треба
Всі знають, що треба робити, але не роблять. Хто ж лікар?
И все - спецы по ракетным вооружениям!
Молодая смена в Ольгино заехала?
@uspenovka19632
-окрема тема .Розкажіть пересічним,коли,ВЧЕРГОВЕ ,Буданов скаже ,що за 2-3місяці кацапи вийдуть, ЗНОВ,на НОЛЬ запасів по ракетах.Чи то, пан Чмут тепер перебрав на себе цю,,естафетну паличку"про ,ракетний голод"?Не раджу Вам цього робити.