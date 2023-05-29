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У Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків, - КМВА (оновлено). ФОТО

Уламки збитих ворожих цілей упали в двох районах Києва. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточняється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

"Попередня інформація. Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. А також в Оболонському р-ні на проїжджу частину. Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - нагадують у КМВА.

У Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків, - КМВА (оновлено) 01

Пізніше у КМВА уточнили, що у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2х поверхової будівлі. Пожежу локалізовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака триває, екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру Києва. В Оболонському районі уламки впали на проїжджу частину, - Кличко. ФОТО

Згодом у КМВА додали, що станом на 11.45 надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет:

Оболонський р-н.:
1) біля АЗС;
2) на дорожнє покриття із займанням;
3) на зелену зону;

Деснянський р-н.:
- на територію одного з парків;

Дніпровський р-н.:
- на дорожнє покриття в різних місцях.

Автор: 

Київ (19466) обстріл (28472) ракети (4023)


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29.05.2023 11:58 Відповісти
В ту войну Люфтваффе,вроде бочки пустые сбрасывали(чоб шумом напугать).Может и сейчас решили жути нагнать, своими понтами?
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29.05.2023 12:06 Відповісти
росіяни б'ють балістичними ракетами(травень 2023 р) Юрий та всi в укриття ракети не понти !
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29.05.2023 12:15 Відповісти
Служби Київа діють злагоджено, професійно і оперативно!!!
Це не Шмигаль із міністрами… та РНБОУ…Видно єрмак недопрацьовує…
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29.05.2023 12:17 Відповісти
Чекаємо на уламки *****
Як його дупу рознесе на 500 тисяч різних уламків !!!
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29.05.2023 12:21 Відповісти
 
 