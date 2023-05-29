У Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків, - КМВА (оновлено). ФОТО
Уламки збитих ворожих цілей упали в двох районах Києва. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточняється.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
"Попередня інформація. Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. А також в Оболонському р-ні на проїжджу частину. Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - нагадують у КМВА.
Пізніше у КМВА уточнили, що у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2х поверхової будівлі. Пожежу локалізовано.
Згодом у КМВА додали, що станом на 11.45 надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет:
Оболонський р-н.:
1) біля АЗС;
2) на дорожнє покриття із займанням;
3) на зелену зону;
Деснянський р-н.:
- на територію одного з парків;
Дніпровський р-н.:
- на дорожнє покриття в різних місцях.
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Це не Шмигаль із міністрами… та РНБОУ…Видно єрмак недопрацьовує…
Як його дупу рознесе на 500 тисяч різних уламків !!!