У Подільському районі загорання на даху будинку через падіння уламків, - КМВА (оновлено). ФОТО

Уламки збитих ворожих цілей упали в двох районах Києва. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточняється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

"Попередня інформація. Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. А також в Оболонському р-ні на проїжджу частину. Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - нагадують у КМВА.

Пізніше у КМВА уточнили, що у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання на даху 2х поверхової будівлі. Пожежу локалізовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака триває, екстрені служби виїхали на виклик поблизу центру Києва. В Оболонському районі уламки впали на проїжджу частину, - Кличко. ФОТО

Згодом у КМВА додали, що станом на 11.45 надійшли повідомлення про виявлення 6 уламків ракет:

Оболонський р-н.:

1) біля АЗС;

2) на дорожнє покриття із займанням;

3) на зелену зону;

Деснянський р-н.:

- на територію одного з парків;

Дніпровський р-н.:

- на дорожнє покриття в різних місцях.