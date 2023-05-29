УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9635 відвідувачів онлайн
Новини
1 732 8

Понад 80 громад перейшло до ПЦУ у квітні, - голова Держетнополітики Єленський

церква

У квітні понад 80 церковних громад перейшли з УПЦ (Московського патріархату) до Православної церкви України.

Про це під час брифінгу повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За квітень до Православної церкви України з Московського патріархату перейшло понад 80 громад. Принаймні, стільки було повідомлень про збори, на яких вірні вирішили змінити свою підлеглість", - сказав Єленський.

Він зазначив, що процес переходу відбувається досить динамічно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У військові капелани не беруть священників УПЦ МП, - Держетнополітики

Єленський також повідомив, що аудит у Києво-Печерській лаврі завершується, і після його проведення вирішуватиметься, у який спосіб буде здійснюватись управління Лаврою.

Автор: 

УПЦ МП (1207) Єленський Віктор (20) ПЦУ (793)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Може хтось спитає найвеличнішого що діється у Запоріжжі з цього питання??? Чому дві падлюки з його партії блокують вирішення цього питання??? Можливо треба керівництво СБУ на Запоріжжі міняти?!?
показати весь коментар
29.05.2023 13:58 Відповісти
Як завжди- "неначасі" чи "какаяразніца"...
показати весь коментар
29.05.2023 14:00 Відповісти
Хіба політики мають право втручаютися у права релігії ?
показати весь коментар
29.05.2023 17:42 Відповісти
рпц як і упц не є релігійними організаціями. У багатьох областях України їм скасували оренду, а у Запоріжжі зеледовбні х...ою маються!
показати весь коментар
29.05.2023 19:04 Відповісти
електорат зільонського саме в кацапській церкві.
показати весь коментар
01.06.2023 15:45 Відповісти
московські попи не лікуються, не для того вони, виродки, готувалися вступити у секту Вельзевула-Сраліна, який їх відтворив у 1943 р., щоб цементувати раша-імперію, аби творити добро
Парафіяни, миряни громад, якщо вірите в Бога, відцурайтеся від секти диявола, єресіарх якої закликає до знищення українців,
Гундяєва у Пекло
показати весь коментар
29.05.2023 14:07 Відповісти
Ну і нахіба вони там потрібні???
показати весь коментар
29.05.2023 16:56 Відповісти
Таким темпом буде потрібно 12 років
показати весь коментар
29.05.2023 17:22 Відповісти
 
 