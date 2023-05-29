Понад 80 громад перейшло до ПЦУ у квітні, - голова Держетнополітики Єленський
У квітні понад 80 церковних громад перейшли з УПЦ (Московського патріархату) до Православної церкви України.
Про це під час брифінгу повідомив голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"За квітень до Православної церкви України з Московського патріархату перейшло понад 80 громад. Принаймні, стільки було повідомлень про збори, на яких вірні вирішили змінити свою підлеглість", - сказав Єленський.
Він зазначив, що процес переходу відбувається досить динамічно.
Єленський також повідомив, що аудит у Києво-Печерській лаврі завершується, і після його проведення вирішуватиметься, у який спосіб буде здійснюватись управління Лаврою.
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Парафіяни, миряни громад, якщо вірите в Бога, відцурайтеся від секти диявола, єресіарх якої закликає до знищення українців,
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