Членство України в НАТО вирішить проблему ядерного шантажу РФ, - депутатка Європарламенту

Членство України в НАТО є вирішенням проблеми ядерного шантажу з боку Росії. Проміжним інструментом може стати навіть факт рішучого запрошення України до Альянсу.

Про це в інтерв'ю інформаційному агентству Guildhall розповіла депутатка Європейського парламенту, ексміністр оборони Литви Раса Юкнявічене, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, членство в НАТО було б вирішенням проблеми (ядерного шантажу, – ред.). Деякі будуть говорити, що не лише членство в НАТО, а гарантії безпеки з боку ядерних держав також були б вирішенням проблеми. Так говоритимуть ті, хто наполягає на альтернативі членству в НАТО (на гарантіях безпеки для України замість членства в НАТО, – ред.)", - заявила політик.

"Я думаю, що членство в НАТО. Також, рішуче слово, що ми запрошуємо Україну, що вона вже "на порозі" в НАТО - це також піднімає рівень (протидії ядерному шантажу РФ. - Ред.). Коли Швеція та Фінляндія сказали, що вступають до НАТО, хоча процес і затягнувся на рік для Фінляндії та ще довше для Швеції, США та низка інших держав дали свої гарантії. Певний патронаж до вступу до альянсу", - зазначила євродепутат.

"Ядерний шантаж України – це шантаж усіх нас. Це загроза не тільки Україні, це загроза всім нам(...)", - підсумувала Раса Юкнявічене.

Нагадаємо, як повідомило раніше видання El Pais Північноатлантичний альянс завершує перегляд загальної стратегії протидії російській загрозі та тероризму на тлі вторгнення в Україну та постійних загроз з боку Кремля.

Нагадаємо, 10 квітня Стратегічне командування США розпочало щорічні навчання Global Thunder 23 з ядерного командування та управління. Головна мета навчань – зміцнення ядерної готовності та забезпечення безпечних, захищених та надійних стратегічних сил стримування.

У жовтні минулого року пройшли навчання НАТО з ядерного стримування.

Раніше повідомлялося, що США приватно попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї.

Також Білий дім офіційно заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні для Росії наслідки.

Читайте: Україна навряд чи вступить до НАТО до кінця війни, - Веніславський