Членство України в НАТО вирішить проблему ядерного шантажу РФ, - депутатка Європарламенту
Членство України в НАТО є вирішенням проблеми ядерного шантажу з боку Росії. Проміжним інструментом може стати навіть факт рішучого запрошення України до Альянсу.
Про це в інтерв'ю інформаційному агентству Guildhall розповіла депутатка Європейського парламенту, ексміністр оборони Литви Раса Юкнявічене, передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, членство в НАТО було б вирішенням проблеми (ядерного шантажу, – ред.). Деякі будуть говорити, що не лише членство в НАТО, а гарантії безпеки з боку ядерних держав також були б вирішенням проблеми. Так говоритимуть ті, хто наполягає на альтернативі членству в НАТО (на гарантіях безпеки для України замість членства в НАТО, – ред.)", - заявила політик.
"Я думаю, що членство в НАТО. Також, рішуче слово, що ми запрошуємо Україну, що вона вже "на порозі" в НАТО - це також піднімає рівень (протидії ядерному шантажу РФ. - Ред.). Коли Швеція та Фінляндія сказали, що вступають до НАТО, хоча процес і затягнувся на рік для Фінляндії та ще довше для Швеції, США та низка інших держав дали свої гарантії. Певний патронаж до вступу до альянсу", - зазначила євродепутат.
"Ядерний шантаж України – це шантаж усіх нас. Це загроза не тільки Україні, це загроза всім нам(...)", - підсумувала Раса Юкнявічене.
Нагадаємо, як повідомило раніше видання El Pais Північноатлантичний альянс завершує перегляд загальної стратегії протидії російській загрозі та тероризму на тлі вторгнення в Україну та постійних загроз з боку Кремля.
Нагадаємо, 10 квітня Стратегічне командування США розпочало щорічні навчання Global Thunder 23 з ядерного командування та управління. Головна мета навчань – зміцнення ядерної готовності та забезпечення безпечних, захищених та надійних стратегічних сил стримування.
У жовтні минулого року пройшли навчання НАТО з ядерного стримування.
Раніше повідомлялося, що США приватно попередили Росію про наслідки застосування ядерної зброї.
Також Білий дім офіційно заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні для Росії наслідки.
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Все решта дрижить перед кацапнею.
Своїх солдатів воювати не одна країна не даст.
Якщо війна закінчиться поразкою рф , тоді
можливо можуть приняти, а так тільки-- партнери.