УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9659 відвідувачів онлайн
Новини Війна
13 250 47

Росіяни атакували Київ балістичними ракетами з наземних установок. Щоб пройти до укриття, були лічені хвилини, - Ігнат

ракета,росія,іскандер

Російські загарбники 29 травня атакували Київ, зокрема, ракетами Іскандер-М, які летять по балістичній траєкторії.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Можливо, навіть і менше 10 хвилин (минуло між початком тривоги та вибухами. - Ред.). Тому що застосовувалися наземні установки, оперативно-тактичні комплекси наземного базування, які власне випускали ракети. Коли летить балістика, це відбувається доволі швидко. Противник запланував цей удар заздалегідь, тобто перемістив установки у відповідний район. Привів їх у бойове положення і запустив ракети "Іскандер-М". 

Летить вона доволі швидко, тоді як ракета крилата летить з району Каспію до центральних регіонів 1-1,5 години. То тут вже часу на зволікання зовсім немає, ракета на великій швидкості здіймається в стратосферу і вниз по дузі направляється на ціль. Лічені хвилини потрібні для того, щоб піти в укриття. Це балістика. Ще швидше летить ракета "Кинджал", - пояснив він.

Ігнат також натякнув, що сьогодні в Києві працювали комплекси ППО Patriot. Так, він відповів, чи працював комплекс Patriot під час повітряної атаки на столицю.

"Думаю, ви можете здогадуватися, якщо збиті ракети "Іскандер-М", то можна зробити висновок, які засоби працювали по балістичних цілях", - додав він.

Читайте: Попередньо, ворог випустив по Києву близько 10 ракет "Іскандер", - Ігнат про денну атаку

Автор: 

обстріл (28357) ракети (4020) Ігнат Юрій (788) Повітряні атаки на Київ (755)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
показати весь коментар
29.05.2023 15:08
+19
По москалям вдаримо, поки що, касетою із кінофвльмом про Голобородьку, Уявили якби нам США не дали "Патріот"? А Володя і його ригівська команда робили все, щоб посваритися з американцями, обзивали їх брехунами і кликали всіх на шашлики. А вдаримо обов'язково після нових виборів президента, коли нарід 73% зрозуміють, що все наржалися і пора мати ракети, щоб зупинити ворога. Це моя особиста точка зору. А кацапи і є кацапи, терористи і потвори і тільки відповідь їх заставить зупинитися. Слава нашим ЗСУ, що збили ракети.
показати весь коментар
29.05.2023 15:25
+11
В США є все, а в нає є дороги. У них немає Найвєлічайшого, а в нас є. Їх Президент на всі зустрічі приїзджаю в косюмі, хоча США все життя підтримують, то одну то зразу декілька країн, а наш Боневтік то там, то там намалюється в мілітарі, як будьто тільки з окопа. І немає сорому одівати те, від чого косив чотири рази. Але то таке.
показати весь коментар
29.05.2023 15:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.05.2023 15:08 Відповісти
з біло-рашки?
показати весь коментар
29.05.2023 15:09 Відповісти
А розташування цих установок - часом не в Біломосковії?
показати весь коментар
29.05.2023 15:10 Відповісти
а коли ми по мацкалям чімось втарабанимо? так суттево.. щоб вони всі пообсерались
показати весь коментар
29.05.2023 15:13 Відповісти
По москалям вдаримо, поки що, касетою із кінофвльмом про Голобородьку, Уявили якби нам США не дали "Патріот"? А Володя і його ригівська команда робили все, щоб посваритися з американцями, обзивали їх брехунами і кликали всіх на шашлики. А вдаримо обов'язково після нових виборів президента, коли нарід 73% зрозуміють, що все наржалися і пора мати ракети, щоб зупинити ворога. Це моя особиста точка зору. А кацапи і є кацапи, терористи і потвори і тільки відповідь їх заставить зупинитися. Слава нашим ЗСУ, що збили ракети.
показати весь коментар
29.05.2023 15:25 Відповісти
А взагалі то дивно, чому кацапи до Патріотів не били балістикою? Вони б могли запросто "центри прінятія рєшєній" розтрощити.
показати весь коментар
29.05.2023 15:28 Відповісти
тоді заощаджували для виття "єта ми ісчьо нє начіналі!"
Тепер до них доходить, що другого раунду не буде. От, і валять, наче завтра не буде.
Також, можуть намагатися посіяти думку про те, що наступним кроком ядерка.

А взагалі, не сушіть собі голову думками про те, що вони собі думають. В таких питаннях потрібна вища фахова освіта. Бажано, ступінь з психіатрії.
показати весь коментар
29.05.2023 16:07 Відповісти
Таке відчуття, що їх щось сильно піджимає, тому в дію пішло усе, навіть цінні іскандери та кинджали. Останнє, що залишилося - тактична ядерка.
показати весь коментар
29.05.2023 16:35 Відповісти
Використовують всі інструменти впливу які є в наявності.
показати весь коментар
29.05.2023 16:58 Відповісти
Є варіант, що вони хочуть максимально виснажити наше ППО перед можливим контрнаступом. Якщо дані, що витікли вірні, то уже давно є дефіцит С300. Суть же в тому, що при наступі потрібно буде максимальне прикриття повітряного простору. Ось кацапи і кошмарять наше ППО із розрахунком на ще більший дефіцит.
показати весь коментар
29.05.2023 18:05 Відповісти
а что у нас С 300 сбивает все ракеты и дроны? зачем бред всякий писать?
показати весь коментар
29.05.2023 22:19 Відповісти
Перші два слова в моїй тезі ключові, я не претендую на істину. Останні постійні атаки вписуються в логіку, не тільки С300, а й інші ракети можуть бути в дефіциті. Логічно, ми їх не виробляємо і повністю залежимо від поставок.
показати весь коментар
29.05.2023 23:51 Відповісти
капитан очевидность вода-мокрая ветер-дует))
показати весь коментар
30.05.2023 14:18 Відповісти
дожити б мені.. хочу побачити засмарканих і обісраних касабів- цілу мацкву
показати весь коментар
29.05.2023 15:30 Відповісти
Скоро побачиш!
Ти ще їхніми кістками будеш грушки збивати!))
показати весь коментар
29.05.2023 15:44 Відповісти
От тільки коли будуть ті вибори, під час вс вони заборонени
показати весь коментар
29.05.2023 15:46 Відповісти
"коли нарід 73% зрозуміють, що все наржалися..."

Ви дуже добре думаєте про цей "нарід" - вони у захваті від зеленої воші та його зелених гнид: "Мій Президент - побєдітель!!! А віноват у всьому папєрєднік - це він войну с братами розпочав і Крим здав!" І нічого іншого у тих макітрах не тримається - там своя картина світу, на жаль!
показати весь коментар
29.05.2023 15:56 Відповісти
кончай бредить - тех 73 % уже давно нет а многих и вживых
показати весь коментар
29.05.2023 22:21 Відповісти
По-перше, я і не кажу про 73%, а кажу про нарід. А скільки відсотків - покажуть вибори. І я ДУЖЕ хочу бути неправою.

А по-друге, на жаль, я доволі часто чую те, що написала у лапках. Повірте, це не фантазія, це цитата! На жаль.
показати весь коментар
30.05.2023 01:40 Відповісти
когда ты балаобол власть выберешь украинскую
показати весь коментар
29.05.2023 22:18 Відповісти
статисти хренові! коли ми вже станем Ізраїлем? влада вроді кошерна вже а толку ніяк!
показати весь коментар
29.05.2023 15:15 Відповісти
А чим нарід не задовольняють рабіновичі і коломойські? У них ізраїльські паспорти і нарід їм повірив. Зверніться до шифірів, вони здається в Ізраїлі. Хай щось придумають, кіно про Голобородьку ж придумали?
показати весь коментар
29.05.2023 15:27 Відповісти
Я так собі зрозумів що запускали не з рашки?
показати весь коментар
29.05.2023 15:16 Відповісти
І як Ви так зрозуміли?
показати весь коментар
29.05.2023 15:19 Відповісти
Ворог випустив по Київщині 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Усі цілі знищено, - Залужний Джерело:
показати весь коментар
29.05.2023 16:00 Відповісти
Цікаво чому завжди уникають говорити прямо, що ракети були випущені з території Білорусії?
показати весь коментар
29.05.2023 18:48 Відповісти
Кажуть, що не з Білорусі, а таки з Росії. З Брянська чи то з Клинців. Причому Іскандери пристосували для запуску з землі.

Читайте Цензор - вся інфа тут є.
показати весь коментар
30.05.2023 01:37 Відповісти
З чого ти вирішив що ракети запускали з Білорусі?
показати весь коментар
30.05.2023 06:25 Відповісти
І навіщо це вставляти сюди? Чи на півночі нема кордонів параші
показати весь коментар
30.05.2023 06:24 Відповісти
Дякуємо ЗСУ!
показати весь коментар
29.05.2023 15:17 Відповісти
"Загрози для України і її народу з території "бульбостану" не спостерігається"-ГУР
показати весь коментар
29.05.2023 15:18 Відповісти
Дякуємо Союзникам за комплекси "Patriot".
показати весь коментар
29.05.2023 15:20 Відповісти
Я думаю що в США навіть є спутники озброєні ракетами.
показати весь коментар
29.05.2023 15:25 Відповісти
не знаю як з ракетами, а от супутники з лазерними установками вже могли би і бути. )
показати весь коментар
29.05.2023 15:30 Відповісти
В США є все, а в нає є дороги. У них немає Найвєлічайшого, а в нас є. Їх Президент на всі зустрічі приїзджаю в косюмі, хоча США все життя підтримують, то одну то зразу декілька країн, а наш Боневтік то там, то там намалюється в мілітарі, як будьто тільки з окопа. І немає сорому одівати те, від чого косив чотири рази. Але то таке.
показати весь коментар
29.05.2023 15:31 Відповісти
Головне, що в нас є - ідіоти, які голосують за клоунів-популістів. Тому й маємо дороги замість ракет.
показати весь коментар
29.05.2023 16:42 Відповісти
І зєльц і його виборці це не прибульці з марсу, це ті самі пересічні українці
показати весь коментар
29.05.2023 17:01 Відповісти
Луплять всім шо літає -- каитесь суки .
показати весь коментар
29.05.2023 15:28 Відповісти
Саме круте, що наші Петріот чи оті SAMPT встигли так швидко розвернутися в бойовий порядок, взяти на гачок десь там в стратосферах і збити з результатом 100% маючи десяток щось хвилин!! Вони бідолашні по ходу чергують незмінно.
пс:Це правда не дуж добре, бо такі системи мають свій ресурс в годинах чергування, всобо радарні системи 😴
показати весь коментар
29.05.2023 15:40 Відповісти
Цей телемарафон працює на кацапів давно, журналюги випитають все, чим збивали,, коли збивали, де знаходиться Петріот і т.д. А потім все зливають на ТВ щоб кацапи все це чули та бачили. А деякі службовці теж не від великого ума розказують все на камеру. Пора позакривати ті всі телемарафони, невже не зрозуміло, що ця вся інформація працює на ворога.
показати весь коментар
29.05.2023 15:41 Відповісти
Нихрена вы не поняли!
Так вот, оказывается, что это было: "В Киеве нанесён удар по ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны. Нанесен удар по базам запуска беспилотников."
показати весь коментар
29.05.2023 16:33 Відповісти
З білорусі до Києва - 120 км, час підльоту Іскандерів - 3 хвилини. Поки Білорусь не буде окупована ЗСУ, як зона безпеки - обстріли триватимуть, нас розстрілюватимуть, як мішені в тирі
показати весь коментар
29.05.2023 16:51 Відповісти
В Києві знову тривога.Тварі кацапські,дістали вже
показати весь коментар
29.05.2023 16:57 Відповісти
"...з північного напрямку"? А сказати можна, що з білосрашки? І взагалі, де дипломати?! Чому не працюють на хоча б економічне знищення їх санкціями. Нехай (уйло там всім вливає трохи бабла, а бульбофюрер?!
показати весь коментар
29.05.2023 17:20 Відповісти
Вони будуть по нас запускати ракети та шахеди, поки ми не почнемо запускати по них
показати весь коментар
29.05.2023 18:52 Відповісти
бред собачий - путлеру по хрен на своих рабов
показати весь коментар
29.05.2023 22:44 Відповісти
 
 