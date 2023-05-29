Росіяни атакували Київ балістичними ракетами з наземних установок. Щоб пройти до укриття, були лічені хвилини, - Ігнат

Російські загарбники 29 травня атакували Київ, зокрема, ракетами Іскандер-М, які летять по балістичній траєкторії.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Можливо, навіть і менше 10 хвилин (минуло між початком тривоги та вибухами. - Ред.). Тому що застосовувалися наземні установки, оперативно-тактичні комплекси наземного базування, які власне випускали ракети. Коли летить балістика, це відбувається доволі швидко. Противник запланував цей удар заздалегідь, тобто перемістив установки у відповідний район. Привів їх у бойове положення і запустив ракети "Іскандер-М".

Летить вона доволі швидко, тоді як ракета крилата летить з району Каспію до центральних регіонів 1-1,5 години. То тут вже часу на зволікання зовсім немає, ракета на великій швидкості здіймається в стратосферу і вниз по дузі направляється на ціль. Лічені хвилини потрібні для того, щоб піти в укриття. Це балістика. Ще швидше летить ракета "Кинджал", - пояснив він.

Ігнат також натякнув, що сьогодні в Києві працювали комплекси ППО Patriot. Так, він відповів, чи працював комплекс Patriot під час повітряної атаки на столицю.

"Думаю, ви можете здогадуватися, якщо збиті ракети "Іскандер-М", то можна зробити висновок, які засоби працювали по балістичних цілях", - додав він.

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