Росіяни атакували Київ балістичними ракетами з наземних установок. Щоб пройти до укриття, були лічені хвилини, - Ігнат
Російські загарбники 29 травня атакували Київ, зокрема, ракетами Іскандер-М, які летять по балістичній траєкторії.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"Можливо, навіть і менше 10 хвилин (минуло між початком тривоги та вибухами. - Ред.). Тому що застосовувалися наземні установки, оперативно-тактичні комплекси наземного базування, які власне випускали ракети. Коли летить балістика, це відбувається доволі швидко. Противник запланував цей удар заздалегідь, тобто перемістив установки у відповідний район. Привів їх у бойове положення і запустив ракети "Іскандер-М".
Летить вона доволі швидко, тоді як ракета крилата летить з району Каспію до центральних регіонів 1-1,5 години. То тут вже часу на зволікання зовсім немає, ракета на великій швидкості здіймається в стратосферу і вниз по дузі направляється на ціль. Лічені хвилини потрібні для того, щоб піти в укриття. Це балістика. Ще швидше летить ракета "Кинджал", - пояснив він.
Ігнат також натякнув, що сьогодні в Києві працювали комплекси ППО Patriot. Так, він відповів, чи працював комплекс Patriot під час повітряної атаки на столицю.
"Думаю, ви можете здогадуватися, якщо збиті ракети "Іскандер-М", то можна зробити висновок, які засоби працювали по балістичних цілях", - додав він.
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Тепер до них доходить, що другого раунду не буде. От, і валять, наче завтра не буде.
Також, можуть намагатися посіяти думку про те, що наступним кроком ядерка.
А взагалі, не сушіть собі голову думками про те, що вони собі думають. В таких питаннях потрібна вища фахова освіта. Бажано, ступінь з психіатрії.
Ти ще їхніми кістками будеш грушки збивати!))
Ви дуже добре думаєте про цей "нарід" - вони у захваті від зеленої воші та його зелених гнид: "Мій Президент - побєдітель!!! А віноват у всьому папєрєднік - це він войну с братами розпочав і Крим здав!" І нічого іншого у тих макітрах не тримається - там своя картина світу, на жаль!
А по-друге, на жаль, я доволі часто чую те, що написала у лапках. Повірте, це не фантазія, це цитата! На жаль.
Читайте Цензор - вся інфа тут є.
пс:Це правда не дуж добре, бо такі системи мають свій ресурс в годинах чергування, всобо радарні системи 😴
Так вот, оказывается, что это было: "В Киеве нанесён удар по ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны. Нанесен удар по базам запуска беспилотников."