Поплічнику Пушиліна Ніконорову повідомлено про підозру у державній зраді, - СБУ

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на Олексія Ніконорова, який очолює "адміністрацію" ватажка терористичної організації "ДНР" Пушиліна.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ніконоров – колишній старший оперуповноважений Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва. У 2014 році під час збройної агресії РФ на сході країни самовільно залишив місце несення служби та через Москву вирушив на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Там він приєднався до лав незаконних збройних формувань і згодом увійшов до найближчого оточення терориста Пушиліна.

Саме за його протекцією Ніконоров обіймав керівні "посади" в "апараті народної ради ДНР", а з грудня 2018 року очолив "адміністрацію" ватажка квазідержавного утворення.

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З початку повномасштабного вторгнення зрадник бере безпосередню участь у виконанні вказівок Москви щодо поширення кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах Донеччини.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).