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Поплічнику Пушиліна Ніконорову повідомлено про підозру у державній зраді, - СБУ

ніконоров

Служба безпеки спільно з ДБР зібрала доказову базу на Олексія Ніконорова, який очолює "адміністрацію" ватажка терористичної організації "ДНР" Пушиліна.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ

Ніконоров – колишній старший оперуповноважений Державної податкової інспекції у Голосіївському районі м. Києва. У 2014 році під час збройної агресії РФ на сході країни самовільно залишив місце несення служби та через Москву вирушив на тимчасово окуповану територію Донецької області. 

Там він приєднався до лав незаконних збройних формувань і згодом увійшов до найближчого оточення терориста Пушиліна.

Саме за його протекцією Ніконоров обіймав керівні "посади" в "апараті народної ради ДНР", а з грудня 2018 року очолив "адміністрацію" ватажка квазідержавного утворення.

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З початку повномасштабного вторгнення зрадник бере безпосередню участь у виконанні вказівок Москви щодо поширення кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах Донеччини.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Автор: 

СБУ (12793) державна зрада (1681)


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Топ коментарі
+4
Чим займалася СБУ до 2013????? чим займалася 2013-2019???? Чим займалася 2019-2022???? сказати чим - кришуванням контрабаса, білого порошку, проституції, посадкою тих хто заважає владі, розмінуванням чонгара і т д ще багато пунктів. Але НІЯК не пошуком зрадників і безпекою країни. така собі приватна структура.
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29.05.2023 15:46
+2
А єрмаку, який очолиа адміністрацію зєлі, все ніяк не повідомлять. Бо не на часі.
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29.05.2023 15:44
+2
А Баканов грає в гольф...
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29.05.2023 15:46
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свисніть йому в Х
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29.05.2023 15:42 Відповісти
крінж
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29.05.2023 15:44 Відповісти
А єрмаку, який очолиа адміністрацію зєлі, все ніяк не повідомлять. Бо не на часі.
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29.05.2023 15:44 Відповісти
А Баканов грає в гольф...
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29.05.2023 15:46 Відповісти
Чим займалася СБУ до 2013????? чим займалася 2013-2019???? Чим займалася 2019-2022???? сказати чим - кришуванням контрабаса, білого порошку, проституції, посадкою тих хто заважає владі, розмінуванням чонгара і т д ще багато пунктів. Але НІЯК не пошуком зрадників і безпекою країни. така собі приватна структура.
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29.05.2023 15:46 Відповісти
СлужбаБізнесаУкраіни....
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29.05.2023 16:08 Відповісти
точніше СБ Бізнеса тих хто при владі)
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29.05.2023 16:12 Відповісти
Не пройшло і девяти років, їм не підозру треба предявляти а фізично знищувати як всяку мерзоту: гіві ,моторола ,захарченко та іншу погань Але коли в СБУ потрапили колоборанти ,а з патріотами стали боротись ,хто цим займется ?
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29.05.2023 15:51 Відповісти
Колись одна проститутка і одночасно політична проститутку започаткувала щось про країну мрій((Так то й триває(******* встид вся ця "діяльність"(((
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29.05.2023 15:52 Відповісти
- Мойша, вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят…
- Изя, передайте им, что когда меня нет, они могут меня даже бить!

😡😡
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29.05.2023 16:03 Відповісти
по его морде видно что его беспокоят глисты
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29.05.2023 16:12 Відповісти
пидозру нужно было еще при Порошенко выносить
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29.05.2023 16:48 Відповісти
 
 