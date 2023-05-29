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Новини Агресія Росії проти України
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У Києві викрили двох молодиків, які знімали роботу ППО. ФОТО

Столичні правоохоронці доставили в поліцію двох молодиків, які 29 травня знімали роботу ППО. Їх вже передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування обставин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва

"Сьогодні до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО. На місце події негайно було направлено патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку", - йдеться в повідомленні.

Протягом години 23-річного молодика поліцейські виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за пів години 26-річного керманича "БМВ" правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова.

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Місцевих мешканців доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, після чого передали співробітникам Служби безпеки України для подальших процесуальних дій.

У поліції Києва нагадали про заборону фото та відеофіксації роботи ППО.

У Києві  викрили двох молодиків, які знімали роботу ППО 01
У Києві  викрили двох молодиків, які знімали роботу ППО 02

Автор: 

Київ (19441) ППО (3169) Нацполіція (15147)


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Топ коментарі
+21
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29.05.2023 16:19
+20
Если ***** ************ с 20го раза не понимают ,что ПВО снимать нельзя ,то пусть лет 10ть подумают об этом в бараке,******* *********.
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29.05.2023 16:19
+13
цікаво вони призовного віку
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29.05.2023 16:16
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краще ноги...
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29.05.2023 16:17 Відповісти
взагалі-то, ніяких законів з цього приводу немає - отже їх просто пожурять і відпустять!
і таких законів бути не може, бо робота пво може потрапити до відео камер спостереження, тощо і це незаконний привід звинуватити власника камери в зйомці роботи ПВО.
та і сам факт зйомки - фігня! головне, щоб не розміщали в соцмережах і не передавали будь-кому...
тут більше питання до інтелектуальної складової української молоді - нахіба це робити, коли є ризик зʼясувати місцеположення систем
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29.05.2023 16:50 Відповісти
в кацапії 20 років без лишньої волокіти. Правда перед тим в СІЗО їм мєнти гумові кийки в одні делікатні місця вставили би щоб перехотілось шпигувати. А у нас таки по правді - пожурять та відпустять. А ще як виявиться що хтось з них синок високопосадовця то і поліціянтів покарають за перевищення
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29.05.2023 17:21 Відповісти
а на хіба нам рівнятися на той зоопарк?
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29.05.2023 17:23 Відповісти
та звичайно ні - нам треба вибачитись перед "блогерами" а краще нагородити орденами
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29.05.2023 17:31 Відповісти
ну так, і одружити їх, видно ж що то ЛГБТ пара
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29.05.2023 17:33 Відповісти
А на хіба янкі під час ДСВ всіх японців в резервації зігнали ??? Мабуть зоопарк !
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29.05.2023 19:50 Відповісти
"взагалі-то, ніяких законів з цього приводу немає - отже їх просто пожурять і відпустять!"
Взагалі-то : Верховна Рада України ухвалила Закон від 24.03.2022 № 2160-ІХ «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (щодо забезпечення протидії несанкціонованому розповсюдженню інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану). Закон http://www.golos.com.ua/documents/z-2160-ix.pdf опубліковано 30 березня 2022 року в газеті Голос України.
Позбавлення волі на строк від 5 до 8 років передбачене за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Вищезазначені дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з метою надання такої інформації державі-агресору, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, каратимуться позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.
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29.05.2023 18:07 Відповісти
Позбавлення волі на строк від 5 до 8 років передбачене за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ

Столичні правоохоронці доставили в поліцію двох молодиків, які 29 травня знімали роботу ППО Джерело:
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29.05.2023 18:24 Відповісти
дык если они в тиктоке\в облако\на почту успели со смартфона запулить (даже необязательно лично пальцем тыкать) - уже статья, распространилось с одного девайса на друг(ие)
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29.05.2023 20:08 Відповісти
ооо, точно! якийсь закон є... але ту ЛГБТ пару спіймали не на розповсюдженні!
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29.05.2023 18:26 Відповісти
Якщо встигли десь у телеграмі, твітері, фейсбуці запостити, чи просто надіслати знайомим у вайбері-це вже може бути розповсюдженням.
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29.05.2023 20:47 Відповісти
Панове Ханка і Непийвода,інвалідам потім буде легше підійти до ЗСУ і ППО.Якщо ви вже так наполягаєте на фізичних травмах,то найкраще видерти їм очі.Точно нічого не побачать.
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29.05.2023 20:15 Відповісти
цікаво вони призовного віку
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29.05.2023 16:16 Відповісти
мхх...Одому 23, второму 26, скорее всего что нет, жаль что не призывного. Тупицы, научитесь читать полностью все что пишут, из за таких тупиц как вы люди умирают(
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29.05.2023 16:40 Відповісти
Відколи це 23 і 26 не призовний вік?
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29.05.2023 17:11 Відповісти
мабудь то був сарказм.
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29.05.2023 17:36 Відповісти
Мабуть...
Щось я сьогодні все буквально сприймаю.
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29.05.2023 17:38 Відповісти
и не говорите, что не знали.
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29.05.2023 16:16 Відповісти
Цих викрили, другі самі викладають в відкритий доступ. І що? Хтось поніс покарання? І це на другому році війни. Все продовжиться....
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29.05.2023 16:18 Відповісти
штрафонуть так щоб квартири продали і ще винні лишитись.
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29.05.2023 16:18 Відповісти
Если ***** ************ с 20го раза не понимают ,что ПВО снимать нельзя ,то пусть лет 10ть подумают об этом в бараке,******* *********.
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29.05.2023 16:19 Відповісти
+++
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29.05.2023 19:52 Відповісти
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29.05.2023 16:19 Відповісти
Респект мешканці Києва... (посто співпало з фото)...
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29.05.2023 16:25 Відповісти
Треба їм виправні роботи призначити. Якщо час на знімання відео є, то напевно вони не дуже зайняті. Хай щось роблять на благо держави.
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29.05.2023 16:20 Відповісти
вот и мобилизация такая. Гуляют по городу и помогают оккупанту.
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29.05.2023 16:23 Відповісти
щоб на фото/відео роботи ппо не відволікались
відняти у нах великий палець
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29.05.2023 16:23 Відповісти
А коли затримають рєзнікова, який опублікував листівку з фронтовим літаком та емблемою бригади тактичної авіації, куди прилетіло й було пошкоджено 5 літальних апаратів?
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29.05.2023 16:24 Відповісти
Неначасі.
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29.05.2023 16:27 Відповісти
Ви думаєте москалі тупі і не знають якими літаками возять квадратних кабась і де потім ті літаки паркують ?
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29.05.2023 16:33 Відповісти
А тоді,мабуть, логічно спитати за що посадили Червінського?
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29.05.2023 16:36 Відповісти
так - з Червінським все дуже мутно
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29.05.2023 16:44 Відповісти
якби давали цим уjobкам по 3 роки, або і більше, набагато би менше стало "операторів".
чому вбивцям дають реальні строки, а цим потворам ні? вони не просто вбивці, вони серійні вбивці, бо завдяки їх відосикам може загинути далеко не одна людина.
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29.05.2023 16:24 Відповісти
можно хотя бы по 15 суток для начала общественно полезной работы.
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29.05.2023 20:11 Відповісти
пожурять зараз і відпустять))) а на БеЕнВе буде якийсь слідак колесити)))
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29.05.2023 16:24 Відповісти
Біба і Боба-два довбой@ба.
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29.05.2023 16:26 Відповісти
На якомусь арабському тв сьогодні вся робата ппо була показана.
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29.05.2023 16:28 Відповісти
А як щодо штрафбату для таких?
Або інший варіант. Раз мурло вдень катається містом, значить, ніде не працює. А як щодо виправних робіт на користь суспільства? Наприклад, мінні поля хай своєю беемве розміновує. До речі, а машинка знадобилася б військовим.
Коли вже ********* будуть карати в цій країні? Карати бляха так, щоб інші ******** обсцикалися від страху ночами тільки від однієї думки про те, щоб робити якусь погань, а? Ну коли?
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29.05.2023 16:33 Відповісти
Як вони вспівають. Бахне, поки підійдеш до вікна, вже нічого немає, тільки слід у небі... Мабуть вони спеціально чергують)
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29.05.2023 16:52 Відповісти
в какой стране мира население добровольно пособничает с врагом с целью нанесения ударов?
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29.05.2023 17:01 Відповісти
Дибіли є усюди
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29.05.2023 17:41 Відповісти
Сначала вместе снимали, потом рассредоточились по городу. Это к чему они это сделали? Может, допросить с пристрастием, уроды и расколятся, кто руководил ими?
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29.05.2023 17:04 Відповісти
вже пора таким дебилам на лоби печати ставить...шоб им ничого ( ни телефонив, ни фотопаратив, ни х.йя не давали або продовали), або сразу писля виявлення таких дебилив видправляли на якись *** штурм кацапського окопчика...як що до них не доходе на 15 мисяць вийны...
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29.05.2023 17:46 Відповісти
 
 