У Києві викрили двох молодиків, які знімали роботу ППО. ФОТО

Столичні правоохоронці доставили в поліцію двох молодиків, які 29 травня знімали роботу ППО. Їх вже передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування обставин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.

"Сьогодні до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО. На місце події негайно було направлено патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку", - йдеться в повідомленні.

Протягом години 23-річного молодика поліцейські виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за пів години 26-річного керманича "БМВ" правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова.

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Місцевих мешканців доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, після чого передали співробітникам Служби безпеки України для подальших процесуальних дій.

У поліції Києва нагадали про заборону фото та відеофіксації роботи ППО.



