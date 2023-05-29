У Києві викрили двох молодиків, які знімали роботу ППО. ФОТО
Столичні правоохоронці доставили в поліцію двох молодиків, які 29 травня знімали роботу ППО. Їх вже передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування обставин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва.
"Сьогодні до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що двоє невідомих чоловіків знімали роботу ППО. На місце події негайно було направлено патрульних поліцейських та співробітників карного розшуку", - йдеться в повідомленні.
Протягом години 23-річного молодика поліцейські виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за пів години 26-річного керманича "БМВ" правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова.
Місцевих мешканців доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, після чого передали співробітникам Служби безпеки України для подальших процесуальних дій.
У поліції Києва нагадали про заборону фото та відеофіксації роботи ППО.
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і таких законів бути не може, бо робота пво може потрапити до відео камер спостереження, тощо і це незаконний привід звинуватити власника камери в зйомці роботи ПВО.
та і сам факт зйомки - фігня! головне, щоб не розміщали в соцмережах і не передавали будь-кому...
тут більше питання до інтелектуальної складової української молоді - нахіба це робити, коли є ризик зʼясувати місцеположення систем
Взагалі-то : Верховна Рада України ухвалила Закон від 24.03.2022 № 2160-ІХ «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (щодо забезпечення протидії несанкціонованому розповсюдженню інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану). Закон http://www.golos.com.ua/documents/z-2160-ix.pdf опубліковано 30 березня 2022 року в газеті Голос України.
Позбавлення волі на строк від 5 до 8 років передбачене за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Вищезазначені дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або з метою надання такої інформації державі-агресору, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, каратимуться позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.
Столичні правоохоронці доставили в поліцію двох молодиків, які 29 травня знімали роботу ППО Джерело:
Щось я сьогодні все буквально сприймаю.
відняти у нах великий палець
чому вбивцям дають реальні строки, а цим потворам ні? вони не просто вбивці, вони серійні вбивці, бо завдяки їх відосикам може загинути далеко не одна людина.
Або інший варіант. Раз мурло вдень катається містом, значить, ніде не працює. А як щодо виправних робіт на користь суспільства? Наприклад, мінні поля хай своєю беемве розміновує. До речі, а машинка знадобилася б військовим.
Коли вже ********* будуть карати в цій країні? Карати бляха так, щоб інші ******** обсцикалися від страху ночами тільки від однієї думки про те, щоб робити якусь погань, а? Ну коли?