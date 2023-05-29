День пам’яті та перемоги над нацизмом відзначатимуть 8 травня
Верховна Рада підтримала закон, згідно з яким день пам’яті та перемоги над нацизмом відтепер відзначатиметься 8 травня.
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм каналі, передає Цензор.НЕТ.
Ухвалення закону "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років" (№9278) підтримали 317 нардепів.
Цей закон передбачає, що День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років щороку відзначатиметься 8 травня. 8 травня буде вихідним днем.
Раніше повідомлялося, що більшість опитаних українців вважають, що Україна має відзначати День пам’яті та примирення 8 травня, 22% виступають за День перемоги над нацизмом 9 травня.
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День па́м'яті та прими́рення (па́м'яті жертв Другої світової війни, та примирення між країнами-учасниками Другої світової війни) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 пам'ятний день в Україні , який вшановують https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 8 травня , в річницю капітуляції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC нацистської Німеччини (цю подію заведено розглядати як символ перемоги над нацизмом). Відповідно до Указу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України , підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F Антигітлерівської коаліції у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму»
https://www.youtube.com/watch?v=7AsmmC5z2uE
Свінгер-тур на бімбас:
- екскуасії Макіївським пту
- лінія пригожина
- ігри в тому, що на складі дали
- відпочинок у орчих нірках иа канавах...
Так що шановні, якось змінити треба, слова - "перемоги над нацизмом", бо досі існує вигрібна яма-404 касабів, нащадків нацистів!