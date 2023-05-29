День пам’яті та перемоги над нацизмом відзначатимуть 8 травня

Верховна Рада підтримала закон, згідно з яким день пам’яті та перемоги над нацизмом відтепер відзначатиметься 8 травня.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм каналі, передає Цензор.НЕТ.

Ухвалення закону "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років" (№9278) підтримали 317 нардепів.

Цей закон передбачає, що День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років щороку відзначатиметься 8 травня. 8 травня буде вихідним днем.

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Раніше повідомлялося, що більшість опитаних українців вважають, що Україна має відзначати День пам’яті та примирення 8 травня, 22% виступають за День перемоги над нацизмом 9 травня.