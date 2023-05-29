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Новини
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День пам’яті та перемоги над нацизмом відзначатимуть 8 травня

рада

Верховна Рада підтримала закон, згідно з яким день пам’яті та перемоги над нацизмом відтепер відзначатиметься 8 травня.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм каналі, передає Цензор.НЕТ.

Ухвалення закону "Про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років" (№9278) підтримали 317 нардепів.

Цей закон передбачає, що День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років щороку відзначатиметься 8 травня. 8 травня буде вихідним днем.

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Раніше повідомлялося, що більшість опитаних українців вважають, що Україна має відзначати День пам’яті та примирення 8 травня, 22% виступають за День перемоги над нацизмом 9 травня.

ВР (14950) День пам’яті та примирення (63) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+12
яка в дупу "побіда", сровки ви француваті ??? одного окупранта німецькій нацизм змінив інший ще більш жорстокий окупант - червоний кацапо-совок, він же комуно-нацизм !!!



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29.05.2023 16:47
+8
не було жодної перемоги !!! одного окупранта німецькій нацизм змінив інший ще більш жорстокий окупант - червоний кацапо-совок, він же комуно-нацизм !!! якщо так мислити то у нас день Перемоги над нацизмом 24 серпня - в День Незалежності України !!!
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29.05.2023 16:49
+8
Ми з ними з 2015 року. Це у Бубачки "шашлики та день перемоги".
День па́м'яті та прими́рення (па́м'яті жертв Другої світової війни, та примирення між країнами-учасниками Другої світової війни) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 пам'ятний день в Україні , який вшановують https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 8 травня , в річницю капітуляції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC нацистської Німеччини (цю подію заведено розглядати як символ перемоги над нацизмом). Відповідно до Указу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України , підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F Антигітлерівської коаліції у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму»
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29.05.2023 17:03
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Що зеленим совковим шмарклям щось дійшло, чи просто чого злякались за свої дешеві продажні шкури?
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29.05.2023 16:41 Відповісти
нічого до них не дійшло !!! тупо перенесли день відновлення червоної комуно-нацистької окупації України з 9 мая на 8 !!!
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29.05.2023 16:48 Відповісти
8 травня офіційно закінчилася друга світова. Уся Європа святкує саме 8го травня. А 9те тому що сталін захотів свою особисту перемогу, не як у всіх.
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29.05.2023 22:08 Відповісти
Депутати від ЄС теж зеліні шмарклі ? Бо вони таки теж проголосували за
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29.05.2023 17:39 Відповісти
А ви малограмотні і не знаєте, що депутати ЄС давно за цю дату, а зелені шмарклі зі своїми сателітами не давали цієї можливості?
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29.05.2023 17:42 Відповісти
9-травня, як день перемоги на фашизмом вже не актуальне!
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29.05.2023 16:44 Відповісти
не було жодної перемоги !!! одного окупранта німецькій нацизм змінив інший ще більш жорстокий окупант - червоний кацапо-совок, він же комуно-нацизм !!! якщо так мислити то у нас день Перемоги над нацизмом 24 серпня - в День Незалежності України !!!
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29.05.2023 16:49 Відповісти
яка в дупу "побіда", сровки ви француваті ??? одного окупранта німецькій нацизм змінив інший ще більш жорстокий окупант - червоний кацапо-совок, він же комуно-нацизм !!!



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29.05.2023 16:47 Відповісти
скажите Буданову пусть назначит день победы над рашизмом
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29.05.2023 16:57 Відповісти
Думаю, що усі уже, врешті, дотяпали, лише з останніх сил утримуються, щоб не заволати на весь світ, ЩО У ТІЙ ВІЙНІ МАЛА БИ ПЕРЕМОГТИ НІМЕЧЧИНА. І зараз людство не стояло би на межі погибелі, до якої довели світ т.з. "пабєдітєлі" (кацапи, янкі, інглізи, під жидівську сопілку за спиною)
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29.05.2023 16:59 Відповісти
апсолютно вірно !!! усі ми б зараз щасливо жили у 1000-літньому 3-рейху без кацапів, комуняк і решти біонепотребу світу !!!
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29.05.2023 17:59 Відповісти
будемо разом з Европою
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29.05.2023 17:00 Відповісти
Ми з ними з 2015 року. Це у Бубачки "шашлики та день перемоги".
День па́м'яті та прими́рення (па́м'яті жертв Другої світової війни, та примирення між країнами-учасниками Другої світової війни) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 пам'ятний день в Україні , який вшановують https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 8 травня , в річницю капітуляції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC нацистської Німеччини (цю подію заведено розглядати як символ перемоги над нацизмом). Відповідно до Указу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України , підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F Антигітлерівської коаліції у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму»
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29.05.2023 17:03 Відповісти
Чим зайнятися, як не ВПЕРШЕ проголосувати за те, за що вже голосувано?
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29.05.2023 17:01 Відповісти
Порошенко вимагає у депутатів повернути 30 тисяч для військових
https://www.youtube.com/watch?v=7AsmmC5z2uE
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29.05.2023 18:05 Відповісти
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29.05.2023 17:02 Відповісти
Неактуально!
Свінгер-тур на бімбас:
- екскуасії Макіївським пту
- лінія пригожина
- ігри в тому, що на складі дали
- відпочинок у орчих нірках иа канавах...
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29.05.2023 20:36 Відповісти
Слава Богу. И не дай Бог в єтот день скорби додуматься какие-нить дьібильньіе кварталовские развлекалова, на манер кацапского шляґера "єтот день паабедобесия порохом пропах, - от леща". Помню 1964г., в єтод день ощушался траур. У братской могильі тишина, а у ветеранов и вдов слезьі катятся по щекам. Тяжельй бьіл день... Но вскоре .лядские кремлевские тьіловьіе крьісьі из поминального дня сделали варьете с демонстрацией труселей, мол, одесситка, вот она какая. И кста, до каких пор к д. Профсоюзов будет паломничать с поминальньіми букетами .бучая одесская сепарня?
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29.05.2023 17:04 Відповісти
Скільки ж Вам тоді років ?
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29.05.2023 17:38 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол, с какого бодуна вьі спрьігнул с темьі, перейдя на обсуждение личности, что наказуемо баном.
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29.05.2023 21:37 Відповісти
Ще би скасували перехід на зимовий час. Чи не на часі?
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29.05.2023 17:06 Відповісти
Вьі ратуешь за москальское безвременье круглогодично?
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29.05.2023 17:10 Відповісти
скасовувати треба літнрій час !!! Україна має жити по східноєвропейському часу (+2 до Грінвіча) !!!
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29.05.2023 18:00 Відповісти
Чекайте, атак же ж при попередній владі уже було прийнято , що 8го травня день памʼяті, чи зєлені гниди переписують історію під себе ????
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29.05.2023 17:07 Відповісти
Когда победим кацапню, предлагаю учредить чисто наше торжество - освобождение Украиньі от нацизмо-рашизма. Ведь, шо во 2МВ, ШО СЕЙЧАС, превуалирующей силой бьіл могучий УКРАИНСКИЙ ФРОНТ. ВЕДЬ благодаря Украинским фронтам пошел и пойдет ленд-лиз.
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29.05.2023 17:20 Відповісти
Учредить на 8-е мая.
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29.05.2023 17:22 Відповісти
Нацизм досі біситься під аквафрешінською ганчіркою! Перемога настане тоді, коли нацисти зайвехромосомні, зникнуть з лиця земли! До речі, Гітлер невдалий учень півня рецидивиста (5 ходок), нациста - сралinа...
Так що шановні, якось змінити треба, слова - "перемоги над нацизмом", бо досі існує вигрібна яма-404 касабів, нащадків нацистів!
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29.05.2023 17:28 Відповісти
 
 