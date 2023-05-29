Солом’янський райсуд Києва продовжив домашній арешт митрополита Павла до 1 липня
Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ (московського патріархату) Павло (Лебідь) перебуватиме під домашнім арештом до 1 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Суд задовольнив клопотання прокурора продовжити цілодобовий домашній арешт до 1 липня із зобов’язанням носити браслет. Питання щодо продовження запобіжного заходу розглядали судді Соломʼянського районного суду міста Києва.
Судове засідання переривала повітряна тривога, оголошена в столиці. Після відбою суд поновив роботу.
"Просимо до 1 липня продовжити домашній арешт, за підозрою Петра Лебідя, у виправдовуванні збройної агресії і принижуванні громадян у зв'язку з релігійними переконаннями. Досудове розслідування триває, під час слідчих дій, встановлено, що може впливати на свідків", - зазначив у клопотанні прокурор Євген Завістовський.
Митрополит Павло відреагував на клопотання, звернувшись до прокурора і слідчого СБУ.
"Вам не стидно, що ви пишете? Одному і другому", - зауважив він.
Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.
Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.
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