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Новини
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Солом’янський райсуд Києва продовжив домашній арешт митрополита Павла до 1 липня

лебедь,мп,митрополит,павло,лебідь

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ (московського патріархату) Павло (Лебідь) перебуватиме під домашнім арештом до 1 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Суд задовольнив клопотання прокурора продовжити цілодобовий домашній арешт до 1 липня із зобов’язанням носити браслет. Питання щодо продовження запобіжного заходу розглядали судді Соломʼянського районного суду міста Києва.

Судове засідання переривала повітряна тривога, оголошена в столиці. Після відбою суд поновив роботу.

"Просимо до 1 липня продовжити домашній арешт, за підозрою Петра Лебідя, у виправдовуванні збройної агресії і принижуванні громадян у зв'язку з релігійними переконаннями. Досудове розслідування триває, під час слідчих дій, встановлено, що може впливати на свідків", - зазначив у клопотанні прокурор Євген Завістовський.

Читайте також: Суд відхилив апеляцію митрополита УПЦ МП Павла і залишив його під домашнім арештом

Митрополит Павло відреагував на клопотання, звернувшись до прокурора і слідчого СБУ.

"Вам не стидно, що ви пишете? Одному і другому", - зауважив він.

Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Також читайте: Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу. ФОТОрепортаж

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

Автор: 

домашній арешт (196) Павло Петро Лебідь (35)


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Топ коментарі
+10
Шоу триває…
А з Лаври вже викинули рашистських попів?
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29.05.2023 17:00
+8
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29.05.2023 16:59
+8
до 1 липня?! то давайте вже 2035 року....
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29.05.2023 16:59
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29.05.2023 16:59 Відповісти
до 1 липня?! то давайте вже 2035 року....
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29.05.2023 16:59 Відповісти
Шоу триває…
А з Лаври вже викинули рашистських попів?
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29.05.2023 17:00 Відповісти
договорились по середине
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29.05.2023 17:02 Відповісти
кому мітпополіт кому поц руснявьій
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29.05.2023 17:03 Відповісти
Посадіть цього біса в рясах за грати а потім розслідуйте справу
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29.05.2023 17:03 Відповісти
Ще місяць "нєгдє спать." Це пекельні борошна
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29.05.2023 17:05 Відповісти
В нього там вілла крутецька, а він каже, "як я буду в тій хатці жити", люди туди приїхали і ухуїли.
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29.05.2023 17:05 Відповісти
Паскудне гніздо содомії під час арешту передаста-пашки перемістилось з лаври в село Вороньків, в фазенду попа, молодих монахів, возять "на сповідь", попу до дому...
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29.05.2023 17:22 Відповісти
Офіцера Червінського, який країну боронив за грати а руського агента під домашній арешт... Портновські суди у всій красі.
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29.05.2023 17:25 Відповісти
религия - опиум для народа

дом попов - сизо
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29.05.2023 19:01 Відповісти
шото ти Паша одЄтий как бомж
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29.05.2023 19:38 Відповісти
 
 