У столиці, на Київщині та Чернігівщині знову оголошено повітряну тривогу

У Києві та області знову оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі тривогу також оголошено у Чернігівській області. Луганщина потерпає від тривог від моменту повномасштабного вторгнення.

Карта повітряних тривог зараз така:

Також читайте: Росіяни атакували Київ балістичними ракетами з наземних установок. Щоб пройти до укриття, були лічені хвилини, - Ігнат