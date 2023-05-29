У столиці, на Київщині та Чернігівщині знову оголошено повітряну тривогу
У Києві та області знову оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі тривогу також оголошено у Чернігівській області. Луганщина потерпає від тривог від моменту повномасштабного вторгнення.
Карта повітряних тривог зараз така:
Топ коментарі
+13 K Raze
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+13 Яр Холодний
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+12 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар29.05.2023 17:08
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"Кацапи. Що від них чекать?" (с)
луганщина: Офіційні джерела оголосили повітряну тривогу 4 квітня. З тих пір не було жодних повідомлень про відбій.
крим: Офіційна карта тривог повідомляє, що повітряна тривога в Криму триває.
Сусід хвалився - син-прикордонник над Дніпром, на днях, з автомата, "шахеда" завалив Зарубку на прикладі зробив От орли повиростали Наче вчора в школу бігав - а сьогодні "малу Батьківщину" захищає!
пише ж цензор: діра "потерпає", але не пише від кого чи від чого --- ясна річ не від кацапських ракетних атак, про які був цей дивний пост
Луганська область це територія України!
Чи ти вважаєш інакше?
Може тобі відвідати СБУ?
"луганщина" не може потерпати від кацапських ракетних атак - бо курва "луганщина" окупована кацапами вже понад рік -- щось не ясно?
автори цього поста (як і ти, тарасику) закінчили школу з червоною відзнакою, щоправда це була школа для діточок із особливими потребами, проте відзнака є відзнака)
але ще раз для тебе ідіота:
1) Луганська область окупована кацапами вже рік
2) такі ж самі як і ти ідіоти пишуть, що "луганщина потерпає" від чого? від кацапських ракетних атак? бо вище саме про ракетні атаки йдеться - це мало би бути зрозумілим навіть тобі
3) всі окуповані території України є частиною України, допоки незмінною залишається конституція України
4) раджу тобі негайно сідати писати донос у СБУ, поки не минувся твій зашквар, а втім це в тебе мабуть до скону