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Новини Війна
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У столиці, на Київщині та Чернігівщині знову оголошено повітряну тривогу

тривога

У Києві та області знову оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог. 

Наразі тривогу також оголошено у Чернігівській області. Луганщина потерпає від тривог від моменту повномасштабного вторгнення. 

Карта повітряних тривог зараз така: 

У столиці, на Київщині та Чернігівщині знову оголошено повітряну тривогу 01

Також читайте: Росіяни атакували Київ балістичними ракетами з наземних установок. Щоб пройти до укриття, були лічені хвилини, - Ігнат

Автор: 

обстріл (28357) повітряна тривога (911)


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Топ коментарі
+13
заради справедливості вони прилітають з брянської області, тому тривога в Чернігівській. Це і є шлях польоту. Хоча Білорусь заслуговує гівніща абсолютно щиро.
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29.05.2023 17:19
+13
Над нами пройшли з Брянщини десь три штуки на Київ, до обіду Одну "спинили" Хряпнулася
Сусід хвалився - син-прикордонник над Дніпром, на днях, з автомата, "шахеда" завалив Зарубку на прикладі зробив От орли повиростали Наче вчора в школу бігав - а сьогодні "малу Батьківщину" захищає!
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29.05.2023 17:22
+12
Цікаво, звідки мразія набрала ракет, чи випадково не іранськими пуляє вже?
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29.05.2023 17:08
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Кацапи думають, що в нас стволи перегріються якщо частіще ракети запускать.
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29.05.2023 17:06 Відповісти
кацапи---не думають,
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29.05.2023 17:08 Відповісти
або вирішили, що в них Іскандерів більше ніж в Україні пострілів до Патріота.
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29.05.2023 17:09 Відповісти
.... або перевіряють хто швидше перезарядиться.
"Кацапи. Що від них чекать?" (с)
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29.05.2023 17:11 Відповісти
Чорти мають надію, що наші хлопці не встигнуть перезарядитися.
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29.05.2023 17:17 Відповісти
Цікаво, звідки мразія набрала ракет, чи випадково не іранськими пуляє вже?
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29.05.2023 17:08 Відповісти
Мені теж сьогодні подібна думка припадала
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29.05.2023 17:12 Відповісти
думаю, якщо би були іранські, янкі би це все вже знали, а нам стало геть непереливки...
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29.05.2023 17:23 Відповісти
Там перси з Талібаном войнушку затіяли нібито...
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29.05.2023 17:24 Відповісти
Могли доставить вантаж ще до войнушки, та й не така вже й войнушка, три трупа і розбитий прикордонний пункт.
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29.05.2023 17:25 Відповісти
Слабаки!
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29.05.2023 17:39 Відповісти
яка ***** "луганщина" і від чого потерпає, цензоре?
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29.05.2023 17:09 Відповісти
Ви б хоч почитали що на мапі написано...
луганщина: Офіційні джерела оголосили повітряну тривогу 4 квітня. З тих пір не було жодних повідомлень про відбій.
крим: Офіційна карта тривог повідомляє, що повітряна тривога в Криму триває.
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29.05.2023 17:10 Відповісти
а що, кацапи не захопили досі "луганщину" - і щоб оце зрозуміти потрібна мапа???
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29.05.2023 17:12 Відповісти
Над нами пройшли з Брянщини десь три штуки на Київ, до обіду Одну "спинили" Хряпнулася
Сусід хвалився - син-прикордонник над Дніпром, на днях, з автомата, "шахеда" завалив Зарубку на прикладі зробив От орли повиростали Наче вчора в школу бігав - а сьогодні "малу Батьківщину" захищає!
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29.05.2023 17:22 Відповісти
А як по твоєму потрібно називати Луганську область?
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29.05.2023 17:18 Відповісти
кацапською дірою - а по-твоєму?

пише ж цензор: діра "потерпає", але не пише від кого чи від чого --- ясна річ не від кацапських ракетних атак, про які був цей дивний пост
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29.05.2023 17:27 Відповісти
"кацапською дірою"
Луганська область це територія України!
Чи ти вважаєш інакше?
Може тобі відвідати СБУ?
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29.05.2023 18:13 Відповісти
тарасику, ти ж письменний?

"луганщина" не може потерпати від кацапських ракетних атак - бо курва "луганщина" окупована кацапами вже понад рік -- щось не ясно?

автори цього поста (як і ти, тарасику) закінчили школу з червоною відзнакою, щоправда це була школа для діточок із особливими потребами, проте відзнака є відзнака)
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29.05.2023 18:23 Відповісти
Кацап, ти вважаєш Луганську область частину нацистської недо країни під назвою Рашка? Так чи ні, дай відповідь на просте запитання!
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29.05.2023 20:30 Відповісти
тарасику, за кацапа ти мав би відлповісти власним свинячим писком

але ще раз для тебе ідіота:

1) Луганська область окупована кацапами вже рік

2) такі ж самі як і ти ідіоти пишуть, що "луганщина потерпає" від чого? від кацапських ракетних атак? бо вище саме про ракетні атаки йдеться - це мало би бути зрозумілим навіть тобі

3) всі окуповані території України є частиною України, допоки незмінною залишається конституція України

4) раджу тобі негайно сідати писати донос у СБУ, поки не минувся твій зашквар, а втім це в тебе мабуть до скону
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29.05.2023 21:44 Відповісти
Треба ********* по бульбостану, звідки вони прилітають.
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29.05.2023 17:10 Відповісти
заради справедливості вони прилітають з брянської області, тому тривога в Чернігівській. Це і є шлях польоту. Хоча Білорусь заслуговує гівніща абсолютно щиро.
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29.05.2023 17:19 Відповісти
Значить треба й по брянській *********.
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29.05.2023 17:22 Відповісти
 
 