Укренерго вдалося відновити 70% функціоналу пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури, - голова правління Кудрицький

Укренерго вдалося відновити 70% функціоналу пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури та усунути обмеження в магістральній мережі.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в інтерв'ю Forbes Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми оперативно усунули обмеження в магістральній мережі та відновили функціонал десь 70% наших пошкоджених обʼєктів. Це не означає, що вони зараз працюють у тому стані, як до повномасштабного вторгнення, але система передачі електроенергії працює", - зазначив Кудрицький.

Він зауважив, що одна з головних задач на сьогодні - це відновити якомога більше енергоблоків та підстанцій до наступної зими.

"У цифрах це все дуже умовно. Десь 40-50% потужностей, які наша система мала до вторгнення, ми тимчасово втратили. Щодо магістральної високовольтної мережі та обʼєктів "Укренерго" - в результаті масованої терористичної кампанії росіян проти нашої енергосистеми близько 43% наших активів було пошкоджено ракетами або дронами", - додав він.

Читайте також: Для підготовки до наступної зими необхідно потурбуватися про фізичний захист енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінанси, - Укренерго

Відповідаючи на запитання, скільки років знадобиться, аби відновити все, як було, Кудрицький заявив, що в такому відновленні немає потреби.

"Немає потреби відновлювати все як було. Ми плануємо робити краще, застосувати сучасніші технічні рішення, більше захистити об’єкти. Зараз думаємо, як змінити нові підстанції "Укренерго". Хочемо відбудувати їх більш автоматизованими і захищеними. Застосувати інженерні рішення, які дозволять захистити високовольтні підстанції від російських атак", - пояснив він.

Крім того, плунється "дещо змінити формат енергосистеми".

"Йдеться про побудову нових електростанцій, які будуть меншими за масштабом, працюватимуть на дешевшому відновлюваному ресурсі... Багато невеликих електростанцій складніше виводити з ладу ракетами або дронами, ніж одну велику. Тому що можна завдати багато шкоди, поціливши ракетами в електростанцію потужністю 1000 МВт. Інша річ – розбити 100 електростанцій потужністю 10 МВт. Тобто децентралізація енергосистеми – це не лише питання ефективності, а й вимога безпеки", - зазначив Кудрицький.

Читайте: Влітку можливий дефіцит електроенергії, - Кудрицький

Раніше Кудрицький заявляв, що через російські обстріли в енергосистемі нарзі є певний дефіцит ресурсу, але відключень поки що вдається уникати.