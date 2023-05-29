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Укренерго вдалося відновити 70% функціоналу пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури, - голова правління Кудрицький

кудрицький

Укренерго вдалося відновити 70% функціоналу пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури та усунути обмеження в магістральній мережі.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в інтерв'ю Forbes Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми оперативно усунули обмеження в магістральній мережі та відновили функціонал десь 70% наших пошкоджених обʼєктів. Це не означає, що вони зараз працюють у тому стані, як до повномасштабного вторгнення, але система передачі електроенергії працює", - зазначив Кудрицький.

Він зауважив, що одна з головних задач на сьогодні - це відновити якомога більше енергоблоків та підстанцій до наступної зими.

"У цифрах це все дуже умовно. Десь 40-50% потужностей, які наша система мала до вторгнення, ми тимчасово втратили. Щодо магістральної високовольтної мережі та обʼєктів "Укренерго" - в результаті масованої терористичної кампанії росіян проти нашої енергосистеми близько 43% наших активів було пошкоджено ракетами або дронами", - додав він.

Читайте також: Для підготовки до наступної зими необхідно потурбуватися про фізичний захист енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінанси, - Укренерго

Відповідаючи на запитання, скільки років знадобиться, аби відновити все, як було, Кудрицький заявив, що в такому відновленні немає потреби.

"Немає потреби відновлювати все як було. Ми плануємо робити краще, застосувати сучасніші технічні рішення, більше захистити об’єкти. Зараз думаємо, як змінити нові підстанції "Укренерго". Хочемо відбудувати їх більш автоматизованими і захищеними. Застосувати інженерні рішення, які дозволять захистити високовольтні підстанції від російських атак", - пояснив він.

Крім того, плунється "дещо змінити формат енергосистеми".

"Йдеться про побудову нових електростанцій, які будуть меншими за масштабом, працюватимуть на дешевшому відновлюваному ресурсі... Багато невеликих електростанцій складніше виводити з ладу ракетами або дронами, ніж одну велику. Тому що можна завдати багато шкоди, поціливши ракетами в електростанцію потужністю 1000 МВт. Інша річ – розбити 100 електростанцій потужністю 10 МВт. Тобто децентралізація енергосистеми – це не лише питання ефективності, а й вимога безпеки", - зазначив Кудрицький.

Читайте: Влітку можливий дефіцит електроенергії, - Кудрицький

Раніше Кудрицький заявляв, що через російські обстріли в енергосистемі нарзі є певний дефіцит ресурсу, але відключень поки що вдається уникати. 

енергетика (2585) Укренерго (2691) Кудрицький Володимир (189)


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Топ коментарі
+4
я живу в країні ід"отів....за що??????
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29.05.2023 17:49
+4
Тобто дерти з народу подвійну ціну треба для побудови приватним бізнесом нових засобів виробництва, тобто електростанцій. Добре влаштувалися гнидоти.
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29.05.2023 18:25
+2
Кацапи дуже дякують за інформацію. Ідіоти, стан критичної інфраструктури під час війни - військова таємниця.
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29.05.2023 17:51
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та ти не переживай...к"цапи не луплять по ним спецом тому що літо і можемо швидко полагодити .....на осінь очікуйте нових відключень світла і тепла аж до весни
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29.05.2023 17:48 Відповісти
Будьте уважні, 23 травна на сайті багато руских тролів зарегілось.
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29.05.2023 17:49 Відповісти
а якщо 18 - то ти теж троль????
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29.05.2023 17:50 Відповісти
23 травня багато.
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29.05.2023 17:52 Відповісти
я живу в країні ід"отів....за що??????
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29.05.2023 17:49 Відповісти
Читайте Глібова: «Ти винен лиш за те, що народився!»
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29.05.2023 18:02 Відповісти
Кацапи дуже дякують за інформацію. Ідіоти, стан критичної інфраструктури під час війни - військова таємниця.
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29.05.2023 17:51 Відповісти
і я про те подумав....як це ще фото і геолокацію не виставили де у нас нові трансформатори...
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29.05.2023 18:14 Відповісти
Виставлять ближче до зими, щоб підказати своїм "партньорам" по чому бити. А потім - тримати народ без світла і вибивати у Заходу мільони на нову "відбудову". Одна надія - на ЗСУ з ППО, яка вже в рази покращалася.
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29.05.2023 18:19 Відповісти
як варіант...ски
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29.05.2023 18:21 Відповісти
я до цих пір не вкурюю як у нас у Вінниці не було - не було світла- а потім раз і постійно є- БІнго))))
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29.05.2023 18:23 Відповісти
На Київщині теж таке чудо трапилося - то сиділи по 18 годин на добу буз світла, потім - раз, і воно з'явилося. Як тільки підняли питання про підвищення тарифів.
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29.05.2023 18:29 Відповісти
Не переживайте. "Кто нада" вже отримав і фото, і геолокацію, і росклад чергування засобів ппо 😠...
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29.05.2023 18:36 Відповісти
таке враження наче росіяни не знають. Вони ж сидять і вважають, що ми тут всі без електрики сидимо. А тут приходить Укренерго і каже, що електрика є. Ну все - завтра блекаут!
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29.05.2023 18:21 Відповісти
Тобто дерти з народу подвійну ціну треба для побудови приватним бізнесом нових засобів виробництва, тобто електростанцій. Добре влаштувалися гнидоти.
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29.05.2023 18:25 Відповісти
от і я думаю - якщо мені наприклад моє авто побив сокирою сусід Петро - то якого біса сусіди коля вова і валєра мають обовязково скидатися на його ремонт.....Тобіш зруйнувала РАША - а платити маємо МИ???????? класно придумали....молодці
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29.05.2023 18:36 Відповісти
Який ремонт, на нове ******* авто.
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29.05.2023 18:39 Відповісти
> У цифрах це все дуже умовно. Десь 40-50% потужностей, які наша система мала до вторгнення, ми тимчасово втратили .


- Кудрицький. А на думці тариф 2.88 грн та "здєсь можна харашо прібарахлітса, внукам хватіт"
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29.05.2023 19:30 Відповісти
Нещодавно на цензору в статті голова укренерго заявляв, що відновлення енергосистеми йде швидше ніж ворог руйнує. Наступне. Невже проблема електромережі закопати як колись кабелі силові до ракетних точок за союзу, а також підстанції під землю щоправда залізобетонне перекриття зверху, слава богу цементні заводи ще не всі розікрали попилявши на металобрухт.
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29.05.2023 20:30 Відповісти
Після Чорнобиля підняли *тимчасово *на ОДНУ коп.! (з 4коп.до 5 коп.)для того щоб запустити ще один блок Хмельницької АЕС. І з того часу п о к о т и л о с я !!! На горизонті 2.88 Г Р Н !!!
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29.05.2023 20:47 Відповісти
 
 