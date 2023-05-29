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Новини Допомога Україні
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Данія збільшить фінансування допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів

данія

Уряд Данії планує збільшити фінансування допомоги для України на 2,5 мільярда доларів.

Про це повідомила в інтерв’ю Danmarks Radio прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Війна в Україні перебуває в вкрай критичному моменті із серйозною ситуацією на полі бою, і тому Україна потребує всієї можливої підтримки", — зазначила Фредеріксен.

Данія, населення якої становить менш як 6 мільйонів, у березні заснувала фонд у розмірі 7 мільярдів данських крон (близько 1 мільярда доларів США) для надання військової, цивільної та ділової допомоги Україні у 2023 році. Станом на травень цей фонд спорожнів на 70%, відтак уряд виділить ще 7,5 мільярда крон (близько 1,08 млрд доларів США) цього року, що в сумі складає 14,5 мільярда данських крон (близько 2,08 млрд доларів США). Наступного року уряд надасть фонд ще 10,4 мільярда крон (1,5 млрд доларів США), пише видання.

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"Саме зараз українцям потрібна наша зброя та наша підтримка, тому вона актуальна. Але немає жодних вказівок на те, що наступний рік буде роком миру, тому ми вже виділяємо понад десять мільярдів (данських крон. — ред.) 2024 року", — пояснила Фредеріксен

Нове фінансування виділяється на військову допомогу, підкреслює Danmarks Radio.

"Українці щодня використовують багато зброї та боєприпасів, як легких, так і важких, але витрати на поле бою, на жаль, дуже і дуже високі, оскільки рівень агресії з російської сторони теж високий, тому й грошей потрібно більше. Українці не можуть перемогти без масової підтримки всіх союзників, тому ми вирішили вкладати більше грошей у Фонд України вже зараз", — наголосила Фредеріксен.

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Данія (768) допомога і підтримка (1158) Фредеріксен Метте (88)


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Топ коментарі
+6
Так! Данія... Це по-королівськи!
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29.05.2023 18:11
+5
Данія, ви молодці!!!! Дякуємо!!!
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29.05.2023 18:22
+4
Ого, очень неожиданно и приятно. Я могу понять Норвегию, которая заключила хорошие долговременные контракты по энергетике, но Дания подает пример остальным более дальним европейским странам, присоединяясь к странам Балтии, Польше и еще Люксембургу и какой-то славянской стране, кто в процентом соотношении оказал нам очень серьезную экономическую и военную поддержку.
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29.05.2023 18:34
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Так! Данія... Це по-королівськи!
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29.05.2023 18:11 Відповісти
Грубо:
ВВП США = 25 000 млрд дол.
ВВП Данії = 400 млрд. доларів.
В 60 разів більше.
Данія планує ще дати 2,5 млрд.
Тоді США - 2,5*60= 150 млрд.

Я правильно порахував?
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29.05.2023 23:17 Відповісти
Данія, ви молодці!!!! Дякуємо!!!
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29.05.2023 18:22 Відповісти
Дания разбушевалась
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29.05.2023 18:27 Відповісти
Ого, очень неожиданно и приятно. Я могу понять Норвегию, которая заключила хорошие долговременные контракты по энергетике, но Дания подает пример остальным более дальним европейским странам, присоединяясь к странам Балтии, Польше и еще Люксембургу и какой-то славянской стране, кто в процентом соотношении оказал нам очень серьезную экономическую и военную поддержку.
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29.05.2023 18:34 Відповісти
Щиро Дякуємо Уряду Данії🇺🇦‼️❤️👍👏💯🪖⚔️❤️‼️🇺🇦

Добре б і Уряду Шмигаля повернути млрд виведені з Міноборони за кордон(для закупівлі озброєння) та інших міністерств (держсекретар Мінекономіки, дєвочка-припєвочка, хапнула 250.000 млн у складі кримінальної групи) і інші схематозники!!!
Весь Світ допомагає Захисникам України у протидії з московією, а своя привладна гнидота, призначена Стефанчуком-Зеленським, гадить, послиця, бреше, краде, схематозить…та ще і з паспортами мацковськими!!! Шмигаль у курсі справи з кадровим органом та держсекретарем…
Співпадіння у виборі…. «достойних» корабельних … рахамія з отим мордатим, їх знають!

Свято наближається!!
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29.05.2023 18:35 Відповісти
Данці, нідерландці, німці нарешті прокидаються від летаргічного сну.
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29.05.2023 18:37 Відповісти
Маленька країна з левячим серцем, яка вже давно зрозуміла, що путін таки *****. Дякуємо!
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29.05.2023 18:40 Відповісти
Тільки купуйте зброю! Гроші зеленим крадіям в жодному разі не давайте!!!
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29.05.2023 19:26 Відповісти
Збільшить? Тобто маленька Данiя спонсорує Україну на мільярди доларів?
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29.05.2023 19:33 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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29.05.2023 21:24 Відповісти
 
 