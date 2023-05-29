Данія збільшить фінансування допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів

Уряд Данії планує збільшити фінансування допомоги для України на 2,5 мільярда доларів.

Про це повідомила в інтерв’ю Danmarks Radio прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Війна в Україні перебуває в вкрай критичному моменті із серйозною ситуацією на полі бою, і тому Україна потребує всієї можливої підтримки", — зазначила Фредеріксен.

Данія, населення якої становить менш як 6 мільйонів, у березні заснувала фонд у розмірі 7 мільярдів данських крон (близько 1 мільярда доларів США) для надання військової, цивільної та ділової допомоги Україні у 2023 році. Станом на травень цей фонд спорожнів на 70%, відтак уряд виділить ще 7,5 мільярда крон (близько 1,08 млрд доларів США) цього року, що в сумі складає 14,5 мільярда данських крон (близько 2,08 млрд доларів США). Наступного року уряд надасть фонд ще 10,4 мільярда крон (1,5 млрд доларів США), пише видання.

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"Саме зараз українцям потрібна наша зброя та наша підтримка, тому вона актуальна. Але немає жодних вказівок на те, що наступний рік буде роком миру, тому ми вже виділяємо понад десять мільярдів (данських крон. — ред.) 2024 року", — пояснила Фредеріксен

Нове фінансування виділяється на військову допомогу, підкреслює Danmarks Radio.

"Українці щодня використовують багато зброї та боєприпасів, як легких, так і важких, але витрати на поле бою, на жаль, дуже і дуже високі, оскільки рівень агресії з російської сторони теж високий, тому й грошей потрібно більше. Українці не можуть перемогти без масової підтримки всіх союзників, тому ми вирішили вкладати більше грошей у Фонд України вже зараз", — наголосила Фредеріксен.

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