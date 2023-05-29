Віцепрем’єр Грузії Давіташвілі отримав демарш від послів ЄС через відновлення авіасполучення з Росією

Посли країн Євросоюзу передали віцепрем’єру Грузії Левану Давіташвілі демарш через відновлення авіасполучення між Грузією та РФ. Цей крок Тбілісі назвали таким, що "суперечить рішенню Євросоюзу не здійснювати польотів до Росії і чинити на неї тиск".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми висловили занепокоєння і жаль Євросоюзу через відновлення авіасполучення між Грузією та Росією. Це рішення суперечить рішенню Євросоюзу не здійснювати польотів до Росії і чинити на неї тиск", - заявив після зустрічі з Давіташвілі посол Євросоюзу в Грузії Павло Керчинський.

У свою чергу Давіташвілі заявив, що відбувся відкритий діалог щодо питання авіасполучення з Росією. Він додав, що "контекст Грузії відрізняється від контексту країн Євросоюзу", адже Грузія має сухопутний кордон з РФ.

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Він також додав, що Грузія повністю дотримується санкцій ЄС "і на КПП, і в аеропортах країни", зауваживши, що позиція самого ЄС є неоднозначною.

"Країни Європи продовжують торгівлю з Росією і після початку воєнних дій в Україні. Деякі з них торгують більше, деякі скорочують торгівлю", - зазначив Давіташвілі.

Він нагадав, що Грузія не є членом ЄС, а лише подала заявку на членство.

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Нагадаємо, у травні Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і заборону на польоти російських авіакомпаній до цієї країни з 15 травня. В уряді Грузії підтримали це рішення. Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це рішення "черговою провокацією" і закликала бойкотувати Georgian Airways через польоти до Москви.

Georgian Airways з 20 травня почала виконувати рейси за маршрутом Тбілісі-Москва-Тбілісі. Водночас одразу кілька російських авіакомпаній почали літати у Тбілісі. Пізніше стало відомо, що ця компанія запустить транзитні авіарейси для росіян з Москви через Тбілісі до Європи.