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Новини
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Віцепрем’єр Грузії Давіташвілі отримав демарш від послів ЄС через відновлення авіасполучення з Росією

грузия

Посли країн Євросоюзу передали віцепрем’єру Грузії Левану Давіташвілі демарш через відновлення авіасполучення між Грузією та РФ. Цей крок Тбілісі назвали таким, що "суперечить рішенню Євросоюзу не здійснювати польотів до Росії і чинити на неї тиск".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Ми висловили занепокоєння і жаль Євросоюзу через відновлення авіасполучення між Грузією та Росією. Це рішення суперечить рішенню Євросоюзу не здійснювати польотів до Росії і чинити на неї тиск", - заявив після зустрічі з Давіташвілі посол Євросоюзу в Грузії Павло Керчинський.

У свою чергу Давіташвілі заявив, що відбувся відкритий діалог щодо питання авіасполучення з Росією. Він додав, що "контекст Грузії відрізняється від контексту країн Євросоюзу", адже Грузія має сухопутний кордон з РФ.

Читайте: Найбільша авіакомпанія Грузії Georgian Airways відкриє для росіян транзитні рейси в Європу

Він також додав, що Грузія повністю дотримується санкцій ЄС "і на КПП, і в аеропортах країни", зауваживши, що позиція самого ЄС є неоднозначною.

"Країни Європи продовжують торгівлю з Росією і після початку воєнних дій в Україні. Деякі з них торгують більше, деякі скорочують торгівлю", - зазначив Давіташвілі.

Він нагадав, що Грузія не є членом ЄС, а лише подала заявку на членство. 

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Нагадаємо, у травні Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і заборону на польоти російських авіакомпаній до цієї країни з 15 травня. В уряді Грузії підтримали це рішення. Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це рішення "черговою провокацією" і закликала бойкотувати Georgian Airways через польоти до Москви.

Georgian Airways з 20 травня почала виконувати рейси за маршрутом Тбілісі-Москва-Тбілісі. Водночас одразу кілька російських авіакомпаній почали літати у Тбілісі. Пізніше стало відомо, що ця компанія запустить транзитні авіарейси для росіян з Москви через Тбілісі до Європи.

Грузія (1844) авіасполучення (3067) Євросоюз (13388)


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Топ коментарі
+32
Заборонити Georgian Airways польоти у Європу.
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29.05.2023 20:03
+22
Давіташвілі дебіл? Каже що на відмінність від Європи Грузія має сухопутний кордон з росією, тому й авіасполучення потрібно. То хай на карту подивиться де кордон з росією мають європейські Норвегія, Фінляндія, Єстонія, Литва, Польша, Латвія.
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29.05.2023 20:12
+14
Що робиться з Грізієй? Там обов'язково повинна бути друга революція. Як так можна просирать свою країну?
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29.05.2023 20:13
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Заборонити Georgian Airways польоти у Європу.
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29.05.2023 20:03 Відповісти
Давіташвілі дебіл? Каже що на відмінність від Європи Грузія має сухопутний кордон з росією, тому й авіасполучення потрібно. То хай на карту подивиться де кордон з росією мають європейські Норвегія, Фінляндія, Єстонія, Литва, Польша, Латвія.
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29.05.2023 20:12 Відповісти
Ні, він не дебіл. Але ж треба було щось бзднути.
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29.05.2023 21:20 Відповісти
Що робиться з Грізієй? Там обов'язково повинна бути друга революція. Як так можна просирать свою країну?
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29.05.2023 20:13 Відповісти
Грязія, доки не відмиється
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29.05.2023 21:35 Відповісти
Грузинская Мечта... Такая она...
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29.05.2023 20:23 Відповісти

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29.05.2023 20:28 Відповісти
Жалко, що цього піз.д.окого тоді не додавили. Гнида ще та.
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29.05.2023 21:22 Відповісти
Судя по всему-грузинам ближе таежный союз,чем ЕС.Ну что же-удачи им и ветра в спину.
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29.05.2023 20:29 Відповісти
Грузінская мєчта ху@ла починає збуватися ... завдяки грузинським недоумкуватим
"какімразніцам", які злили в унітаз Історії все, що було вже здобуто "попередниками" ...
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29.05.2023 20:29 Відповісти
У 2008 "відбувся відкритий діалог" між грузією та рф "щодо питання незалежних Абхазії та Осетії".
То може настав час визнати і це рішення? Бо ж у них сухопутний кордон.
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29.05.2023 20:43 Відповісти
Не бачити тепер Грузії ні ЄС ні НАТО...ось що може зробити недолуга влада із цілою країною...
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29.05.2023 20:47 Відповісти
Хочуть в рашу,то хай пи@@ують.Міф про про віковічну боротьбу кавказьких народів за свободу розвіюється,любов до грошей бере своє.
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29.05.2023 20:54 Відповісти
я вірю що грузинам саакашвілі остогид і вони його переобрали.

наш народ теж нещодавно так зробив.

але якщо проевропейського поміняли на проросійського то не можна казати що ой, не знали та не бачили.

бачили. і знали.

не вірю що окрім саакашвілі більше не було проевропейських грузинських політиків.
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29.05.2023 21:09 Відповісти
Ці давіташвілі - справжнісіньке суцільне членство!
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29.05.2023 21:22 Відповісти
Ну не может жопа сидеть на двух стульях. Грузинам надо как-то определиться: либо они в Европе, либо жопу подставляют рашке. И те ребята, которые сейчас воюют в составе ЗСУ никак не определяют позицию парламента и остального руководства Грузии. Тем, очевидно, выгоднее лизать жопу рашке на членство в ЕС им наплевать. Красиво петь и танцевать - это одно, а вот жопу лизнуть э это как-то ближе к телу.
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29.05.2023 21:24 Відповісти
те ж саме і нас чекало, але Оманські домовленості дали збій
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29.05.2023 21:30 Відповісти
 
 