Human rights watch закликає заборонити касетні боєприпаси, які РФ застосовує проти України
Правозахисна організація Human rights watch закликає уряди країн світу активізувати зусилля для заборони касетних боєприпасів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Human rights watch.
Конвенція про касетні боєприпаси забороняє використання, виробництво, придбання, передачу та накопичення касетних боєприпасів і вимагає знищення запасів. Гуманітарні положення договору також вимагають від країн очищати території, забруднені залишками касетних боєприпасів, і надавати допомогу постраждалим. Її підписали або ратифікували 123 країни.
Росія, яка не є підписантом конвенції, регулярно використовує касетні боєприпаси, спричиняючи сотні смертей серед цивільних та завдаючи шкоди школам та приватним оселям.
"Одна така атака на вокзал в Краматорську 8 квітня 2022 року забрала життя щонайменше 58 мирних жителів, ще 100 були поранені. Стигматизація, створена конвенцією, призвела до широкого міжнародного засудження цих атак, – йдеться у повідомленні.
Організація нагадує, що касетні боєприпаси доставляються артилерією, ракетами та авіацією. Вони відкриваються в повітрі та розкидають десятки чи сотні суббоєприпасів на великій площі. Багато суббоєприпасів не вибухають під час першого удару, завдаючі шкоди протягом десятків років, як міни, доки їх не знайдуть та не знищать.
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все залежить від того хто застосовує
то звідки Вам відомо - що мирняк то головні жертви?
Краще вже Україні дозволити використовувати касетні ********** щоб зрівняти умови.
Конвенції на заборону якоїсь зброї.Сидять десь деб"ли і думають о точно противник такий опа ми не будемо використовувати таку зброю.21 століття люди розумні...Терористичні країни з диктаторами ложили болтяку на ці конвенції і заборону.ООН двічі збиралися і двічі розмазували рашку на вивід військ і що?Та срати вони хотіли на ООН на конвенції і інше.
Бо розуміють що немає покарання.Те саме Іран і Сірія з Пів Кореїю та і інші.Немає покарання.Ми в 21 столітті маємо в 100 разів більше диктаторів терористів з ядеркою чим було навіть до 2 світової.В Европі там 1,5 року назад взагалі думали що кінець планети на їх кордонах жили в своїй реальності ба більше ще багато живуть в своїх реальностяї.Мені відверто смішно від таких заяв від таких заборон від збіговиська ООН і іншого лайна яке нагадує дитину з дитячим автоматом проти пістолета дорослого дядька з наївностю що його автомат злякає,Щей добавдяє пиу пиу пиу.Ось так виглядає зараз світ і багато урядів.І вони не помітили як їх існування в більшості реально під загрозую.Іран от от буде мати ядерку якщо вже немає,півн Корея запускає балістику і погрожує ядеркою.Китайці на низькому старті,Індія з Пакистаном дурня клеють але в будь якийу мить можуть поховати пів планети.Сірійська земля плантація полювання ріж вбий для всіх.Реально цьому світу зосталося недовго.І дивує те що багато наївних країн думає що їх це не стосується і не троне....
А то ці ПИ**ДУНИ дуже "правельно почувають себе вдома в кавярні" бо про щось треба П*ДІТИ...!!!
ОДНОГО такого ПИ**ДУНА лузера зі США, УКРАНА запамятала у 1994 році, котрий підписав з підоросією договір про розброєння ядерної зброї, а приїхав у БУДАПЕШТ розброювати не підоросію, а УКРАЇНУ, а одна червонопика мерзота кічма, їм у цьому щиро допомогала, бо лизав прокремлівську дупу, як міг...!!!
організацій та конвенцій. Заборона ППМін, вакуумних бомб,
хімічної зброі та іншого, вона не сприймає і ніколи не
приймала на себе ані яких зобов,язань.
раптом згадала після більше року війни що расєя використовує касетні боєзапаси,
це цілком випадково співпало із запитом України на такі припаси
з поганого - усі наші президенти без виключення не думали про війну і тому ті снаряди не робили і стріляти нам нічим хоча і можна.
хуман воч, вимагай від кацапів!