УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10032 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 084 56

Human rights watch закликає заборонити касетні боєприпаси, які РФ застосовує проти України

боєприпаси,касетні

Правозахисна організація Human rights watch закликає уряди країн світу активізувати зусилля для заборони касетних боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Human rights watch.

Конвенція про касетні боєприпаси забороняє використання, виробництво, придбання, передачу та накопичення касетних боєприпасів і вимагає знищення запасів. Гуманітарні положення договору також вимагають від країн очищати території, забруднені залишками касетних боєприпасів, і надавати допомогу постраждалим. Її підписали або ратифікували 123 країни. 

Росія, яка не є підписантом конвенції, регулярно використовує касетні боєприпаси, спричиняючи сотні смертей серед цивільних та завдаючи шкоди школам та приватним оселям. 

"Одна така атака на вокзал в Краматорську 8 квітня 2022 року забрала життя щонайменше 58 мирних жителів, ще 100 були поранені. Стигматизація, створена конвенцією, призвела до широкого міжнародного засудження цих атак, – йдеться у повідомленні.

Організація нагадує, що касетні боєприпаси доставляються артилерією, ракетами та авіацією. Вони відкриваються в повітрі та розкидають десятки чи сотні суббоєприпасів на великій площі. Багато суббоєприпасів не вибухають під час першого удару, завдаючі шкоди протягом десятків років, як міни, доки їх не знайдуть та не знищать. 

Читайте також: На Харківщині підірвався на касетному снаряді й загинув цивільний чоловік, - ОВА

Human Rights Watch (41) воєнні злочини (1859) касетні боєприпаси (123)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
ще одна безглузда конторка...
показати весь коментар
29.05.2023 21:55
+28
не получится. С кацапами придётся бороться с применением кассетных боеприпасов. Сильно их, кацапов, дохера.
показати весь коментар
29.05.2023 21:58
+27
Здається, Human rights watch закликає США та інших не надавати Україні касетні **********. Ось і уся їхня "гуманність".
показати весь коментар
29.05.2023 22:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ще одна безглузда конторка...
показати весь коментар
29.05.2023 21:55 Відповісти
грантоїди
показати весь коментар
29.05.2023 22:19 Відповісти
не получится. С кацапами придётся бороться с применением кассетных боеприпасов. Сильно их, кацапов, дохера.
показати весь коментар
29.05.2023 21:58 Відповісти
Я б ще трохи напалму долучив.
показати весь коментар
29.05.2023 22:03 Відповісти
уже. В такой боулинг с дронов играют.
показати весь коментар
29.05.2023 22:06 Відповісти
Ну і славно.
показати весь коментар
29.05.2023 22:09 Відповісти
дебіли - не заборонити, а надати Україні такі самі раз кацапи використовують
показати весь коментар
29.05.2023 21:58 Відповісти
Або перепахати РФію і заборонити...
показати весь коментар
29.05.2023 22:01 Відповісти
Кассетные боеприпасы это оружие для истребления мирняка а не вражеской армии. Оружие отморозков.
показати весь коментар
29.05.2023 23:46 Відповісти
не пишіть дурниць - скільки мирняка на позиціях орків ???

все залежить від того хто застосовує
показати весь коментар
29.05.2023 23:56 Відповісти
От тільки головні жертви касетних боезапасів це мирняку. І в першу чергу діти
показати весь коментар
30.05.2023 02:16 Відповісти
а по військових хіба оголошують чим вони вражені ? - я такого не чув
то звідки Вам відомо - що мирняк то головні жертви?
показати весь коментар
30.05.2023 02:35 Відповісти
Ціла купа досліджень.
показати весь коментар
30.05.2023 03:13 Відповісти
і в якому співвідношенню гинуть мирні до військових ?
показати весь коментар
30.05.2023 14:54 Відповісти
мирні мешканці завжди будуть головною жертвою будь-якої зброї, якщо ви поставили собі за мету - вбивати мирних мешканців. росія - поставила собі таку мету. Тому - тут треба забороняти в першу чергу росію, а не "касети". Давайте, взагалі, заборонемо ракети, бо росія вбиває їми мирних мешканців? І так, терораша й терористичні країни залишаться з ракетами, а цивілізовані країни - без. Цим це закінчиться? - знищенням цивілізованих країн і пануванням терору.
показати весь коментар
30.05.2023 03:55 Відповісти
кацапа не сци, утилізуййся швидше
показати весь коментар
30.05.2023 07:18 Відповісти
і що ?крик одинокого в пустелі...
показати весь коментар
29.05.2023 22:00 Відповісти
Кого закликає? Терориста путіна? Симуляція бурної діяльності, а по факту, безглудості таких організацій
показати весь коментар
29.05.2023 22:01 Відповісти
Здається, Human rights watch закликає США та інших не надавати Україні касетні **********. Ось і уся їхня "гуманність".
показати весь коментар
29.05.2023 22:02 Відповісти
Вам не здається. Це факт.
показати весь коментар
29.05.2023 22:04 Відповісти
А ти думав! Кацапам "насрать" - вони конвенцію не ратифіковували Як скидали - так і продовжать скидать А у країн НАТО, які її підписали, ці запаси лежать І з ними щось робить треба Конвенція передбачає "незастосування" ними цих *********** Але нічого не говорить про "передачу третій стороні"! Запас касетників" американці тримають "на крайняк" І якщо нам буде не вистачать ***********, а "сарана" продовжить лізти - вони нам їх передадуть А для того, щоб цьому запобігти - ці "гуманітарії" "з штанів і вискакують"! У американців є бомби касетні В кожній - під сотню таких "суб***********" Наші вже вирішили і відпрацювали алгоритм використання їх з "дронів" - замість гранат Ф-1 Справа за передачею цих бомб Розкривається касета Дістаються ************* Підвішуються на дрон І готово
показати весь коментар
30.05.2023 01:47 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2023 22:03 Відповісти
Заборонити щось росососсісії?…

Краще вже Україні дозволити використовувати касетні ********** щоб зрівняти умови.
показати весь коментар
29.05.2023 22:04 Відповісти
На ТБ черговий вечірній гундос.
показати весь коментар
29.05.2023 22:06 Відповісти
Заборонять росії, а контролюватимуть Україну.
показати весь коментар
29.05.2023 22:08 Відповісти
вообще-то Турция этот Human rights watch вертела. Главное, чтобы кассетные боеприпасы у них не заканчивались.
показати весь коментар
29.05.2023 22:09 Відповісти
Ш кого воно заклікає?
показати весь коментар
29.05.2023 22:11 Відповісти
Касетні ********** значно ефективніші за ядерну зброю.
показати весь коментар
29.05.2023 22:16 Відповісти
Закликалка ще не зламалася?
показати весь коментар
29.05.2023 22:28 Відповісти
Мене дивує цей світ.Ні не якимось дивами. а своеє тотальною д"більностю.
Конвенції на заборону якоїсь зброї.Сидять десь деб"ли і думають о точно противник такий опа ми не будемо використовувати таку зброю.21 століття люди розумні...Терористичні країни з диктаторами ложили болтяку на ці конвенції і заборону.ООН двічі збиралися і двічі розмазували рашку на вивід військ і що?Та срати вони хотіли на ООН на конвенції і інше.
Бо розуміють що немає покарання.Те саме Іран і Сірія з Пів Кореїю та і інші.Немає покарання.Ми в 21 столітті маємо в 100 разів більше диктаторів терористів з ядеркою чим було навіть до 2 світової.В Европі там 1,5 року назад взагалі думали що кінець планети на їх кордонах жили в своїй реальності ба більше ще багато живуть в своїх реальностяї.Мені відверто смішно від таких заяв від таких заборон від збіговиська ООН і іншого лайна яке нагадує дитину з дитячим автоматом проти пістолета дорослого дядька з наївностю що його автомат злякає,Щей добавдяє пиу пиу пиу.Ось так виглядає зараз світ і багато урядів.І вони не помітили як їх існування в більшості реально під загрозую.Іран от от буде мати ядерку якщо вже немає,півн Корея запускає балістику і погрожує ядеркою.Китайці на низькому старті,Індія з Пакистаном дурня клеють але в будь якийу мить можуть поховати пів планети.Сірійська земля плантація полювання ріж вбий для всіх.Реально цьому світу зосталося недовго.І дивує те що багато наївних країн думає що їх це не стосується і не троне....
показати весь коментар
29.05.2023 22:38 Відповісти
Тю, ти ще не здогадався? Human Rights Watch - це прямі агенти рашкі, на прикормі СВР та ГРУ ще з часів совка
показати весь коментар
29.05.2023 22:57 Відповісти
Ще один йолоп у якого всі куплені хто не думаю як я.
показати весь коментар
30.05.2023 02:19 Відповісти
Мне дивують дебіли які кудахкають щось подібне.
показати весь коментар
29.05.2023 23:47 Відповісти
А мене не дивує така тупа путінська петушня як ти опущенна яка кукарекає з під шконаря.Ти не більше чим перхуть з під яєць.
показати весь коментар
30.05.2023 01:12 Відповісти
Дебіл. Втім не дивно.
показати весь коментар
30.05.2023 02:17 Відповісти
Та ні дивно що ти дебіл і цього не бачиш.Хоча зрозуміло,народжений сракою путінский дебіл цього не помічає.
показати весь коментар
30.05.2023 14:45 Відповісти
Лише відморозки може мріяти про удари по мирняку.
показати весь коментар
30.05.2023 14:51 Відповісти
От ти путінский під"рас і показав себе.Вас гадів виносити будемо.Ваш мирняк до праотців в землю відправляти.Тварі
показати весь коментар
30.05.2023 14:54 Відповісти
По перше, я українець і живу в Україні. По друге, виносити мирняку вам не дозволить ООН і США.
показати весь коментар
30.05.2023 15:09 Відповісти
По перше ти гівно собаче.По друге ти параша путінська.По трете від тебе болотом пре срашки.Потухни гнида
показати весь коментар
30.05.2023 15:29 Відповісти
І головне ми нікого питати не будемо кого валити.Вас орків валять і всю путінську мразоту.Це полювання буде поки ви всі не здохните !
показати весь коментар
30.05.2023 15:30 Відповісти
Можете не питании, і вам нічого більше не дадуть.
показати весь коментар
30.05.2023 16:33 Відповісти
Вам звизди дадуть і задавимо тварюк.Голими руками давити будемо до останнього покидька за все те гори що ви путінські суки принисли.Війна закінчиться тоді коли ви за все відповісте..
показати весь коментар
30.05.2023 16:40 Відповісти
Дозволю собі не погодитися з вами. Світ--не дебільний; він--сцикливий та продажний. Більше таки продажний.
показати весь коментар
30.05.2023 10:05 Відповісти
Завуальоване "заборонити передачу Україні" : рососії точно не заборонять (не існує важелів) і точно не проконтролюють, а ось нас контролюватимуть .
показати весь коментар
29.05.2023 22:50 Відповісти
УСІХ тих правозахисна організація Human rights watch НЕГАЙНО НА ДОБРОВІЛЬНО-ПРИМУСОВУ ЕКСКУРСІЮ у ХАРКІВСЬКУ, ЛУГАНСЬКУ, ДОНЕЦЬЕКУ, ХЕРСОНСЬКУ та ЗАПОРІЖСЬКУ ОБЛАСТІ....!!!
А то ці ПИ**ДУНИ дуже "правельно почувають себе вдома в кавярні" бо про щось треба П*ДІТИ...!!!
ОДНОГО такого ПИ**ДУНА лузера зі США, УКРАНА запамятала у 1994 році, котрий підписав з підоросією договір про розброєння ядерної зброї, а приїхав у БУДАПЕШТ розброювати не підоросію, а УКРАЇНУ, а одна червонопика мерзота кічма, їм у цьому щиро допомогала, бо лизав прокремлівську дупу, як міг...!!!
показати весь коментар
29.05.2023 22:50 Відповісти
Треба щоб всі війни велись зеленими технологіями за фен-шуєм та Лін методологіями. Тоді все буде добре, як у Грети Тунберг
показати весь коментар
29.05.2023 22:55 Відповісти
Пошли вы ***** со своими конвенциями, у путлера требуйте их исполнения, ****** *************
показати весь коментар
29.05.2023 23:02 Відповісти
Не займайтеся бла-бла. Рф не визнає не яких міжнародних
організацій та конвенцій. Заборона ППМін, вакуумних бомб,
хімічної зброі та іншого, вона не сприймає і ніколи не
приймала на себе ані яких зобов,язань.
показати весь коментар
29.05.2023 23:20 Відповісти
За те Україна визнає міжнародні організації.
показати весь коментар
29.05.2023 23:48 Відповісти
Як і срср, спадкоємцем якого зголосила себе росія.
показати весь коментар
29.05.2023 23:54 Відповісти
Звучит смешно. Так же смешно, как заглянуть в глаза.
показати весь коментар
29.05.2023 23:45 Відповісти
Эта **** будет призывать ОБЕ стороны ? И получится как всегда - раисия ложила на эти призывы , а Украине будут стараться запретить и не давать .
показати весь коментар
29.05.2023 23:58 Відповісти
конторка що на зарплаті у х@йла
раптом згадала після більше року війни що расєя використовує касетні боєзапаси,

це цілком випадково співпало із запитом України на такі припаси
показати весь коментар
30.05.2023 00:00 Відповісти
з хорошого - ми не підписали ту конвенцію, нам можна ними стріляти.

з поганого - усі наші президенти без виключення не думали про війну і тому ті снаряди не робили і стріляти нам нічим хоча і можна.
показати весь коментар
30.05.2023 01:00 Відповісти
хуман райтс воч навіть і не пискне в бік кацапів стосовно заборони застосування цього гівна?

хуман воч, вимагай від кацапів!
показати весь коментар
30.05.2023 02:05 Відповісти
 
 