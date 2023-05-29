Human rights watch закликає заборонити касетні боєприпаси, які РФ застосовує проти України

Правозахисна організація Human rights watch закликає уряди країн світу активізувати зусилля для заборони касетних боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Human rights watch.

Конвенція про касетні боєприпаси забороняє використання, виробництво, придбання, передачу та накопичення касетних боєприпасів і вимагає знищення запасів. Гуманітарні положення договору також вимагають від країн очищати території, забруднені залишками касетних боєприпасів, і надавати допомогу постраждалим. Її підписали або ратифікували 123 країни.

Росія, яка не є підписантом конвенції, регулярно використовує касетні боєприпаси, спричиняючи сотні смертей серед цивільних та завдаючи шкоди школам та приватним оселям.

"Одна така атака на вокзал в Краматорську 8 квітня 2022 року забрала життя щонайменше 58 мирних жителів, ще 100 були поранені. Стигматизація, створена конвенцією, призвела до широкого міжнародного засудження цих атак, – йдеться у повідомленні.

Організація нагадує, що касетні боєприпаси доставляються артилерією, ракетами та авіацією. Вони відкриваються в повітрі та розкидають десятки чи сотні суббоєприпасів на великій площі. Багато суббоєприпасів не вибухають під час першого удару, завдаючі шкоди протягом десятків років, як міни, доки їх не знайдуть та не знищать.

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