На Харківщині підірвався на касетному снаряді й загинув цивільний чоловік, - ОВА
В Ізюмському районі Харківської області підірвався у полі на касетному боєприпасі та загинув 50-річний чоловік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"У с. Іванівка Ізюмського району 50-річний чоловік підірвався у полі на касетному снаряді. Від отриманих травм загинув на місці", - зазначив Синєгубов.
Він укотре закликав мешканців деокупованих територій утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів, оскільки всі ці території є потенційно небезпечними та можуть бути заміновані.
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Urs
показати весь коментар22.03.2023 19:33 Відповісти Мені подобається 1
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