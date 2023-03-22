На Харківщині підірвався на касетному снаряді й загинув цивільний чоловік, - ОВА

В Ізюмському районі Харківської області підірвався у полі на касетному боєприпасі та загинув 50-річний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Іванівка Ізюмського району 50-річний чоловік підірвався у полі на касетному снаряді. Від отриманих травм загинув на місці", - зазначив Синєгубов.

Він укотре закликав мешканців деокупованих територій утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів, оскільки всі ці території є потенційно небезпечними та можуть бути заміновані.

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