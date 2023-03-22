Наслідки ворожих обстрілів Куп’янська: пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Минулої доби росіяни не припиняли обстрілювати Куп’янськ. Пошкоджено пожежно-рятувальну частину, житлові будинки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"За даними слідства, 21 березня близько 19:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл м. Куп‘янськ. Пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини. Вибито вікна у двох п’ятиповерхівках.
О 23:00 окупанти продовжили обстрілювати Куп‘янськ: пошкоджено житловий будинок", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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