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Последствия вражеских обстрелов Купянска: повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне не прекращали обстреливать Купянск. Повреждена пожарно-спасательная часть, жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"По данным следствия, 21 марта около 19:00 российские военные произвели артиллерийский обстрел г. Купянск. Повреждения получили здание пожарно-спасательной части. Выбиты окна в двух пятиэтажках.

В 23:00 оккупанты продолжили обстреливать Купянск: поврежден жилой дом", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Последствия вражеских обстрелов Купянска: повреждена гражданская инфраструктура 01
Последствия вражеских обстрелов Купянска: повреждена гражданская инфраструктура 02
Последствия вражеских обстрелов Купянска: повреждена гражданская инфраструктура 03
Последствия вражеских обстрелов Купянска: повреждена гражданская инфраструктура 04
Последствия вражеских обстрелов Купянска: повреждена гражданская инфраструктура 05
Последствия вражеских обстрелов Купянска: повреждена гражданская инфраструктура 06

обстрел (27114) прокуратура (5011) Харьковщина (5577) Купянск (630)


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