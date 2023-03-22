Последствия вражеских обстрелов Купянска: повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки россияне не прекращали обстреливать Купянск. Повреждена пожарно-спасательная часть, жилые дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"По данным следствия, 21 марта около 19:00 российские военные произвели артиллерийский обстрел г. Купянск. Повреждения получили здание пожарно-спасательной части. Выбиты окна в двух пятиэтажках.
В 23:00 оккупанты продолжили обстреливать Купянск: поврежден жилой дом", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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