Росіяни вивозять документи з Кремінної, - Центр нацспротиву

Окупанти вивозять документи з тимчасово окупованої прифронтової Кремінної документи до Луганська.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни вивозять до тимчасово окупованого Луганська документацію з державних установ Кремінної. Центр Національного Спротиву дякує нашому підпіллю, завдяки якому це стало відомо. Ми закликаємо продовжувати повідомляти інформацію про переміщення та розташування окупантів, щоб пришвидшити звільнення нашої землі від військ країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

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