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Росіяни вивозять документи з Кремінної, - Центр нацспротиву

ворог,кацап,русня,орк

Окупанти вивозять документи з тимчасово окупованої прифронтової Кремінної документи до Луганська.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ. 

"Росіяни вивозять до тимчасово окупованого Луганська документацію з державних установ Кремінної. Центр Національного Спротиву дякує нашому підпіллю, завдяки якому це стало відомо. Ми закликаємо продовжувати повідомляти інформацію про переміщення та розташування окупантів, щоб пришвидшити звільнення нашої землі від військ країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

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Луганськ (576) окупація (6683) Центр національного спротиву (813)


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Гайдай?
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29.05.2023 22:54 Відповісти
Росіяни вивозять документи з Кремінної

Ета патамушта у ніх дакУментов нет.
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29.05.2023 22:58 Відповісти
Гайдай, це ти?
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29.05.2023 23:00 Відповісти
Надіються шо до Луганська ми хер доберемся -- ню - ню .
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29.05.2023 23:09 Відповісти
В Кремінне нема анічого, за винятком фабрики баянів.
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29.05.2023 23:10 Відповісти
С апреля прошлого года оккупанты вывозят документацию и семьи, из всех оккупированных городов, у них падает дисциплина и растет дезертирство, заканчиваются ракеты и танки...
Мы все хотим победы Украины в этой войне развязанной паскудным кремлевский выродком, но все-таки наверное имеет смысл перестать уже рассказывать сказки самим себе.
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30.05.2023 00:58 Відповісти
І війни не буде казали
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30.05.2023 04:59 Відповісти
 
 