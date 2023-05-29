Росіяни вивозять документи з Кремінної, - Центр нацспротиву
Окупанти вивозять документи з тимчасово окупованої прифронтової Кремінної документи до Луганська.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни вивозять до тимчасово окупованого Луганська документацію з державних установ Кремінної. Центр Національного Спротиву дякує нашому підпіллю, завдяки якому це стало відомо. Ми закликаємо продовжувати повідомляти інформацію про переміщення та розташування окупантів, щоб пришвидшити звільнення нашої землі від військ країни-агресора", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ета патамушта у ніх дакУментов нет.
Мы все хотим победы Украины в этой войне развязанной паскудным кремлевский выродком, но все-таки наверное имеет смысл перестать уже рассказывать сказки самим себе.