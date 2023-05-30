Надання Україні ATACMS все ще розглядається, - Байден

Питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS все ще перебуває на розгляді.

Про це журналістам заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Байден прокоментував загострення повітряних атак РФ по Києву. Він зазначив, що ці атаки "не є несподіванкою".

"Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все необхідне", - сказав президент США.

Читайте: У Конгресі США намагаються пришвидшити постачання Україні зброї для контрнаступу: "Далекобійна артилерія важливіша за F-16"

На уточнююче запитання щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет ATACMS Байден відповів, що ця тема "все ще в грі", маючи на увазі, що питання продовжує розглядатись.