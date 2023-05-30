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Надання Україні ATACMS все ще розглядається, - Байден

atacms

Питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS все ще перебуває на розгляді.

Про це журналістам заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Байден прокоментував загострення повітряних атак РФ по Києву. Він зазначив, що ці атаки "не є несподіванкою".

"Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все необхідне", - сказав президент США.

Читайте: У Конгресі США намагаються пришвидшити постачання Україні зброї для контрнаступу: "Далекобійна артилерія важливіша за F-16"

На уточнююче запитання щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет ATACMS Байден відповів, що ця тема "все ще в грі", маючи на увазі, що питання продовжує розглядатись.

Автор: 

Байден Джо (2886) зброя (7454) допомога (8334) ракети (4021)


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Топ коментарі
+20
Але треба почекати,поки кацапи пів Києва розвалять.
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30.05.2023 08:40
+18
То може сходимо до зеленського та ДБР портнова та попросимо віддать арештовані клістрони до ППО.
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30.05.2023 08:44
+15
Все ще бояться *уйла з ескалацією ядерною ''бімбою''. А коли в України ''яо'' забирали то небоялися? Треба було і в *уйла забрати!
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30.05.2023 08:42
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Але треба почекати,поки кацапи пів Києва розвалять.
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30.05.2023 08:40 Відповісти
То може сходимо до зеленського та ДБР портнова та попросимо віддать арештовані клістрони до ППО.
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30.05.2023 08:44 Відповісти
Та до чого тут Зелейманский?!?!
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30.05.2023 08:57 Відповісти
Чого пан прицепився до Байдена? Він є призентом США і на його міста не летять ракети, а якщо полетять, то він їх зіб'є і буде дуже велика відповідь. Чому Володя Боневтік не робив свої ракети, наприклад "Грім 2", щоб не просити у США, Англії, Німеччини? Можливо Боневтік розробив якісь нові далекобійні ракети "Бенябах" і має ними вдарити? Ні, ви все зарили в дороги. При "шатаючих" владу і концертах в Горлівці, пан Порошенко спромігся хоть щось створити, а такий собі Вова навіть сказав би, що засадить Київську область бамбуком і всі 73% на ура підтримали б його ідею. То чому не підтримали ідею створення ракет і системи ППО ПРО?
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30.05.2023 08:49 Відповісти
Чому у пана Анатолий К горить пукан? Я написав в контексті конкретної новини. ATACMS надали? Ні? Подальші обстріли Києва будуть? Будуть?
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30.05.2023 09:04 Відповісти
та навіть якщо нададуть атакамс, обстріли Києва кацапи не припинять.
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30.05.2023 09:20 Відповісти
Проблема в тому,що чим більше обстрілюються наші міста,тим швидше на Заході роздупляються. А по інакшому ніяк. Дуже сумнівний стимул.
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30.05.2023 09:25 Відповісти
конкретно так можна було би говорити в контексті ППО. тобто коли русня збільшує ракетні обстріли наших міст, то у відповідь Захід збільшує кількість переданих нам засобів ППО/ПРО. А ракети атакамс - це ж інша зброя.
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30.05.2023 09:50 Відповісти
У пана Анатолія пукан не горів і горіти не буде. Чому у Вас горить прукан, чи будете чекати про що написали? А був шанс наробити своїх "ATACMS", тільки з іншими назвами і ні від кого нічого не чекати і не питати, можна чи ні, вдарити по ворогу. Але тоді ж про це не думали, а це і є наслідки любити вухами, а сьогодні відводять увагу про пRойоби на США чи інша країни. Винуватець тут, він використав гроші під час війни на дороги.
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30.05.2023 20:23 Відповісти
Блаблабла.
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30.05.2023 23:45 Відповісти
Пояснюю: якщо теоретично кацапи завоювали б Україну, то далі вони пішли б на Польщу і країни Балтії.
І тоді б Бідену довелось відправляти до Європи на війну "наших мальчиков" у рамках договору НАТО.
А це - дуже дороге задоволення: один солдат в армії США потребує фінансування (спорядження, харчування, б/к, зарплата) у 30 тис. дол на місяць. Один бойовий виліт ф-16 - 1 лям. дол. США. Один бойовий виїзд абрамса - 100 тис. дол.
То що Бідену дешевше, надати Україні атакамси, чи платити 100 тис.військових × 30 тис.дол на місяць?
Американці дійсно трохи туповаті, їм треба все пояснювати у доларах.
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30.05.2023 09:20 Відповісти
Бо Байден є президентом країни, яка обманом змусила нас роззброїтись в обмін на нікчемний папірець. Тільки не треба тут писати, що згідно того папірця ніхто нам нічого не винен. Існує ще й МОРАЛЬНА сторона.
ПС. І досить вже марити якимось міфічними "громами". Набридла хвороблива маячня. За кордоном військову техніку, зброю і ********** виготовляють, в основному, ПРИВАТНІ компанії. Хто заважав пану Порошенку цим зайнятись в приватному порядку?
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30.05.2023 09:23 Відповісти
Так виробляють приватні, але ж згідно заказу від держави. При Зеленському ці оборонні закази були зведені фактично до нуля. Наприклад Харківський танковий працював лише один день на тиждень тому що що, правильно не було держзаказу. А ви кажете приватні
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30.05.2023 09:42 Відповісти
І кто заважав замість асфальту Зеленському витрачати гроші на захист держави?
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30.05.2023 09:46 Відповісти
Звідки інформація, що тільки згідно замовлення від держави?
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30.05.2023 09:48 Відповісти
Займатися дорогами коли всі розвідки світу попереджали про неминучий напад росії? Не поставити на військові рейки промисловість-це як назвати зрада чи повна тупість? Оборонні замовлення це державна функція і ніякі інші органи чи приватні фірми не можуть взяти її на себе.
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30.05.2023 10:06 Відповісти
Напад був і буде неминучий весь час, скільки рашка буде існувати. Пропонуєш перетворити країну в КНДР? Суцільні злидні, розруха, розбиті дороги, зате на військових рейках і з ракетами? Так ти ж перший і втечеш з такої країни.
ПС. І знов питання: звідки інфа про обов"язкове державне замовлення щоб виробляти на приватному підприємстві ті ж ракети? Я нічого подібного ніде не знайшов.
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30.05.2023 10:19 Відповісти
Тільки ніхто не змушував, просто кравчук і кучма ох*єнно поторгували, зокрема кучма віддавав кацапії літаками і ракетами борг за бабоси на передвиборчу кампанію
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30.05.2023 11:39 Відповісти
В мережі матеріалів на цю тему більш, ніж достатньо. Не потрібно фантазувати.
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30.05.2023 12:15 Відповісти
Тобто це Байден з Порошенком за рік з 2019 по кінець 2020 збанкрутував харківський танковий завод? а потім твій зе-мародер закидав Заходу "дайте танки"? Це Байден з Порошенком познімав клістрони в частинах ППО перед війною в Херсонській, Київській, Хмельницькій бригадах ППО, таким чином відкривши небо? Це Байден з Порошенком зірвав поспіль два річних оборонних замовлення 2020-2021? Це Байден з Порошенком припинив фінансувати наші стратегічні ракетні програми у 2019 р? Це Байден з Порошенком не закупив з 2019 р. жодного снаряду чи мінометної міни для ЗСУ? Це Байден з Порошенком не виготовляв з 2019 по кінець 2022 снаряди на новій лінії, яку запустили влітку 2018 р.? Чи може Байден з Порошенком відвів на початку лютого 2022 з Гостомельського аеродрому бригаду НГУ, яка була створена у 2016 р. спеціально для захисту цього стратегічного дя столиці аеродрома? Це Байден з Порошенком розмінував Чонгар, бо зе-мародери готувалися до "шашличков", а не до широкомасштабної війни, про яку нас попереджали всі, в тому числі й американці ще в середині 2021 ? А може це Байден з Порошенком призначили "друга дєцтва" Баканова керувати СБУ та може це вони призначали на просували по службі агентів ФСБ Кулініча та Наумова?
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30.05.2023 13:55 Відповісти
Я виклав факти, які тобі просто нема чим крити. На відміну від твоєї москальської брехливої пропаганди на адресу нашого стратегічного партнера - США. такі пропагандони, як ти зараз добряче фінансуються з ОПи ...
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30.05.2023 14:29 Відповісти
чем осколками того гавна?не смеши,есть повреждения но они настолько миинимальны,это не год назад,ну да пво работает громче,ну ничего переживем эту мелочь)
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30.05.2023 08:51 Відповісти
Это на данный момент.
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30.05.2023 09:05 Відповісти
в Херсоні кожен день прильоти... Снаряди не збити. Контрбатарейка вирішує питання, до наступного разу (
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30.05.2023 08:54 Відповісти
Атопутіннападе?
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30.05.2023 08:41 Відповісти
Прикидають хер к носу .
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30.05.2023 08:41 Відповісти
Я думаю що американці вирішили, і мабудь не безпідставно, що для виходу скажімо на берег Азовського все вже є, а далі будуть дивитись,що до чого.
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30.05.2023 08:57 Відповісти
Все ще бояться *уйла з ескалацією ядерною ''бімбою''. А коли в України ''яо'' забирали то небоялися? Треба було і в *уйла забрати!
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30.05.2023 08:42 Відповісти
Переклад: Ідуть тренування та логістика
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30.05.2023 08:42 Відповісти
Ты дебил?
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30.05.2023 09:00 Відповісти
И тебе тоже хорошего дня.
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30.05.2023 09:08 Відповісти
На уточнююче запитання щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет ATACMS Байден відповів, що ця тема "все ще в грі", маючи на увазі, що питання продовжує розглядатись..перед цими словами лицемірство американське """"

Байден прокоментував загострення повітряних атак РФ по Києву. Він зазначив, що ці атаки "не є несподіванкою".

"Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все необхідне", - сказав президент США. Україну руйнує рашистський нелюд більше року.чинить геноцид українського народу щодня ,а ця тема "все ще в грі"...
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30.05.2023 08:54 Відповісти
А Володя Боневтік не міг подумати, що нелюд нападе і буде знищувати Київ? То чому не робив все для захисту Києва, а вилучав клістрони, які завезли з московії кронтрабандою для захисту і не давав Кличку фінансувати ТРО? Байден Брневттіка давно попереджав, але той назвав його брехуном і всіх кликав на шашлики. Вилазять киянам боком шашалики?
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30.05.2023 09:00 Відповісти
хіба лицемірство , по відношенні до українського народу, має різницю перед лицем рашистського вбивці?
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30.05.2023 09:17 Відповісти
Таке враження, що Бідон з своїми салліванами чекають, коли кількість вбитих кацапами українців перейде якусь межу, визначену стратегами демократичної партії. Тоді й дадуть, коли запускати ті атакмаси вже буде нікому.
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30.05.2023 09:01 Відповісти
То зачекай на трампа. Ото вже трампатакамсів Україні надає. Дурню молися на Байдена.
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30.05.2023 15:37 Відповісти
А де ж наші рідні "нептуни" та "сапсани" ? В асфальті лежать а бабло в "слуг иїгось наріду по фшорах....
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30.05.2023 09:02 Відповісти
А де їх десятки тисяч, виготовлених ДО асфальту?
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30.05.2023 09:25 Відповісти
Так той же Нептун при Порошенко пройшов тільки всі необхідні випробування і був прийнятий державної комісією до виготовлення. А що зробив Зеленський, правильно взяв і зупинив цей процес. І тільки на початку 22року було прийнято рішення про девізіон цих систем. Така ж картина і по іншим ракетам. Зеленський зупинив всі ракетні програми які були начаті при Порошенко.
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30.05.2023 09:56 Відповісти
Вже другтй рік іде війна але гроші Зеленський і К крадуть ще з більшим завзяттям а виробництво зброї на нулю....весь світ винен тільки не Бубочка. Директор ЦРУ не давно був в Київі і привіз список агентури ФСБ в ОП де першим був резидент Єрмак і ще 50 осіб Заленському. Звільнення цих ворогів відкриває негайний всуп України в НАТО. Але Бубочка проігнорував і тепер кричимо чого так...
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30.05.2023 09:10 Відповісти
Так звільни. Чи змусь звільнити.
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30.05.2023 09:26 Відповісти
Приховані вороги України не в Вашингтоні а в Київі.Кишать як опариші на трупі...
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30.05.2023 09:13 Відповісти
приховані вороги України в тому числі і в Вашингтоні.На те вони і приховані по цілому світі.
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30.05.2023 09:19 Відповісти
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30.05.2023 09:15 Відповісти
ото і все що треба знати про кишенькових провладних так званих "волонтерів", через фонди яких щорічно прокачуються мільярди грошей і в них все гаразд, до них у влади жодних питань, а справжніх простих волонтерів влада кошмарить та кидає за грати... всі ці розпіарені владою чмути-притули вже давно не волонтери, а частина провладної системи ...
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30.05.2023 14:03 Відповісти
Скільки років буде це розглядання? Поки закінчиться війна ?
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30.05.2023 09:18 Відповісти
Знаючи, що зеля знаходиться під керуванням москви, через того ж Єлдака. .. Як Байден взагалі щось дає??
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30.05.2023 09:36 Відповісти
Та годі вже соплі жувати. Скажіть чесно, що засцяли.
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30.05.2023 10:10 Відповісти
Наступление сорвали сами США, задержав поставки F-16 на несколько месяцев.
Даёте танки, давайте и прикрытие с воздуха! А иначе какой смысл давать танки?
Не тупите. Еще есть возможность исправить ситуацию, быстро дав F-16 и нанять пилотов Запада в качестве наемников. Они потом передадут самолеты обученным пилотам из Украины.
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30.05.2023 15:10 Відповісти
А зачем Украине ATACMS, в принципе?! По кому стрелть, если у Зеленского уже есть ракеты, способные бить по Керченскому мосту. Но он по мосту не стреляет!
Каждый день, через него ходят составы, подвозящие снаряды, убивающие украинцев!
https://focus.ua/*******-novosti/568495-sygraet-vazhnuyu-rol-skibickiy-rasskazal-chto-budet-s-kerchenskim-mostom-vo-vremya-kontrnastupleniya-vsu ГРУ Украины через Скибицкого заявило , что этот мост они не будут уничтожать, чтобы рашисты могли убежать обратно в наРФию!
Это ведь клинический случай идиотизма!
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30.05.2023 15:37 Відповісти
 
 