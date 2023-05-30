Надання Україні ATACMS все ще розглядається, - Байден
Питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS все ще перебуває на розгляді.
Про це журналістам заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Байден прокоментував загострення повітряних атак РФ по Києву. Він зазначив, що ці атаки "не є несподіванкою".
"Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все необхідне", - сказав президент США.
На уточнююче запитання щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет ATACMS Байден відповів, що ця тема "все ще в грі", маючи на увазі, що питання продовжує розглядатись.
Топ коментарі
+20 Gary Grant
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+18 A San
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І тоді б Бідену довелось відправляти до Європи на війну "наших мальчиков" у рамках договору НАТО.
А це - дуже дороге задоволення: один солдат в армії США потребує фінансування (спорядження, харчування, б/к, зарплата) у 30 тис. дол на місяць. Один бойовий виліт ф-16 - 1 лям. дол. США. Один бойовий виїзд абрамса - 100 тис. дол.
То що Бідену дешевше, надати Україні атакамси, чи платити 100 тис.військових × 30 тис.дол на місяць?
Американці дійсно трохи туповаті, їм треба все пояснювати у доларах.
ПС. І досить вже марити якимось міфічними "громами". Набридла хвороблива маячня. За кордоном військову техніку, зброю і ********** виготовляють, в основному, ПРИВАТНІ компанії. Хто заважав пану Порошенку цим зайнятись в приватному порядку?
ПС. І знов питання: звідки інфа про обов"язкове державне замовлення щоб виробляти на приватному підприємстві ті ж ракети? Я нічого подібного ніде не знайшов.
Байден прокоментував загострення повітряних атак РФ по Києву. Він зазначив, що ці атаки "не є несподіванкою".
"Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все необхідне", - сказав президент США. Україну руйнує рашистський нелюд більше року.чинить геноцид українського народу щодня ,а ця тема "все ще в грі"...
Даёте танки, давайте и прикрытие с воздуха! А иначе какой смысл давать танки?
Не тупите. Еще есть возможность исправить ситуацию, быстро дав F-16 и нанять пилотов Запада в качестве наемников. Они потом передадут самолеты обученным пилотам из Украины.
Каждый день, через него ходят составы, подвозящие снаряды, убивающие украинцев!
https://focus.ua/*******-novosti/568495-sygraet-vazhnuyu-rol-skibickiy-rasskazal-chto-budet-s-kerchenskim-mostom-vo-vremya-kontrnastupleniya-vsu ГРУ Украины через Скибицкого заявило , что этот мост они не будут уничтожать, чтобы рашисты могли убежать обратно в наРФию!
Это ведь клинический случай идиотизма!