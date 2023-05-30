Путін хоче захопити Білорусь, його мета - відновлення СРСР, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що метою життя диктатора Володимира Путіна є відновлення СРСР.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це глава держави заявив в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun.
Зеленський заявив, що кінцевою метою Путіна є відновлення СРСР. Оскільки досягти дипломатично цього неможливо, то РФ випробувала всі види погроз та шантажу, зокрема через енергетику.
"Не вдалося. Потім він вирішив стати відвертим агресором. Вони вбивають і катують незліченну кількість мирних жителів і навіть погрожують ядерною катастрофою, окупуючи атомні електростанції", - сказав президент.
Глава держави заявив, що Путін хоче лише воювати та знищити українців під корінь.
"Наступна ціль Путіна - Білорусь. Він поглинає білоруську металургію. Сьогоднішній Путін явно інша людина, ніж ми бачили раніше. Важко говорити з Путіним до того, як він виведе усі свої війська з території України", - підсумував він.
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-Він поглинає білоруську металургію.
підказав папа
більш того - тільки кілька днів тому зеленими болотяними чортами було розірвані якісь договори з білорашкою.
Именно Шушкевич саботировал проведение референдума о недоверии коммунистическому Верховному совету в 1992, для проведения которого собрали почти 500 тысяч подписей при необходимых 200 тыс., это для РБ колоссальное число. То есть этих совковых идиотов бы выкинули на мороз и пришла бы нормальная национально ориентированная власть, а от шушкевича требовалось только назначить дату - и всё. Но он это отложил на более чем полгода, а потом стало "не на часе". Дальнейшую историю все знают
путін, раніше, інший... Блін, а може це тому він для тебе став іншим, що ти перестав заглядати йому в сраку?
Та чорт з тим путіним..., бо справа то в тобі. Ти як був блазнем-бовдуром, так ним і підеш на смітник історії - янелох боневтікович оманський.
Тобто розмови з ху@лом таки ведуться, попри запевнення що ваша ОПа з ху@лом не домовляється??? В Оманє у 2020 з представником ху@ла Патрушевим простіше було говорити?
Ото ж зараз вся країна вихаркує кров"ю всі ваші закулісні договорнячки з москалотою ...
Я помню как мы сайгаков казахских жрали, когда некоторые жировали.
При том нефтедобывающий регион был, нахер с поля тех нахлебников.