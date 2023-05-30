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Путін хоче захопити Білорусь, його мета - відновлення СРСР, - Зеленський

лукашенко

Президент Володимир Зеленський заявив, що метою життя диктатора Володимира Путіна є відновлення СРСР.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це глава держави заявив в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun.

Зеленський заявив, що кінцевою метою Путіна є відновлення СРСР. Оскільки досягти дипломатично цього неможливо, то РФ випробувала всі види погроз та шантажу, зокрема через енергетику.

"Не вдалося. Потім він вирішив стати відвертим агресором. Вони вбивають і катують незліченну кількість мирних жителів і навіть погрожують ядерною катастрофою, окупуючи атомні електростанції", - сказав президент.

Глава держави заявив, що Путін хоче лише воювати та знищити українців під корінь.

"Наступна ціль Путіна - Білорусь. Він поглинає білоруську металургію. Сьогоднішній Путін явно інша людина, ніж ми бачили раніше. Важко говорити з Путіним до того, як він виведе усі свої війська з території України", - підсумував він.

Також читайте: Зеленський закликав Південну Корею надати Україні системи ППО

Автор: 

Білорусь (7927) Зеленський Володимир (23775) путін володимир (23787)


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Топ коментарі
+21
А 4 роки тому ты для чого став Президентом України?
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30.05.2023 11:15
+21
"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", (с) велекий асфальтоукладач після зустічі з ху№лом 11.02.2020
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30.05.2023 11:18
+15
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30.05.2023 11:15
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30.05.2023 11:15 Відповісти
А 4 роки тому ты для чого став Президентом України?
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30.05.2023 11:15 Відповісти
Це він ще не зрозумів, що Білорусь фактично окупована, або працює на підтанцовках?
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30.05.2023 11:42 Відповісти
Беларусь приймає участ у війні на на боці Росії. Зеля, Єрмак, Данілов, Резніков, Кулєба вдають що вони цього не бачуть.
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30.05.2023 11:56 Відповісти
Та я взагалі не можу нічого сказати -- чи розуміє що небудь Президент Зеленський чи то спічрайтери в нього толкові.
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30.05.2023 12:37 Відповісти
Мабуть таки спічрайтери толкові. Ви чули як Зеленський говорить без папірця? То просто потік свідомості
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30.05.2023 13:27 Відповісти
Чув. Це брєд (рос.).
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30.05.2023 16:30 Відповісти
По-мойму он только за
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30.05.2023 11:17 Відповісти
по-моєму фразу:
-Він поглинає білоруську металургію.
підказав папа
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30.05.2023 11:58 Відповісти
Не СРСР, а імперію хоче пуйло. Всі диктотори бажають собі імперію.
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30.05.2023 11:18 Відповісти
"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", (с) велекий асфальтоукладач після зустічі з ху№лом 11.02.2020
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30.05.2023 11:18 Відповісти
С кем ты собралься говорить .......Говорит будет только ЗСУ.. СЛАВА ЗСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.05.2023 11:21 Відповісти
До речі, Україна досі не перервала дипломатичні стосунки з білорашкою, яка напряму є військовим сателітом рашки.
більш того - тільки кілька днів тому зеленими болотяними чортами було розірвані якісь договори з білорашкою.
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30.05.2023 11:22 Відповісти
WAW// Це потужно ! ЗеГевара такі
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30.05.2023 11:22 Відповісти
Пусть захватывает, мы тут причём, будет РСФСР и Белорусская ССР, остальным это не нужно, дураков нет🤣😂
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30.05.2023 11:23 Відповісти
Білорусь була незалежною при Шушкевичу .При картопляному вона вже давно стала Бульбаросійскою губернією.
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30.05.2023 11:23 Відповісти
Но именно Шушкевич ответственен за слив белорусской независимости и приход к власти луки.
Именно Шушкевич саботировал проведение референдума о недоверии коммунистическому Верховному совету в 1992, для проведения которого собрали почти 500 тысяч подписей при необходимых 200 тыс., это для РБ колоссальное число. То есть этих совковых идиотов бы выкинули на мороз и пришла бы нормальная национально ориентированная власть, а от шушкевича требовалось только назначить дату - и всё. Но он это отложил на более чем полгода, а потом стало "не на часе". Дальнейшую историю все знают
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30.05.2023 11:33 Відповісти
Сьогоднішній Путін явно інша людина, ніж ми бачили раніше. Джерело:

путін, раніше, інший... Блін, а може це тому він для тебе став іншим, що ти перестав заглядати йому в сраку?

Та чорт з тим путіним..., бо справа то в тобі. Ти як був блазнем-бовдуром, так ним і підеш на смітник історії - янелох боневтікович оманський.
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30.05.2023 11:24 Відповісти
Контролюєш голову - контролюєш все жівотноє... правило виживальщика...
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30.05.2023 11:24 Відповісти
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за «Дайте йому ще 100 днів, він навчиться», як Україна.
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30.05.2023 11:27 Відповісти
Та ти шо.Оце очи відкрив.Ай да буба!
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30.05.2023 11:28 Відповісти
"Важко говорити з Путіним до того, як він виведе усі свої війська з території України" Джерело:

Тобто розмови з ху@лом таки ведуться, попри запевнення що ваша ОПа з ху@лом не домовляється??? В Оманє у 2020 з представником ху@ла Патрушевим простіше було говорити?
Ото ж зараз вся країна вихаркує кров"ю всі ваші закулісні договорнячки з москалотою ...
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30.05.2023 11:30 Відповісти
Все тече -- все міняється -- час імперіи проишов і путя теж кане в лєту .
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30.05.2023 11:32 Відповісти
А в якій частині промови зво назвав ***** вбивцею, букерним щуром, чємоданньім сєруном, хоча б лайном... ?
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30.05.2023 11:32 Відповісти
Ні ! Такого не може статися ! Зеля чекає що Путлер надасть йому золотий ярлик на князювання країною.
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30.05.2023 12:02 Відповісти
Захватить Білорусь, а що її захоплювати, вона і так його.
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30.05.2023 11:34 Відповісти
А в глаз заглянуть?
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30.05.2023 11:34 Відповісти
Це він тобі в омані сказав
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30.05.2023 11:38 Відповісти
Ооо! Бубачька нам "америку відкрив"!
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30.05.2023 11:40 Відповісти
він Капітан Очевидність
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30.05.2023 12:34 Відповісти
Дещо дійшло? Але ж, Господи, яку страшну ціну сплатила Україна, щоб йому щось, накінець, дійшло!... не пробачу оті шашлики, пєрєстать стрєлять, какая разніца та ін.
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30.05.2023 11:42 Відповісти
Всі його дії зараз це показуха і гра за сценарієм.
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30.05.2023 11:59 Відповісти
ще далеко не увесь, так званий цивілізований світ, це усвідомив. навіть кордони колишнього савєцкаго союза - не межа мрій *****.
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30.05.2023 11:44 Відповісти
Факт - бувші країни совдепії - теж напряглися і терміново (крім мадярів) почали надавати усіляку можливу допомогу . Бо ще прекрасно памятають "братскую любовь русского народа"
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30.05.2023 11:56 Відповісти
Вова , що там ,в очку ***** мир не видно?
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30.05.2023 11:45 Відповісти
Зеля робит вигляд що Беларусь це їнша країна. Хоча Белорусь бере участь у війні Росії проти України, від початку до сьогоднішнього дня. Не бачити військових дій з боку Білорусі це теж зрада.
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30.05.2023 11:52 Відповісти
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30.05.2023 11:55 Відповісти
Люди , які ******* ділити ще незароблене - часто нічого і не заробляють
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30.05.2023 11:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-********** Зеленский 4 года при власти. Поход на Белгород: Кремль удивлен | Диалоги с Портниковым
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30.05.2023 12:39 Відповісти
Найсмішніше те, що блаЗЄнський також хотів створити в Україні міні-ссср. Навіть домовлявся про це в Омані. Але ґебні він виявився непотрібним.
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30.05.2023 13:53 Відповісти
СССР врятли, что то другое.
Я помню как мы сайгаков казахских жрали, когда некоторые жировали.

При том нефтедобывающий регион был, нахер с поля тех нахлебников.
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30.05.2023 14:03 Відповісти
Зеленський на п'ятому році свого кумару видав страшенну тайну)))
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30.05.2023 14:49 Відповісти
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30.05.2023 16:58 Відповісти
 
 