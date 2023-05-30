Україна повернула тіла 79 загиблих захисників, - Мінреінтеграції

Тіла українських захисників повернули із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

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