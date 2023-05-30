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Новини Війна
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Україна повернула тіла 79 загиблих захисників, - Мінреінтеграції

зсу,поховання,втрати

Тіла українських захисників повернули із тимчасово окупованих територій.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців. Передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Тіла захисників будуть передані їхнім родинам для гідного поховання.

Також читайте: Україна повернула тіла ще 80 загиблих захисників, - Мінреінтеграції

Автор: 

обмін (1151) Міністерство реінтеграції (500)


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Вічна Пам'ять Героям! Тихо голови схилимо, помовчавши
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30.05.2023 12:00 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим героям і безмежна дяка тим хто займається поверненням їх
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30.05.2023 12:02 Відповісти
Хлопці повернулися додому. На жаль, на щиті! Героям слава! Спочивайте з миром, рідні наші Захисники. Душа болить...
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30.05.2023 13:10 Відповісти
Царство небесне
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30.05.2023 14:45 Відповісти
 
 