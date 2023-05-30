Україні необхідно 120 винищувачів, - Резніков
Загалом Україна потребує близько 120 винищувачів, причому основна частина з них має складатися з F-16.
Про це в інтерв'ю "Ouest-France" та Funke Media заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам. Але для успіху такого наступу перед обличчям російської армії, яка, хоч би що говорили люди, все ще діє, Україні потрібна зброя, причому сучасна. Нам потрібно понад 100 літаків", - заявив Резніков.
При цьому Резніков додав, що Україна поки не сподівається на постачання французьких винищувачів Dassault Rafale, оскільки Париж має у своєму розпорядженні обмежену їх кількість.
"Я не впевнений, що Франція погодиться надати нам Rafale для безпосередньої боротьби на полі бою. Це питання виробництва та часу. Це не політичне питання", - додав Резніков.
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Только и может говорить что надо.
А краще 5.
І авіаносець.
Просити озброєння, безумовно, треба. І я впевнений, це роблять недурні люди, але Рєзніков просто випльовує випадкові слова та цифри які з реальністю та здоровим глуздом не мають нічого спільного. Ну як яйця в кілограмах по 17 так і 120 винищувачів в подарунок.
каждому городу новиє Зоопарки и Больници (О Генрі, "Королі і капуста")
млять....
https://www.youtube.com/watch?v=4Zqd1KURRxA
Мабуть, БІ-БІ-СІ ЩОСЬ БІЛЬШЕ ЗНАЄ…
Юрій ШВЕЦЬ , Ютуб #491 ось така, херня малята!
даже ржавого гвоздя
немцам надо требовать чтобы Украина убрала дерьмо, которое ворует у своих солдат еду
иначе ничего не получит
Це точно не для агродержави, яку роблять з України. Після війни ми фінансово не потягнемо таку к-ть. Тому майбутнє нашої армії, в першу чергу полягає в розвинутій економіці.
Нема бажання щось довго писати, але, в мене таке враження, що з цією владою все дуже сумно, *****
Літак - трохи дорожчий та цінніший за старий танк. Навряд хтось так розщедриться.