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Новини Агресія Росії проти України
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Україні необхідно 120 винищувачів, - Резніков

винищувачі

Загалом Україна потребує близько 120 винищувачів, причому основна частина з них має складатися з F-16.

Про це в інтерв'ю "Ouest-France" та Funke Media заявив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам. Але для успіху такого наступу перед обличчям російської армії, яка, хоч би що говорили люди, все ще діє, Україні потрібна зброя, причому сучасна. Нам потрібно понад 100 літаків", - заявив Резніков.

При цьому Резніков додав, що Україна поки не сподівається на постачання французьких винищувачів Dassault Rafale, оскільки Париж має у своєму розпорядженні обмежену їх кількість.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина могла б надати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon, - Резніков

"Я не впевнений, що Франція погодиться надати нам Rafale для безпосередньої боротьби на полі бою. Це питання виробництва та часу. Це не політичне питання", - додав Резніков.

Автор: 

коаліція (403) літак (2900) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+27
4 лотка по 30
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30.05.2023 12:38
+22
Заткніть його вже хто -небудь
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30.05.2023 12:38
+16
Проси бідьше..., хавку по ширше. А потребу в асфальті та шашликах вже визначили?
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30.05.2023 12:38
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Ну тогда быстро построили завод и начали производить.

Только и может говорить что надо.
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30.05.2023 12:37 Відповісти
Так було ж 48. Шо трапилось?
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30.05.2023 12:39 Відповісти
Правая рука не знает что делает левая. Вообще-то американцы давно подсчитали - 128 самолётов + самолеты заправщики + самолеты ДРЛО.
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30.05.2023 12:48 Відповісти
Как оказалось, 48 могут и дать (причем в ближайшее время) и чем тогда оправдывать отсутствие "наступления"? А 120 - это уже перспектива нескольких лет. А там придумают, что-то новенькое. Ну, например, что без Tomahawk наступление ну никак не может состоятся.
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30.05.2023 12:53 Відповісти
А що поганого в тому щоб дали томагавки?
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30.05.2023 13:37 Відповісти
І підводний човен. Два.
А краще 5.
І авіаносець.
Просити озброєння, безумовно, треба. І я впевнений, це роблять недурні люди, але Рєзніков просто випльовує випадкові слова та цифри які з реальністю та здоровим глуздом не мають нічого спільного. Ну як яйця в кілограмах по 17 так і 120 винищувачів в подарунок.
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30.05.2023 15:56 Відповісти
+
каждому городу новиє Зоопарки и Больници (О Генрі, "Королі і капуста")
млять....
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30.05.2023 16:02 Відповісти
ас рєзнікофф.
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30.05.2023 16:03 Відповісти
Інфляція
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30.05.2023 14:46 Відповісти
"Ну тогда быстро построили завод и начали производить." - а тепер "Только и може говорить что надо."
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30.05.2023 15:10 Відповісти
Проси бідьше..., хавку по ширше. А потребу в асфальті та шашликах вже визначили?
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30.05.2023 12:38 Відповісти
Заткніть його вже хто -небудь
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30.05.2023 12:38 Відповісти
Його ніхто не заткне, йому гроші потрібні, у нього молода жінка.
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30.05.2023 13:30 Відповісти
Тоді йому потрібно попросити 120 фалоімітаторів.
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30.05.2023 14:48 Відповісти
Все вірно. Спочатку з яйцями та яблуками по захмарній ціні нехай розбереться а потім якщо тобі будуть довіряти і літаки дадуть. Та й гроші будуть самі купемо.
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30.05.2023 14:16 Відповісти
4 лотка по 30
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30.05.2023 12:38 Відповісти
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30.05.2023 12:47 Відповісти
Реально, на мою думку, 3-4 ескадрильї. З них 3шт. ескадрильї - F16,та 1шт. - F15E!
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30.05.2023 14:09 Відповісти
Щоб рєзніков швиденько запостив світлинки і по тих літаках прилетіло, як у Старокостянтинів.
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30.05.2023 12:39 Відповісти
Это сколько в килограммах?
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30.05.2023 12:40 Відповісти
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30.05.2023 12:40 Відповісти
"Пабідітєль?"
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30.05.2023 12:43 Відповісти
Победососій.
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30.05.2023 13:11 Відповісти
Альфасамец и геополитик-многоходовочник.
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30.05.2023 14:00 Відповісти
і міліард яєць...
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30.05.2023 12:41 Відповісти
На мільярді дерев.
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30.05.2023 12:46 Відповісти
Трилліард.
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30.05.2023 14:49 Відповісти
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30.05.2023 15:40 Відповісти
Ще Україні потрібна проукраїнська влада! А не теперішнє збіговисько мародерів-крадіїв, зрадників, і ''какаяразніца''. Була би така влада, то і необхідна зброя була б!!!
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30.05.2023 12:41 Відповісти
Так з 1991 в Україні не було проукраїнської влади, одну шоблу обирає цей мудрий народ
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30.05.2023 13:20 Відповісти
проукраиская была ющ и порох, вся остальная подкацапская
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31.05.2023 10:36 Відповісти
Я так розумію , 40 винищувачів рєзніков хоче сховать в себе в гаражі
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30.05.2023 12:42 Відповісти
перепродадуть через Укрспецекспорт що змародерили 300 з лишнім мільярдів
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30.05.2023 12:45 Відповісти
Что-то Резников разкукарекался. Он что, украл айкосики у зеледента? Все истребители всех производителей в Украину срочно! И поф кто на них будет летать и кто будет их обслуживать! А о подготовке аэродромной инфраструктуры как обячно ни слова!
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30.05.2023 12:43 Відповісти
Слова і справи!!!
https://www.youtube.com/watch?v=4Zqd1KURRxA

Мабуть, БІ-БІ-СІ ЩОСЬ БІЛЬШЕ ЗНАЄ…
Юрій ШВЕЦЬ , Ютуб #491 ось така, херня малята!
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30.05.2023 12:45 Відповісти
ворам нельзя ничего давать
даже ржавого гвоздя
немцам надо требовать чтобы Украина убрала дерьмо, которое ворует у своих солдат еду
иначе ничего не получит
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30.05.2023 12:46 Відповісти
Це фантастика. Враховуючи нинішню вартість винищувачів, та к-ть бажаючих їх купити (навіть б/у).... А вартість обслуговування такої кількості? На Заході звісно нам допомагають, але на таку суму.... Їм дешевше буде самим розбомбити Рашку.
Це точно не для агродержави, яку роблять з України. Після війни ми фінансово не потягнемо таку к-ть. Тому майбутнє нашої армії, в першу чергу полягає в розвинутій економіці.
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30.05.2023 12:47 Відповісти
чтобы ты разместил фоточки мест где они хранятся?
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30.05.2023 12:47 Відповісти
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30.05.2023 12:49 Відповісти
Задолбал языком ляпать .
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30.05.2023 12:49 Відповісти
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30.05.2023 12:49 Відповісти
до кінця року заборгованість перед МО по невиконаних контрактах зросте до 55 млрд.
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30.05.2023 14:47 Відповісти
А потом поставить их всей толпой на аеродроме который рашисты накроют за одну ночь?
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30.05.2023 12:52 Відповісти
Правильно... 48 себе, остальные продадим.
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30.05.2023 12:53 Відповісти
Воно всюди і всім лише інтерв'ю дає, взагалі не розумію, навіщо розголошувати по всьому світу скільки, чого потрібно, як на мене, такі речі під час війни повинні робитися в тиші.
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30.05.2023 12:54 Відповісти
Треба ще більше Зєгундосіку і яйцеголовому відмити бабла, тоді ще більше літаків дадуть
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30.05.2023 12:56 Відповісти
В ОПі сидить набагато більше, ніж 120 винищувачів. І всі вони нищать та грабують Неньку.
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30.05.2023 13:00 Відповісти
Нам потрібно 500 тис американських солдатів, щоб провести контрнаступ. Заявив рєзніков
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30.05.2023 13:29 Відповісти
також нам потрібно все озброєння НАТО і ядерку, щоб провести контрнаступ. Заявив рєзніков
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30.05.2023 13:38 Відповісти
не кради та купи
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30.05.2023 13:32 Відповісти
Це мало. Бо якщо охороняти як у Хмельницькому, то і на місяць не вистачить.
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30.05.2023 13:40 Відповісти
а п'ять бортів, що кацапи днями спалили у старконі, після того, як ти виставив дурнуватий пост про "сторм шедоу", яйце по 17, ти врахував?
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30.05.2023 13:59 Відповісти
проси 500 дадут 120
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30.05.2023 14:16 Відповісти
Україні потрібний нормальний міністр оборони та начальник Генерального штабу. Таке враження, що вони роблять усе, щоб Захід від нас відвернувся.
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30.05.2023 14:20 Відповісти
Вийшла на обід, прочитала. Чуть не вдавалась.
Нема бажання щось довго писати, але, в мене таке враження, що з цією владою все дуже сумно, *****
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30.05.2023 14:30 Відповісти
Резніков вже побудував всю інфраструтуру, підготовив техперсонал, забезпечив захист що просить літаки і такий дятел очолює МО. Краще б із своїх особитих рахунків закупив щось необхідне і про це інформуй, а дорослі дяді знають що і коли надати ЗСУ, народу України.
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30.05.2023 14:36 Відповісти
Проблема є не в кількості літаків, але в пілотах. Коли за роки незалежності нищіли військо, та пілоти замість 300 годин на рік, бувало літали 10, то звідки їх взяти? Я не маю інформації скільки маємо пілотів, але багато не буде.
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30.05.2023 14:44 Відповісти
Украйнє, нужен нормальний міністр абарони,а не жужик-адвокат...
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30.05.2023 15:17 Відповісти
Я розумію, літаки зайвими не були б, але... У деяких країн такої кількості літаків немає взагалі на озброєнні, а він хоче щоб Україні просто подарували?
Літак - трохи дорожчий та цінніший за старий танк. Навряд хтось так розщедриться.
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30.05.2023 15:47 Відповісти
Рєзніков це український прігожин, той кричить шойгу де **********, цей кричить НАТО де винищувачи?
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31.05.2023 01:37 Відповісти
Ще недавно хотів 48. Тепер 120. Проси вже 500. Тільки пілотів навчи. Скоро. Мало літаків не буває.
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01.06.2023 08:03 Відповісти
Невже про літаки і взагалі за зброю потрібно в змі говорити має бути якась секретність
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01.06.2023 08:14 Відповісти
 
 