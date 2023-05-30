У Мелітополі та Михайлівці пролунали вибухи: Федоров розповів подробиці

В окупованій Михайлівці пролунало одразу чотири гучних вибухи. А ввечері 29 травня неспокійно було у Мелітополі. Пролунали вибухи в місцях розташування російських окупантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сезон бавовни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області - у самому розпалі. Вчора опівдні вибухало на стоянці ворожих авто у Михайлівці. Ввечері бавовна дісталась до Мелітополя - щось сталося в районі ворожої бази біля 19-го ліцею. Спочатку пропагандисти включили режим "прінятія", теж повідомивши про вибух. Згодом зрозумівши, що їхні "сили" добряче постраждали, переключились на "отріцаніє" зі словами "вибуху не було", - розповів Федоров.

У селищі Михайлівка "прилетіло" в спортзал однієї зі шкіл, де розміщувалися російські вояки.

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"В Михайлівці пролунали 4 вибухи. Вони пролунали там, де завжди було скупчення ворожої техніки та концентрація особового складу. Також день закінчився для ворога в Мелітополі черговою "бавовною", яка сталася біля 19-го ліцею в Мелітополі, де ворог також захопив приміщення для розміщення своїх військових", - зазначив міський голова.