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Новини Агресія Росії проти України
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У Мелітополі та Михайлівці пролунали вибухи: Федоров розповів подробиці

мелітополь

В окупованій Михайлівці пролунало одразу чотири гучних вибухи. А ввечері 29 травня неспокійно було у Мелітополі. Пролунали вибухи в місцях розташування російських окупантів.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ

"Сезон бавовни на тимчасово окупованих територіях Запорізької області - у самому розпалі. Вчора опівдні вибухало на стоянці ворожих авто у Михайлівці. Ввечері бавовна дісталась до Мелітополя - щось сталося в районі ворожої бази біля 19-го ліцею. Спочатку пропагандисти включили режим "прінятія", теж повідомивши про вибух. Згодом зрозумівши, що їхні "сили" добряче постраждали, переключились на "отріцаніє" зі словами "вибуху не було", - розповів Федоров.

У селищі Михайлівка "прилетіло" в спортзал однієї зі шкіл, де розміщувалися російські вояки.

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"В Михайлівці пролунали 4 вибухи. Вони пролунали там, де завжди було скупчення ворожої техніки та концентрація особового складу. Також день закінчився для ворога в Мелітополі черговою "бавовною", яка сталася біля 19-го ліцею в Мелітополі, де ворог також захопив приміщення для розміщення своїх військових", - зазначив міський голова.

Автор: 

вибух (4445) Мелітополь (770) Федоров Іван (647)


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Да скоко ж можно новостей про Федорова? А это другой Федоров. ну ладно
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30.05.2023 13:01 Відповісти
Це той, що за здачу міста отримав орден? Безпосередньо з Мелітополя віщає? От який молодець. Мабуть і партизанський рух організував....
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30.05.2023 13:19 Відповісти
Вы очередной бред несете.
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30.05.2023 13:40 Відповісти
А скільки в нас таких хведорівів.... Єрмаки та проча *******.
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30.05.2023 13:39 Відповісти
 
 