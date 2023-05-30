У Білорусі тренуються завдавати ракетних ударів
З0 травня білоруські військові розпочали навчання, на яких будуть тренуватися завдавати ракетних ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство оборони Білорусі.
"У рамках контрольного заняття з управління ракетними ударами підрозділи ракетних військ Збройних сил розпочали виконання навчально-бойових завдань", - сказано у повідомленні відомства.
Зазначається, що у навчаннях бере участь підрозділ, який оснащений ракетним комплексом "Іскандер-М".
"Під час навчань будуть відпрацьовані питання підготовки та ведення бойових дій ракетних військ, а також виконання завдань із підготовки та завдання ракетних ударів", - уточнили в МО Білорусі.
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