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Новини Війна
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У Білорусі тренуються завдавати ракетних ударів

іскандер

З0 травня білоруські військові розпочали навчання, на яких будуть тренуватися завдавати ракетних ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство оборони Білорусі.

"У рамках контрольного заняття з управління ракетними ударами підрозділи ракетних військ Збройних сил розпочали виконання навчально-бойових завдань", - сказано у повідомленні відомства.

Зазначається, що у навчаннях бере участь підрозділ, який оснащений ракетним комплексом "Іскандер-М".

"Під час навчань будуть відпрацьовані питання підготовки та ведення бойових дій ракетних військ, а також виконання завдань із підготовки та завдання ракетних ударів", - уточнили в МО Білорусі.

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Автор: 

Білорусь (7927) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+16
Хай заодно потренуються у пластикові мішки залізать! Пригодиться!
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30.05.2023 15:49
+12
********* вже по коліно в українській крові
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30.05.2023 15:56
+7
Все дуже просто. ***** вимагає в Лукашенка щоб саме Білороссія завдала ядерних ударів по Україні.
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30.05.2023 16:01
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ти ба, які довбні - стріляли-стріляли з початку війни і, раптом, разучилися
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30.05.2023 15:48 Відповісти
стреляли кацапы а бульбашей кацапы в следствии падежа скота человеко быдла хотят вымазать кровью бульбашей вот только им пока.. невдомек про возврат ракет в точку вылета и прилетов в точку обстрела в ответку...
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30.05.2023 15:51 Відповісти
********* вже по коліно в українській крові
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30.05.2023 15:56 Відповісти
Чому досі під арештом комбат Донбасу Семенченко, який готувався ГУРом воювати на території Білорусі і усувати Лукашенка? Коли розпочнуться бойові дії на території Білорусі?
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30.05.2023 17:05 Відповісти
Все дуже просто. ***** вимагає в Лукашенка щоб саме Білороссія завдала ядерних ударів по Україні.
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30.05.2023 16:01 Відповісти
схоже на те
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30.05.2023 16:13 Відповісти
Хай заодно потренуються у пластикові мішки залізать! Пригодиться!
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30.05.2023 15:49 Відповісти
Пусть за одно потренируются принимать ответные удары.
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30.05.2023 15:50 Відповісти
А принимать ответку они учатся? Если рашка не может отбить ракетные удары и даже беспилотники то ********** после первой же ответке перестанет существовать
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30.05.2023 15:56 Відповісти
Білорусь ще не відає всі свої "айріс ті" на захист неба жирних ********* масквічєй.
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30.05.2023 16:03 Відповісти
Вони вже "УАЗ"іки навчились розвертать?
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30.05.2023 16:08 Відповісти
Ну-ну, вони гадають що воно їм ''з рук зійде'' як це було вже. На цей раз їх вже бітум не врятує, і тих ''бітумолюбів'' які знову будуть там ''друзів'' шукати теж не врятує!
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30.05.2023 16:11 Відповісти
Та бітум їх може знайти..але в іншому сенсі..
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30.05.2023 16:24 Відповісти
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30.05.2023 16:21 Відповісти
бульбло так і наривається на піздюліни.....
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30.05.2023 16:25 Відповісти
Мабуть дуже хочеться узнать що таке "отвєтка".
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30.05.2023 19:05 Відповісти
 
 