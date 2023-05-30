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Новини Війна
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Масовість росіян можна перемогти тільки технологічно, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Масовість ворога можна перемогти виключно технологічно. Саме тому Україна просить у партнерів передове озброєння. Так було з танками, так є з авіацією.

Про це заявив народний депутат "Голосу", секретар парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росію і її масовість можна перемогти тільки технологічно: як в танках, так і в літаках. Ми просимо у партнерів найкраще і вони це розуміють. Я думаю, з постачанням авіації буде наступна історія: будуть літаки старіші, а будуть і новіші за станом", — стверджує народний депутат.

Саме тому важливо, не так сам літак F-16, який є лише платформою, а те озброєння, яке він матиме.

"В Росії тисячі літаків, з них сотні — сучасних, тому ми маємо розуміти, скільки нам потрібно сучасних літаків, щоб не дати РФ завоювати панування в повітрі. Дуже важливо також, яке озброєння буде надане нам на нові F-16 і важлива комплектація", — констатує представник "Голосу".

Також читайте: Далекобійні ракети, артилерія та ППО - основне, що впливає на наступ, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

Голос партія (512) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+6
А ми з Рєзнікова угорали, що він там щось засвітив, але тут на сцену вийшов Боневтік ....

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30.05.2023 17:27
+6
Це ж не про наступ, це - про рух!
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30.05.2023 17:37
+5
Если "массовые рассеяне" нежрамши, их боевой дух сильно падает.
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30.05.2023 17:29
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Ну так -- в нас немає стільки людеи .
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30.05.2023 17:27 Відповісти
Если "массовые рассеяне" нежрамши, их боевой дух сильно падает.
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30.05.2023 17:29 Відповісти
а може навпаки?
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30.05.2023 17:38 Відповісти
А ще як без махорки - то вони кинуться швидше на кремль, ніж підуть на війну.
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30.05.2023 17:43 Відповісти
жрёте друг друга...
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30.05.2023 17:45 Відповісти
А ми з Рєзнікова угорали, що він там щось засвітив, але тут на сцену вийшов Боневтік ....

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30.05.2023 17:27 Відповісти
Це ж не про наступ, це - про рух!
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30.05.2023 17:37 Відповісти
какая сообразительность ...
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30.05.2023 17:32 Відповісти
А от на думку ЗЕкоманди перемогти рашистів можна введенням податку для волонтерів та підняттям цін та тарифів. Вони якраз саме цим і займаються.
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30.05.2023 17:38 Відповісти
Касетні бомби потрібні щоб ту кацапську саранчу винищити. Україна в ''секті заборони касетних бомб" не стоїть.
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30.05.2023 17:44 Відповісти
Пентагон сказав, що добре, що зрушило з мертвої точки постачання Ф-16, можно відкласти рішення по касетним ***********( США теж не підписувало цю заборону)
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30.05.2023 17:58 Відповісти
татишо? до нардепів "вголосину" почало потроху доходити? Ну краще пізно ніж ніколи...
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30.05.2023 17:48 Відповісти
Верните Украине ЯО. Кацапов нужно уничтожать оружием массового поражения!
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30.05.2023 17:50 Відповісти
Граница близко - жалко гадить Природу, когда есть кассетное аудио.
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30.05.2023 18:20 Відповісти
Так это в москву надо писать,на деревню к дедушке, украинское ЯО ведь туда вывезли.
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30.05.2023 19:02 Відповісти
Всегда считал, что ВСУ значительно превосходят кацапскую группировку по массовости. Минимум вдвое.
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30.05.2023 18:25 Відповісти
так і було при совку, 1 українець = 2 кацапа, це в "мирний час", зараз "розрив" набагато більше
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30.05.2023 19:31 Відповісти
мабуть помилка, швидше він мав на увазі м'ясовість
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30.05.2023 19:24 Відповісти
О! Про технології згадали! Як мило!
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30.05.2023 19:53 Відповісти
 
 