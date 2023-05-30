Масовість росіян можна перемогти тільки технологічно, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Масовість ворога можна перемогти виключно технологічно. Саме тому Україна просить у партнерів передове озброєння. Так було з танками, так є з авіацією.

Про це заявив народний депутат "Голосу", секретар парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росію і її масовість можна перемогти тільки технологічно: як в танках, так і в літаках. Ми просимо у партнерів найкраще і вони це розуміють. Я думаю, з постачанням авіації буде наступна історія: будуть літаки старіші, а будуть і новіші за станом", — стверджує народний депутат.

Саме тому важливо, не так сам літак F-16, який є лише платформою, а те озброєння, яке він матиме.

"В Росії тисячі літаків, з них сотні — сучасних, тому ми маємо розуміти, скільки нам потрібно сучасних літаків, щоб не дати РФ завоювати панування в повітрі. Дуже важливо також, яке озброєння буде надане нам на нові F-16 і важлива комплектація", — констатує представник "Голосу".

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