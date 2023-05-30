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Новини Співпраця з МВФ
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Україна отримає другий транш МВФ на 900 мільйонів доларів

мвф

Україна пройшла перший перегляд чотирирічної програми МВФ та отримає 900 мільйонів доларів у рамках другого траншу.

Про це повідомив голова місії МВФ Гевін Грей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду. 

"Я радий повідомити, що представники МВФ та української влади досягнули угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми EFF. Цю угоду ще має погодити правління МВФ, відповідний розгляд відбудеться найближчими тижнями", — повідомив Грей.

Він зауважив, що Україна досягла значного результату у виконанні вимог програми та дотрималася усіх основних пунктів, передбачених до кінця травня 2023 року.

Успішний перегляд програми дозволить Україні залучити другий транш кредиту МВФ на суму 900 млн доларів. Загальний обсяг програми МВФ складає 15,6 млрд доларів, з яких Україна вже залучила 2,7 млрд доларів у вигляді першого траншу.

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Нагадаємо, 31 березня Міжнародний валютний фонд схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів. Вона є частиною великого пакету підтримки від країн G7 на суму 115 млрд доларів протягом дії програми.

Для виділення кожного наступного траншу за умовами програми потрібен перегляд з боку місії МВФ.

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Топ коментарі
+7
Цікаво , скільки з тієї суми осяде в зелених кишенях?
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30.05.2023 17:40
+6
Не Україна, а банда при владі. Ми отримали сьогодні підвищення тарифів.
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30.05.2023 17:54
+4
Ціни на яйця підскочать вдвічи
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30.05.2023 17:39
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Ціни на яйця підскочать вдвічи
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30.05.2023 17:39 Відповісти
Дай Бог чтобы эти деньги пошли на нашу перемогу над рабссеей.
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30.05.2023 17:39 Відповісти
Цікаво , скільки з тієї суми осяде в зелених кишенях?
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30.05.2023 17:40 Відповісти
пенсії та бюджетникам виплатять, решту розкрадуть.
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30.05.2023 17:44 Відповісти
Нажаримо шашликів.. і нагодуємо усіх, кому це на зло..
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30.05.2023 17:46 Відповісти
І асфальтом навколо все закатаємо, щоб впевнено себе почували .. мовчки їли і не сопіли..
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30.05.2023 17:49 Відповісти
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30.05.2023 17:52 Відповісти
Не Україна, а банда при владі. Ми отримали сьогодні підвищення тарифів.
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30.05.2023 17:54 Відповісти
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30.05.2023 18:32 Відповісти
Отдайте министру обороны. Он знает куда (себе) положить.
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30.05.2023 19:06 Відповісти
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30.05.2023 19:29 Відповісти
 
 