Україна отримає другий транш МВФ на 900 мільйонів доларів

Україна пройшла перший перегляд чотирирічної програми МВФ та отримає 900 мільйонів доларів у рамках другого траншу.

Про це повідомив голова місії МВФ Гевін Грей, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Я радий повідомити, що представники МВФ та української влади досягнули угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми EFF. Цю угоду ще має погодити правління МВФ, відповідний розгляд відбудеться найближчими тижнями", — повідомив Грей.

Він зауважив, що Україна досягла значного результату у виконанні вимог програми та дотрималася усіх основних пунктів, передбачених до кінця травня 2023 року.

Успішний перегляд програми дозволить Україні залучити другий транш кредиту МВФ на суму 900 млн доларів. Загальний обсяг програми МВФ складає 15,6 млрд доларів, з яких Україна вже залучила 2,7 млрд доларів у вигляді першого траншу.

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Нагадаємо, 31 березня Міжнародний валютний фонд схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів. Вона є частиною великого пакету підтримки від країн G7 на суму 115 млрд доларів протягом дії програми.

Для виділення кожного наступного траншу за умовами програми потрібен перегляд з боку місії МВФ.