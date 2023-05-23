Україна отримала від ЄС четвертий транш у 1,5 мільярди євро
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Україна отримала від Євросоюзу четвертий транш в рамках пакету макрофінансової допомоги у 1,5 млрд євро. Гроші допоможуть уряду виплачувати зарплати та пенсії, підтримувати роботу лікарень, а також надавати переселенцям житло.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Це також дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критично важливу інфраструктуру, зруйновану Росією під час її загарбницької війни, таку як енергетична інфраструктура, системи водопостачання, транспортні мережі, дороги та мости", – зазначають в Єврокомісії.
Як додають у ЄС, цей платіж здійснили після того, як у квітні встановили, що Україна продовжує "досягати задовільного прогресу в імплементації узгоджених умов політики та дотримувалася вимог щодо звітності, спрямованих на забезпечення прозорого та ефективного використання коштів".
Український уряд підтвердив отримання траншу. У Кабміні додають, що кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Таким чином, у 2023 році до Державного бюджету України надійшло вже 7,5 млрд євро пільгових коштів від ЄС. Загальний обсяг фінансування за цією програмою сягає 18 млрд євро.
Нагадаємо, попередній транш від ЄС Україна отримала наприкінці березня.
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