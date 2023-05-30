УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10125 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 124 23

Зеленський і Шольц обговорили посилення української ППО

зеленський,шольц

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого нещодавнього візиту до Німеччини, і подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема нашої ППО", - повідомив Зеленський. 

Співрозмовники також скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України в Німеччині Макеєв показав системи IRIS-T, які відправлять Україні. ФОТО

Автор: 

Німеччина (7345) Зеленський Володимир (23775) ППО (3176) Шольц Олаф (1136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Зеля, оставь хотя бы ППО в покое, пока оно ещё работает.
показати весь коментар
30.05.2023 17:52
+7
показати весь коментар
30.05.2023 18:05
+6
Волшебный пендаль Байдена творит чудеса. Волшебные видосики зеличайшего творят позор Украине. Спасибо дедушке Джо за поддержку Украины.
показати весь коментар
30.05.2023 18:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля, оставь хотя бы ППО в покое, пока оно ещё работает.
показати весь коментар
30.05.2023 17:52 Відповісти
А то с рибальського чергову тачанку притягнуть??
показати весь коментар
30.05.2023 17:58 Відповісти
Адвокатом не хочешь к Зеле по 111-й статье? Попробуй.
показати весь коментар
30.05.2023 18:04 Відповісти
Не хочу.. є Сином і адвокатом і тихеньким воїном за Україну..
показати весь коментар
30.05.2023 18:17 Відповісти
Если ты таки Воин, не обидно, что приходится отвоёвывать кровью то, что эти подонки сдали Ху#лу за грязные оманские деньги почти без сопротивления? Или ты думаешь, что мы этим уродам ТАКОЕ забудем?
показати весь коментар
30.05.2023 18:56 Відповісти
А де ти байок про Оман набрався?? Ще від когось таке чув??
показати весь коментар
30.05.2023 19:23 Відповісти
Так ты тоже лыжник? Прямо с Буковеля скоростной спуск в Оман, а потом сразу открытый агент Ху#ла Дерьмак назначается на должность. А Бакланов назначает ху#ловских агентов в СБУ. И всё это совершенно случайно...
показати весь коментар
30.05.2023 20:00 Відповісти
Стоит на бархане в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли он е@анутый.
показати весь коментар
30.05.2023 20:37 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2023 18:05 Відповісти
У Шольца відкрилось друге диханя -- шось підкине .
показати весь коментар
30.05.2023 17:53 Відповісти
Волшебный пендаль Байдена творит чудеса. Волшебные видосики зеличайшего творят позор Украине. Спасибо дедушке Джо за поддержку Украины.
показати весь коментар
30.05.2023 18:00 Відповісти
Співчуваю лідерам країн-союзників, які змушені спілкуватись з небритим аля-бомжзегевара боневтіком янелоховичем оманським.
показати весь коментар
30.05.2023 18:14 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2023 18:21 Відповісти
Зебіли, це ваш майбутній президент без штанів.
показати весь коментар
30.05.2023 18:52 Відповісти
"Нє називай нас дєбіламі, а то ми за Зєлєнскава прагаласуєм!" (С)
показати весь коментар
30.05.2023 19:12 Відповісти
Читаю в тг-каналах, що прямо зараз з ірану до раші прямує літак, ймовірно з шахедами...От би було круто, якби він не долетів. Та й взагалі, буває круто, коли вирішуються не тільки наслідки проблем, а й їх причини. Посилення ППО - це тільки боротьба з наслідками...
показати весь коментар
30.05.2023 18:23 Відповісти
Дякуємо, Германіє.
показати весь коментар
30.05.2023 18:25 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2023 18:31 Відповісти
Дві крилаті ракети над Дніпропетровщиною
показати весь коментар
30.05.2023 18:37 Відповісти
А вуха д'єрмака там були? Чи потім йому доповідну принесуть!
показати весь коментар
30.05.2023 18:58 Відповісти
- Пане Шольц, це зеленський, телефоную Вам, бо дуже стурбований щодо посилення оборонних спроможностей нашої ППО. Так стурбований, що навіть перестав голитися та перевдягатися, Єрмак не дасть збрехати ...
- Пане зеленський, Німеччина свої зобов'язання виконає, але хочу дізнатися, чи повернули вже у ваші частини ППО ті клістрони, які ДБР познімало напередодні великої війни в Херсонській, Київській та Хмельницькій областях?...
показати весь коментар
30.05.2023 21:37 Відповісти
Добре.
показати весь коментар
31.05.2023 03:46 Відповісти
 
 