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Зеленський і Шольц обговорили посилення української ППО
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.
"Обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого нещодавнього візиту до Німеччини, і подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема нашої ППО", - повідомив Зеленський.
Співрозмовники також скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів.
Топ коментарі
+7 ZoV KobZona
показати весь коментар30.05.2023 17:52
+7 ZoV KobZona
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+6 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар30.05.2023 18:00
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- Пане зеленський, Німеччина свої зобов'язання виконає, але хочу дізнатися, чи повернули вже у ваші частини ППО ті клістрони, які ДБР познімало напередодні великої війни в Херсонській, Київській та Хмельницькій областях?...