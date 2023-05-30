Зеленський і Шольц обговорили посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час мого нещодавнього візиту до Німеччини, і подальше посилення оборонних спроможностей України, зокрема нашої ППО", - повідомив Зеленський.

Співрозмовники також скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів.

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