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Захід не втомився від допомоги Україні, - Столтенберг

столтенберг

Країни Заходу не втомилися надавати Україні військову допомогу задля захисту від російського вторгнення.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Всі знаходяться напоготові, чекаючи ознак втоми в наших демократичних країнах, у країнах НАТО та партнерів, з погляду нашої здатності надавати підтримку. Поки що ми цього не бачимо", - наголосив Столтенберг.

Він також уточнив, що зараз допомога Україні лише посилюється. При цьому, як і раніше, існує сильна міжпартійна підтримка українців серед союзників Альянсу як у Європі, так і в США.

Генсек НАТО зазначив, що, незважаючи на наявність "різних голосів" та думок щодо допомоги, залишається переважна "політична воля підтримувати" Україну.

Також читайте: Союзники продовжують обговорювати питання членства України в НАТО, яким буде рішення саміту у Вільнюсі - наразі ніхто не знає, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6438) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+2
Вот как любое промедление вызывает ещё больше проблем в будущем.
Они спокойно могли сказать ***** что Украину принимать в НАТО не будем, но недайбог ты сунешь свой нос в суверенную державу, мы за нее подпишемся...
И тогда кто его знает, может быть войны и небыло бы. Простой блеф мог бы все решить. А теперь нужно бабосы отстегивать и вооружение поставлять. Это слишком большая плата за то чтобы самих себя (альянс) привести в чувство.
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30.05.2023 19:35
+1
Бабло? Щоб було що зеленим розпілювати????
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30.05.2023 19:45
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Ну і слава Богу.
давайте бабло і побільше.
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30.05.2023 19:19 Відповісти
А отдавать наши дети будут
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30.05.2023 19:21 Відповісти
нічого віддавати не треба. Нехай у дупу всі йдуть.
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30.05.2023 19:24 Відповісти
Якщо ви російський імперець з закінченням на "офф", то і онуки тих дітей будуть віддавати...
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30.05.2023 19:36 Відповісти
Бабло? Щоб було що зеленим розпілювати????
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30.05.2023 19:45 Відповісти
Гадаю, Захід ще навіть не розім'явся
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30.05.2023 19:32 Відповісти
У Захiду ще дохера золота в закромах.
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30.05.2023 19:35 Відповісти
Як можна втомитись від азарту?????????? азарт руйнування світового зла - кацапії, втоми ніколи не матиме!!!!!!
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30.05.2023 19:33 Відповісти
ще й не своїми життями... слава Україні! слава ЗСУ!
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30.05.2023 19:35 Відповісти
Вот как любое промедление вызывает ещё больше проблем в будущем.
Они спокойно могли сказать ***** что Украину принимать в НАТО не будем, но недайбог ты сунешь свой нос в суверенную державу, мы за нее подпишемся...
И тогда кто его знает, может быть войны и небыло бы. Простой блеф мог бы все решить. А теперь нужно бабосы отстегивать и вооружение поставлять. Это слишком большая плата за то чтобы самих себя (альянс) привести в чувство.
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30.05.2023 19:35 Відповісти
А народ України хотів в НАТО? Що обрав народ України в 2019 Армію, Віру, Мову? Чи "какайа разніца, хоть поржьом, па пріколу" ? За НАТО не хвилюйся, зросійщений, НАТО розширилося, НАТО переозброюється, і НАТО ще заробить грошей.
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30.05.2023 20:18 Відповісти
3,14здіти не мішки тягати
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31.05.2023 00:10 Відповісти
 
 