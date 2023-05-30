Захід не втомився від допомоги Україні, - Столтенберг
Країни Заходу не втомилися надавати Україні військову допомогу задля захисту від російського вторгнення.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Всі знаходяться напоготові, чекаючи ознак втоми в наших демократичних країнах, у країнах НАТО та партнерів, з погляду нашої здатності надавати підтримку. Поки що ми цього не бачимо", - наголосив Столтенберг.
Він також уточнив, що зараз допомога Україні лише посилюється. При цьому, як і раніше, існує сильна міжпартійна підтримка українців серед союзників Альянсу як у Європі, так і в США.
Генсек НАТО зазначив, що, незважаючи на наявність "різних голосів" та думок щодо допомоги, залишається переважна "політична воля підтримувати" Україну.
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Они спокойно могли сказать ***** что Украину принимать в НАТО не будем, но недайбог ты сунешь свой нос в суверенную державу, мы за нее подпишемся...
И тогда кто его знает, может быть войны и небыло бы. Простой блеф мог бы все решить. А теперь нужно бабосы отстегивать и вооружение поставлять. Это слишком большая плата за то чтобы самих себя (альянс) привести в чувство.