Росіяни катують працівників ЗАЕС, змушуючи їх підписувати контракти з "Росатомом", - Енергоатом

В Енергодарі окупанти дедалі активніше шукають працівників Запорізької АЕС, які відмовляються підписувати контракти з фейковими підприємствами"Росатома".

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Енергоатома, передає Цензор.НЕТ.

"У місті-супутнику тимчасово окупованої ЗАЕС Енергодарі рашисти суттєво посилили пошук тих українських атомників, які мужньо тримаються вже понад рік та не підписують трудові договори із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома. Окупанти катують працівників, кількох вони безцеремонно відлупцювали, вибиваючи згоду на співпрацю з агресором.", - пише Енергоатом.

Зазначається, що попри погрози, катування, шантаж та безупинні залякування українці на ЗАЕС відмовляються співпрацювати з рашистами.

"Якомога швидша деокупація Запорізької АЕС, вигнання рашистів з Енергодару та передача контролю над станцією її законному українському оператору – Енергоатому – це єдиний шлях припинення російського беззаконня на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки", - нагадує Енергоатом.

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Раніше повідомлялося, що Росія зосередила на Запорізькій АЕС кілька тисяч озброєних солдатів. Нині там їх більше, ніж персоналу станції.