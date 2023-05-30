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Росіяни катують працівників ЗАЕС, змушуючи їх підписувати контракти з "Росатомом", - Енергоатом

заес,аес,запорізька

В Енергодарі окупанти дедалі активніше шукають працівників Запорізької АЕС, які відмовляються підписувати контракти з фейковими підприємствами"Росатома".

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Енергоатома, передає Цензор.НЕТ. 

"У місті-супутнику тимчасово окупованої ЗАЕС Енергодарі рашисти суттєво посилили пошук тих українських атомників, які мужньо тримаються вже понад рік та не підписують трудові договори із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома. Окупанти катують працівників, кількох вони безцеремонно відлупцювали, вибиваючи згоду на співпрацю з агресором.", - пише Енергоатом. 

Зазначається, що попри погрози, катування, шантаж та безупинні залякування українці на ЗАЕС відмовляються співпрацювати з рашистами.

"Якомога швидша деокупація Запорізької АЕС, вигнання рашистів з Енергодару та передача контролю над станцією її законному українському оператору – Енергоатому – це єдиний шлях припинення російського беззаконня на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки", - нагадує Енергоатом. 

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Раніше повідомлялося, що Росія зосередила на Запорізькій АЕС кілька тисяч озброєних солдатів. Нині там їх більше, ніж персоналу станції.

окупація (6683) воєнні злочини (1859) Енергодар (263) атака на ЗАЕС (173)


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30.05.2023 21:08 Відповісти
Найстрашніше катуваття у рузьге - прийняття їх громадянства.
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30.05.2023 20:22 Відповісти
"Рот заливали свинцом и оловом,
отрекитесь! - ревели,
но из горящих глоток
лишь три слова:-
Да здраствует ермак ! "
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30.05.2023 20:32 Відповісти
..терроризм болот мацковии....
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30.05.2023 20:33 Відповісти
Не зрозуміла позіція самого НАЕК.Що робити людям,яки не виїхали з окупації, бо не змогли залишити без контролю та керуванння ядерний об'ект?В чому вони винні?З початку війні якійсь хайп та вичікування біди.
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30.05.2023 21:20 Відповісти
Розплата за оманські договорняки продовжується. Чому ми не в НАТО?
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30.05.2023 22:58 Відповісти
чого тодішній голова запорізьскої ОГА не з ними? не на часі?
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30.05.2023 23:54 Відповісти
Ой, прямо катують!!!!! Ніхто їх не змушує, самі підписують!!!
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31.05.2023 01:04 Відповісти
 
 