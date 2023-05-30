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Новини НАТО
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Саміт НАТО у Вільнюсі буде успішним, якщо завдяки йому Україна наблизиться до членства, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до голів МЗС країн НАТО, які збираються для неформальної зустрічі в Осло, сказавши, за яких умов липневий саміт Альянсу у Вільнюсі можна буде назвати успішним.

Про це він написав у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Я звернувся до всіх міністрів закордонних справ країн НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в Осло. Три кроки, щоб зробити Вільнюський саміт успішним: 1) Зміцнення інституційних зв'язків і допомоги між Україною і НАТО; 2) Зробити крок до членства України; 3) Забезпечити гарантії безпеки на шляху України в НАТО", - йдеться у дописі. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна навряд чи вступить до НАТО до кінця війни, - Веніславський

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що уряд усвідомлює, що Україна не стане членом НАТО на цьому саміті, однак обіцянкам та заявам про "відчинені двері" українці не вдовільняться. 

НАТО (6438) Осло (7) саміт (764) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
пришлите на саммит тарахтия. Тогда саммит удастся на славу.
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30.05.2023 22:33
+4

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30.05.2023 22:48
+4
Й о п т , ну де візьмуть Україну з її феодальними відношеннями?? Ну немає такого щоб в Європі судді Верховного суда дерібаніли 9 млн і всі лишалися на своїх містах, де офіцера патріота садять бо "так треба", де Міноборони під час війни краде на життях захистноків!
Зеленський!! Ну скільки можна дурня валяти ? ? ? !
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30.05.2023 22:52
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пришлите на саммит тарахтия. Тогда саммит удастся на славу.
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30.05.2023 22:33 Відповісти
тарахтія можна демонструвати як ікону відсутності коррупції в ції чудовій країні
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30.05.2023 22:34 Відповісти

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30.05.2023 22:48 Відповісти
шановний , та майте совість, оскільки ця .обнута потвора, не спілкується свинособачою, а тільки паскудить солов'їну...
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31.05.2023 00:16 Відповісти
Та там в основному торохтіі .
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30.05.2023 22:37 Відповісти
Що не заголовок статті - то якась хітяра.
"завдяки йому Україна наблизиться до членства"...
Стане як член? Чи поруч біля нього постоїть?
Який порнограф цю статтю редагував?
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30.05.2023 22:44 Відповісти
Україна наблизиться до членства в НАТО тільки єдиним способом. Якщо виконає всі умови, зробить реформи, перейде на стандарти НАТО, та подасть заявку.
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30.05.2023 22:45 Відповісти
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30.05.2023 22:51 Відповісти
Так-так, наблизиться. Ви своїми діями якраз ''наближаєте''
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30.05.2023 22:45 Відповісти
Й о п т , ну де візьмуть Україну з її феодальними відношеннями?? Ну немає такого щоб в Європі судді Верховного суда дерібаніли 9 млн і всі лишалися на своїх містах, де офіцера патріота садять бо "так треба", де Міноборони під час війни краде на життях захистноків!
Зеленський!! Ну скільки можна дурня валяти ? ? ? !
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30.05.2023 22:52 Відповісти
Із пустого в порожнє, нічого не буде поки території окуповані, ні гарантій безпеки ні НАТО. Визволення зем
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30.05.2023 22:59 Відповісти
Опять член.Мало тебе?❤️💋🌹
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30.05.2023 23:03 Відповісти
Там еще тебе штук 20 куч в пасть.Где ответы?Жуй быстрее💋❤️🌹
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30.05.2023 23:14 Відповісти
ты свинорылый триппер который раз\по счёту...\ берёшь у Киева...?
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30.05.2023 23:06 Відповісти
это вы в честь ********* петрушки первого так назвали...?)))
у вас там в паРаше нормальные хоть были...?
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30.05.2023 23:18 Відповісти
за цим "зеленим патріотичним словесним поносом" варто читати-"Поки що Україну в НАТО не беріть"
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30.05.2023 23:06 Відповісти
будь-який результат окрім називання дати вступу в НАТО можна вважати провалом.

ту дату кожен з нас вже знає - наступний день після того як росія підпише угоду що вона офіційно від нас від'ї*алася.
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30.05.2023 23:18 Відповісти
В НАТО не приймуть, запропонують партнерство.
Поки йде війна та розкрадання держави. А де 7млн. громадян?
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31.05.2023 00:17 Відповісти
 
 