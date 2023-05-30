Саміт НАТО у Вільнюсі буде успішним, якщо завдяки йому Україна наблизиться до членства, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до голів МЗС країн НАТО, які збираються для неформальної зустрічі в Осло, сказавши, за яких умов липневий саміт Альянсу у Вільнюсі можна буде назвати успішним.
Про це він написав у своєму твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я звернувся до всіх міністрів закордонних справ країн НАТО перед їхньою неформальною зустріччю в Осло. Три кроки, щоб зробити Вільнюський саміт успішним: 1) Зміцнення інституційних зв'язків і допомоги між Україною і НАТО; 2) Зробити крок до членства України; 3) Забезпечити гарантії безпеки на шляху України в НАТО", - йдеться у дописі.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що уряд усвідомлює, що Україна не стане членом НАТО на цьому саміті, однак обіцянкам та заявам про "відчинені двері" українці не вдовільняться.
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"завдяки йому Україна наблизиться до членства"...
Стане як член? Чи поруч біля нього постоїть?
Який порнограф цю статтю редагував?
Зеленський!! Ну скільки можна дурня валяти ? ? ? !
у вас там в паРаше нормальные хоть были...?
ту дату кожен з нас вже знає - наступний день після того як росія підпише угоду що вона офіційно від нас від'ї*алася.
Поки йде війна та розкрадання держави. А де 7млн. громадян?