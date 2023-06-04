Вночі у Кіровоградській області працювала ППО, - ОВА

В ніч на 4 червня в Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Надзвичайно тривожним став початок 466 доби повномасштабної війни. Чергова атака російського агресора. Українські сили ППО втримали небо", - йдеться в повідомленні.

Райкович зазначив, що на Кіровоградщині обійшлося без жертв і руйнувань.

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