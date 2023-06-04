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Новини Агресія Росії проти України
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Вночі у Кіровоградській області працювала ППО, - ОВА

керч,ппо

В ніч на 4 червня в Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Надзвичайно тривожним став початок 466 доби повномасштабної війни. Чергова атака російського агресора. Українські сили ППО втримали небо", - йдеться в повідомленні.

Райкович зазначив, що на Кіровоградщині обійшлося без жертв і руйнувань.

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Автор: 

ППО (3184) Райкович Андрій (28) Кіровоградська область (568)


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Слава ППО!
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04.06.2023 08:46 Відповісти
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а що з аеродромом ?
....
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04.06.2023 12:11 Відповісти
 
 