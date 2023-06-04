Ніч на Сумщині: обстріли та удари дронами, є пошкодження
Ворог продовжує обстрілювати територію Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Як зазначається, вночі та вранці ворог здійснив 9 обстрілів, зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Шосткинська, Свеська, Середино-Будська, Юнаківська громади.
"Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл - 6 вибухів. Також був обстріл БПЛА типу "Шахед"(1 вибух), унаслідок чого пошкодження отримали будівля агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі", - йдеться у повідомленні.
Свеська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.
Миколаївська громада: був обстріл ударними БПЛА типу "Шахед"(4 вибухи), унаслідок чого пошкоджені нежитлові приміщення. Також був обстріл громади з РСЗВ - 13 вибухів.
Шосткинська громада: здійснено обстріл ударними БПЛА типу "Шахед" (3 вибухи), унаслідок чого пошкоджено територію міського парку.
Краснопільська грмада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) - 20 вибухів).
Юнаківська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.
"Також один із шахедів був збитий нашою ППО", - додали у пресцентрі Сумської ОВА.
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@MiraMiraslava
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