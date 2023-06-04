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Новини Війна
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Ніч на Сумщині: обстріли та удари дронами, є пошкодження

сумщина

Ворог продовжує обстрілювати територію Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, вночі та вранці ворог здійснив 9 обстрілів, зафіксовано 54 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Шосткинська, Свеська, Середино-Будська, Юнаківська громади.

"Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл - 6 вибухів. Також був обстріл БПЛА типу "Шахед"(1 вибух), унаслідок чого пошкодження отримали будівля агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Свеська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.

Миколаївська громада: був обстріл ударними БПЛА типу "Шахед"(4 вибухи), унаслідок чого пошкоджені нежитлові приміщення. Також був обстріл громади з РСЗВ - 13 вибухів.

Шосткинська громада: здійснено обстріл ударними БПЛА типу "Шахед" (3 вибухи), унаслідок чого пошкоджено територію міського парку.

Краснопільська грмада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) - 20 вибухів).

Юнаківська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.

"Також один із шахедів був збитий нашою ППО", - додали у пресцентрі Сумської ОВА.

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обстріл (28435) Сумська область (3667) дрони (4690)


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Надо в Курскую народную республику вводить войска!
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04.06.2023 10:54 Відповісти
Mira Miroslava.
@MiraMiraslava
Кім зізнався, що область не готували до війни: "Я не вірив у повномасштабне вторгнення"

"А область готували?", - запитала журналіст.👇
"Ні не готували. Ми робили, що потрібно робити, але ми могли зробити набагато більше, якщо б були впевнені, але як кажуть: «знав би де впадеш, то сіна підстелив би»", - Кім.
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04.06.2023 11:01 Відповісти
Так виглядають зараз пляжі Кирялівки.
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04.06.2023 11:06 Відповісти
Це де? Окуповане Запоріжжя? Я просто на узбережжі Азова не був ніколи
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04.06.2023 15:34 Відповісти
 
 