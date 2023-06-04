Дві крилаті ракети влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького, - Ігнат. ВIДЕО
Під час нічної атаки на Україну зафіксовано влучання ворожих ракет та дронів.
Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, прильоти зафіксовано на Сумщині та Кіровоградщині.
Ігнат нагадує, що росіяни випустили цієї ночі 6 ракет з 6 носіїв.
"По ракеті з літака, очевидно", - додав він, зазначивши, що ракет могло бути набагато більше.
У Сумській області є ураження об'єктів інфраструктури внаслідок удару дронів.
"Щодо крилатих ракет, на жаль, не всі також знищено. 4 знищено ППО, а 2 влучили на оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я, зрозуміло, не буду розповідати, але маємо такі реалії на сьогоднішній день", - підсумував речник Повітряних сил.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 4 червня в Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи. За даними Повітряних сил, загалом сили ППО знищили 4 крилаті ракети та три ударні дрони.
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А я надіюсь, що - зненацька не застали.
Персонал - руки в ноги і туди, куди вже знав, бо навчений.
Те, що могло піднятись на крило - так і зробило...
Самальотів вже рік не бачили.
Сіно косять.
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Ти куди сядеш?