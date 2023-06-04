Дві крилаті ракети влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького, - Ігнат. ВIДЕО

Під час нічної атаки на Україну зафіксовано влучання ворожих ракет та дронів.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, прильоти зафіксовано на Сумщині та Кіровоградщині.

Ігнат нагадує, що росіяни випустили цієї ночі 6 ракет з 6 носіїв.

"По ракеті з літака, очевидно", - додав він, зазначивши, що ракет могло бути набагато більше.

У Сумській області є ураження об'єктів інфраструктури внаслідок удару дронів.

"Щодо крилатих ракет, на жаль, не всі також знищено. 4 знищено ППО, а 2 влучили на оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я, зрозуміло, не буду розповідати, але маємо такі реалії на сьогоднішній день", - підсумував речник Повітряних сил.

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Раніше повідомлялося, що в ніч на 4 червня в Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи. За даними Повітряних сил, загалом сили ППО знищили 4 крилаті ракети та три ударні дрони.