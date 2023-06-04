УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10381 відвідувач онлайн
Новини Війна
57 808 341

Дві крилаті ракети влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького, - Ігнат. ВIДЕО

Під час нічної атаки на Україну зафіксовано влучання ворожих ракет та дронів.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, прильоти зафіксовано на Сумщині та Кіровоградщині.

Ігнат нагадує, що росіяни випустили цієї ночі 6 ракет з 6 носіїв.

"По ракеті з літака, очевидно", - додав він, зазначивши, що ракет могло бути набагато більше. 

У Сумській області є ураження об'єктів інфраструктури внаслідок удару дронів. 

"Щодо крилатих ракет, на жаль, не всі також знищено. 4 знищено ППО, а 2 влучили на оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я, зрозуміло, не буду розповідати, але маємо такі реалії на сьогоднішній день", - підсумував речник Повітряних сил. 

Читайте також: Минулої доби окупанти завдали 30 авіаційних ударів по території України, - Генштаб

Раніше повідомлялося, що в ніч на 4 червня в Кропивницькому Кіровоградської області пролунали вибухи. За даними Повітряних сил, загалом сили ППО знищили 4 крилаті ракети та три ударні дрони.

Автор: 

Кропивницький (343) крилаті ракети (1073) Сумська область (3667) Ігнат Юрій (788)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+57
Червінський навів - до гадалки не ходи.
показати весь коментар
04.06.2023 10:25
+39
Недавно в Хмельницькій області, тепер поблизу Кропивницького.
Якщо так і далі буде, сага з F16 може продовжитись надовго.
показати весь коментар
04.06.2023 10:27
+37
Наче ж казали не повідомляти про влучання, де, куди.... чи Ігнат не чув про це?
показати весь коментар
04.06.2023 10:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
..дорогенький! З 2004 року у Канатово НЕ БУЛО ЖОДНОГО літака. Нема там ніяких підземних капонірів... і зроду не було. Літаки туди перекинули вже після початку війни. Літом того року по 8-10 ракет прилітало... Знищили два!!! літаки всього. А тут дві заблувавші ракети Вам весь мозок витягнули...!!)))
показати весь коментар
04.06.2023 14:18 Відповісти
Просто один хитрий начальник виклав фото з Сушками оа британськими ракетами буцімто на цьому аеродромі. А тому кацапи і купилися на липу і шарахнули по нужнику дорогими ракетами
показати весь коментар
04.06.2023 16:54 Відповісти
Точно, началдьник - АДВАКАТИШКА Резников, который какого-то ХРЕНА является министром обороны воюющей страны.
показати весь коментар
04.06.2023 18:09 Відповісти
.. Смердячі добре знають.. який тип літака зараз використовують для запуску цих ракет... добре знають...де вони стоять... відслідковують іх ... і будуть наносити удари. Але цілі для них..це не електростанції стаціонарні...не стаціонарні ангари з точними координатами.. Це блукаючі цілі... кожен день знаходяться у різних місцях...маломірні... тому вразити їх дуже тяжко. Якби у смердячих була така космічна розвідка..як у союзників..то проблема була б реальна.. А так.. ну сказав ..чи написав якийсь агент про то..що у Канатово сіли пара літаків ... точні координати стоянки надати вкрай важко... то й луплять... що може попадуть..))) Тей же А-50У ..що висить над Азовом бачить звідки вилітають..куди сідають... і не більше. А от де стоять...тут друге діло... Але буває..що одна ракета може нанести шкоди..більш ніж десяток.. Війна...!!
показати весь коментар
04.06.2023 19:49 Відповісти
Ще більше Петріот Києву... 🥴
показати весь коментар
04.06.2023 12:29 Відповісти
І хто цього Ігната за язик тягне?. Сказав би :влучили в закинутий польовий аеродром ,рознесли дерев'яний нужник. Все одно КАЛОшенков скаже що не нужник ,а то були 10 хаймарсів.
показати весь коментар
04.06.2023 12:33 Відповісти
Може для того і сказав, щоб кацапи думали, що влучили кудись...
показати весь коментар
04.06.2023 12:37 Відповісти
Ну все паверили
показати весь коментар
04.06.2023 12:45 Відповісти
Навіщо писати, що в цій темі є відео, хоч те відео лише те, що говорить Ігнат в заголовку? Всі побігли дивитись на аеродром з прильотом, а там Ігнат...
показати весь коментар
04.06.2023 12:36 Відповісти
Занадто багато зайвих розмов. Багато версій.

А я надіюсь, що - зненацька не застали.
Персонал - руки в ноги і туди, куди вже знав, бо навчений.
Те, що могло піднятись на крило - так і зробило...
показати весь коментар
04.06.2023 12:59 Відповісти
подивіться фільм Небесний тихохід, там як раз і показують, як катали макети літаків по аеродрому та ловили навколо диверсантів. Всі сторони застосовували аеродроми підскоку, маскували злітні смуги. В Енгельсі потомки Маресьєва на відкриті стоянки повитягували всі каліки і совають їх туди сюди. Це тільки неясно панікерам. Їх полк повнився головою ОВА з Хмельницька. В квадратночелюстних є спадкова риса - якщо щось йде не так, зразу ж піднімається хай - нас предалі, шпійони всюду і т.д. І це використовують по повній. Так було з космічними війнами. Тоді Рейган спеціально поширив дезу і "титани рускаво духа" Андропов з Устіновим повірили і почалися "пляски з бубном" Саме тоді Рональд Рейган і сказав, що Андропову слід говорити з психіатрами.
показати весь коментар
04.06.2023 13:09 Відповісти
Тільки це показано у фільму "Неспокійне господарство".Прильоти по летовищу, таки, пройшли,в місці було їх чути.Акщо і далі ЗеВлада буде нехтувати контрнаступом ЗСУ то є шанси у підриві б/г наших резервів від орківських ракетних ударів.Колаборантів-навідників ще вистачає
показати весь коментар
04.06.2023 14:03 Відповісти
****, знов тривога - Полтава, Кропивницький - недобили, *****...
показати весь коментар
04.06.2023 13:38 Відповісти
Хто пояснить шо за дивний термін «оперативний аеродром»? Цивільний знаю, воєнний знаю, воєнна авіаційна комендатура знаю, аеродром підскоку знаю, а шо таке оперативний не знаю
показати весь коментар
04.06.2023 13:38 Відповісти
Якщо не здогадуєтесь, то краще і не знати.
показати весь коментар
04.06.2023 13:40 Відповісти
Занадто багато запитань для того хто - "цивільний знаю, воєнний знаю, воєнна авіаційна комендатура знаю, аеродром підскоку знаю". СБУ про тебе знає?
показати весь коментар
04.06.2023 14:05 Відповісти
Та прям там бл, не корч з себе не зрозуміло кого, наче ти якусь секретну інформацію знаєш але не хочеш агентам кремля розказувати. Набере в гуглі " оперативний аеродром" і взнає без твоєї "експертної " думки.
показати весь коментар
04.06.2023 18:44 Відповісти
Ну, набери! Отримаєш ту ж саму інформацію, що й у цьому дописі, тільки з різних джерел.
показати весь коментар
05.06.2023 09:18 Відповісти
Тебе, Ізік, ще на йух не посилали? Ні? Ну то йди!!!
показати весь коментар
06.06.2023 13:44 Відповісти
я так понимаю - это что-то типа Школьного аэродрома в ОДЕССЕ, где только кукурузники взлетают... и то... когда какие-то экстремалы-парашютисты попрыгать захотят
показати весь коментар
04.06.2023 14:04 Відповісти
Скот випасають - коровки, кози...
Самальотів вже рік не бачили.
Сіно косять.
І парашутисти не пригнуть, або в поле, або в посадку.
показати весь коментар
04.06.2023 14:08 Відповісти
І кого зібрався обманути?
АН-2, курузрузник там сідав...
Ти куди сядеш?
показати весь коментар
04.06.2023 14:10 Відповісти
я имел ввиду, что он по-прежнему так называется, а орки решили разок ********* по нему - козочек распугать
показати весь коментар
04.06.2023 14:26 Відповісти
Труханов вже давно його розпродав. На своїх "козочок" тратить.
показати весь коментар
04.06.2023 16:12 Відповісти
І на козлів.
показати весь коментар
04.06.2023 16:13 Відповісти
и шо? - его проблемы... кто-то из ответственных Одесситов просто скинул координаты оркам на пастбище обтруханого
показати весь коментар
04.06.2023 16:18 Відповісти
Закрили тему.
показати весь коментар
04.06.2023 16:20 Відповісти
Зборище умалишенных диванных космокомандующих. Война.Тактический аэродром. Может прилететь? Может. Это понимают военные? Нет конечно,только комнатный эбанат это понимает...
показати весь коментар
04.06.2023 17:17 Відповісти
Мразота, можеш цю х-ню розказати родичам загиблих військових в казармах України або родичам працівників миколаївської ода.
показати весь коментар
04.06.2023 18:48 Відповісти
Ты в курсе,что война?Навалил тут кучу.Причем тут казармы,николаев и прочее.Истеричка.Учись читать и понимать или напейся,придурок.
показати весь коментар
04.06.2023 20:05 Відповісти
Для початку навчися писати на нормальній мові, а не на примітивному язикє адічалих, а потім можеш відповісти - чи знали керівники що може прилитіти в казарми , ода та інші стратегічні об'єкти , чи ні?
показати весь коментар
04.06.2023 20:34 Відповісти
Героїчний кімушка навіть на роботу апаздал! А цілили по ньому(((
показати весь коментар
05.06.2023 08:34 Відповісти
Странное заявление - если бы его озвучила какая то БЛОГЕРША, то могли бы ей дать 5 лет тюрьмы.
показати весь коментар
04.06.2023 18:17 Відповісти
З чого це раптом почали доповідати про влучання по аеродромах??? Це вже другий камінг-аут за тиждень-два, а до цього мовчали...Хм🤔
показати весь коментар
04.06.2023 18:25 Відповісти
по газовой трубе ника? Ни в западло русским качать газ и нефть
показати весь коментар
04.06.2023 21:05 Відповісти
оперативний аеродром біля кропивницького - це канатне? а червінській у буцегарні, й все одно прилітає. ну, підарня зелена, кого зараз за ґрати запроторите?
показати весь коментар
04.06.2023 22:23 Відповісти
Значить фото, відео викладати не можна, а ОПРИЛЮДНЮВАТИ ДОСТОВІРНУ ІНФУ ПО УРАЖЕННЯМ ОФОСОБАМ - МОЖНА! Ви там у владі взагалі **** дались?
показати весь коментар
05.06.2023 00:10 Відповісти
Поэтому Украине нужен АТАКМС или другой тип точной дальнобойной ракеты которую можно запускать с земли с мобильной платформы. Томагавки вроде есть такой моификации. Самолеты явно разхерячили поскольку давно не слышно о запусках Шторм Шедоу-а их можно только с одного типа самолета запускать который есть у ВСУ
показати весь коментар
05.06.2023 07:27 Відповісти
Що, в Канатово? Хто знову здав росіянам, що там є аеродром і немає ППО?
показати весь коментар
05.06.2023 12:27 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 